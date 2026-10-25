A klímaváltozás megfékezésére a párizsi megállapodásban azt a célt tűzték ki, hogy a felmelegedést jóval 2 Celsius-fok alatt tartsák az iparosodás előtti szinthez képest, és törekedjenek az 1,5 fokos korlátra. Ehhez képest a jelenlegi intézkedések mellett a világ mintegy 2,8 fokos felmelegedés felé halad ebben az évszázadban, és a kormányok összes klímaígéretének betartása is csak körülbelül 2,6 fokra mérsékelné ezt. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának új jelentése szerint az 1,5 fok jelentősebb túllépése már nem kerülhető el, de gyors kibocsátáscsökkentéssel még korlátozható, mennyivel emelkedik e határ fölé a hőmérséklet – és mekkora pusztítást okoz a további felmelegedés.

Már az összes klímaígéret betartása is kevés lenne – új fordulatot sürget az ENSZ / Fotó: NurPhoto via AFP

Már most százmilliárdokba kerül a klímaváltozás

A néhány fokos emelkedés megtévesztően kevésnek tűnhet. Csakhogy ez a teljes bolygó átlaghőmérsékletének változását jelenti: nem egyszerűen kellemesebb tavaszokat és melegebb nyarakat hoz, hanem veszélyesebb hőhullámokat, sok helyen szárazabb tájakat és hevesebb esőzéseket. A következmények már most is érzékelhetők.

A Munich Re viszontbiztosító becslése szerint az árvizek, heves zivatarok és erdőtüzek 2025-ben mintegy 166 milliárd dolláros kárt okoztak világszerte.

Ebből körülbelül 98 milliárdot fedezett biztosítás. A hőhullámok és az aszályok veszteségei ráadásul nem is szerepelnek ebben az összegben. Ezeknek a károknak nem minden része írható a klímaváltozás számlájára. A felmelegedés azonban számos esetben növeli a katasztrófáknak kedvező időjárás esélyét vagy súlyosságát. A tavalyi spanyolországi és portugáliai erdőtüzeket tápláló forró, száraz, szeles körülményeket például egy kutatás szerint mintegy negyvenszer valószínűbbé tette az ember okozta felmelegedés.

A tét ezért nagyon is hétköznapi: hány otthon válik lakhatatlanná, mennyi termés pusztul el, és mekkora összegeket kell újjáépítésre, védekezésre és egészségügyi ellátásra fordítani?

Az ENSZ-jelentés egy olyan lehetőséget vizsgál, amelyben a felmelegedés az évszázad közepe körül 1,7–1,8 fokon tetőzne, majd 2100-ra visszatérhetne 1,5 fokra vagy az alá. Ehhez azonban a szükséges kibocsátáscsökkentés jóval meghaladná a jelenlegi vállalásokat: ez 2030-ra 18, 2035-re 45, 2040-re pedig 69 százalékos visszafogást jelentene a 2025-ös szinthez képest. Még így is csak körülbelül 50 százalékos esély lenne a század végi visszatérésre.