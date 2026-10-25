Már az összes klímaígéret betartása is kevés lenne – új fordulatot sürget az ENSZ
A klímaváltozás megfékezésére a párizsi megállapodásban azt a célt tűzték ki, hogy a felmelegedést jóval 2 Celsius-fok alatt tartsák az iparosodás előtti szinthez képest, és törekedjenek az 1,5 fokos korlátra. Ehhez képest a jelenlegi intézkedések mellett a világ mintegy 2,8 fokos felmelegedés felé halad ebben az évszázadban, és a kormányok összes klímaígéretének betartása is csak körülbelül 2,6 fokra mérsékelné ezt. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának új jelentése szerint az 1,5 fok jelentősebb túllépése már nem kerülhető el, de gyors kibocsátáscsökkentéssel még korlátozható, mennyivel emelkedik e határ fölé a hőmérséklet – és mekkora pusztítást okoz a további felmelegedés.
Már most százmilliárdokba kerül a klímaváltozás
A néhány fokos emelkedés megtévesztően kevésnek tűnhet. Csakhogy ez a teljes bolygó átlaghőmérsékletének változását jelenti: nem egyszerűen kellemesebb tavaszokat és melegebb nyarakat hoz, hanem veszélyesebb hőhullámokat, sok helyen szárazabb tájakat és hevesebb esőzéseket. A következmények már most is érzékelhetők.
A Munich Re viszontbiztosító becslése szerint az árvizek, heves zivatarok és erdőtüzek 2025-ben mintegy 166 milliárd dolláros kárt okoztak világszerte.
Ebből körülbelül 98 milliárdot fedezett biztosítás. A hőhullámok és az aszályok veszteségei ráadásul nem is szerepelnek ebben az összegben. Ezeknek a károknak nem minden része írható a klímaváltozás számlájára. A felmelegedés azonban számos esetben növeli a katasztrófáknak kedvező időjárás esélyét vagy súlyosságát. A tavalyi spanyolországi és portugáliai erdőtüzeket tápláló forró, száraz, szeles körülményeket például egy kutatás szerint mintegy negyvenszer valószínűbbé tette az ember okozta felmelegedés.
A tét ezért nagyon is hétköznapi: hány otthon válik lakhatatlanná, mennyi termés pusztul el, és mekkora összegeket kell újjáépítésre, védekezésre és egészségügyi ellátásra fordítani?
Az ENSZ-jelentés egy olyan lehetőséget vizsgál, amelyben a felmelegedés az évszázad közepe körül 1,7–1,8 fokon tetőzne, majd 2100-ra visszatérhetne 1,5 fokra vagy az alá. Ehhez azonban a szükséges kibocsátáscsökkentés jóval meghaladná a jelenlegi vállalásokat: ez 2030-ra 18, 2035-re 45, 2040-re pedig 69 százalékos visszafogást jelentene a 2025-ös szinthez képest. Még így is csak körülbelül 50 százalékos esély lenne a század végi visszatérésre.
A napelemek terjedése önmagában nem menti meg a helyzetet
Az energiaellátásban már elindult az átalakulás. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a megújuló energiaforrások tavaly a világ áramtermelésének 34 százalékát adták, szemben az egy évtizeddel korábbi 23 százalékkal. Csakhogy egyre több áramot is használunk.
Az új napelemek és szélerőművek ezért jelentős részben a növekvő fogyasztást fedezik, ahelyett, hogy kiváltanák a szennyező termelést.
Az IEA előrejelzése szerint az áramtermelés globális szén-dioxid-kibocsátása 2030-ig csupán stagnálhat. A klímacélokhoz viszont már nem elég megállítani a növekedést: gyorsan csökkenteni kellene a kibocsátást is.
Az ENSZ által vizsgált kedvezőbb jövőhöz a szénből előállított áram mennyiségét 2035-re legalább háromnegyedével kellene visszavágni, 2040-re pedig gyakorlatilag megszüntetni. Ez a fosszilis energia visszaszorítása mellett hatalmas tisztaenergia-beruházásokat és takarékosabb energiafelhasználást igényelne.
Nem várhatunk tovább
A jelentés szerint a későbbi lehűléshez már a kibocsátás gyors visszafogása sem lenne elegendő. A légkörbe került szén-dioxid egy részét is el kellene távolítani: az évszázad során összesen mintegy 320 milliárd tonnát. Az UNEP figyelmeztetése szerint ez drága és bizonytalan vállalkozás, egyes technológiák pedig nagy léptékben még nem nyújtanak bizonyított megoldást.
Ezért nem lehet arra alapozni, hogy a most kibocsátott szén-dioxidot később egyszerűen kivonjuk a levegőből.
A kormányok legközelebb a november 9. és 20. között Antalyában rendezendő COP31 klímacsúcson tárgyalnak a további lépésekről. Az új jelentés alapján azonban a távoli határidők mellé olyan döntések kellenek, amelyek már a következő években csökkentik a károsanyag kibocsátást.