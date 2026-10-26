Még fel sem ocsúdtunk a költségvetésből, máris újabb sorsdöntő adatok jönnek – a héten kiderül, hogyan áll a magyar gazdaság
Az elmúlt hetet a Magyar Péter miniszterelnök által bő két órán keresztül ismertetett költségvetés körüli viták uralták. A héten újabb fontos adatokra kell figyelmi, érkezik a magyar GDP-adat, az európai és az amerikai jegybank kamatdöntése, valamint a friss európai inflációs mutatók is megmozgathatják a piacokat. Pénteken kiderülhet, milyen állapotban van a magyar gazdaság, miközben az MBH Bank elemzői már felfelé módosították a jövő évi inflációs előrejelzésüket. A 2027-es költségvetés adóemelései ugyanis újabb árnyomást okozhatnak, a kormány ambiciózus kiadási tervei pedig komoly kérdéseket vetnek fel a hiánycél teljesíthetőségével kapcsolatban.
Kiemelten fontos hét kezdődik a hazai és a nemzetközi gazdaságban. A befektetők figyelme elsősorban a jegybanki döntésekre és a harmadik negyedéves növekedési adatokra irányul, miközben az infláció alakulása továbbra is meghatározza a gazdasági kilátásokat.
A hét legfontosabb eseményei
- Október 26., hétfő: a német Ifo üzleti hangulatindex megjelenése.
- Október 28., szerda: az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntése.
- Október 29., csütörtök: az Európai Központi Bank kamatdöntése, valamint az amerikai GDP-adatok közzététele.
- Október 30., péntek: a magyar harmadik negyedéves GDP első becslése, az euróövezet növekedési adatai, valamint több európai ország friss inflációs mutatói.
A magyar gazdaság szempontjából különösen a pénteki GDP-adat lehet meghatározó. A friss számok megmutathatják, hogy a harmadik negyedévben sikerült-e érdemi lendületet vennie a gazdaságnak, vagy továbbra is visszafogott növekedés jellemzi a hazai teljesítményt.
Az MBH Bank már magasabb inflációval számol
Az MBH Bank legfrissebb heti makrogazdasági elemzése szerint az elmúlt hónapok kedvező inflációs folyamatai ellenére a következő időszakban ismét gyorsulhat az áremelkedés. Az elemzők arra számítanak, hogy 2027 nyaráig fokozatosan emelkedhet az infláció, bár elszálló árnövekedéstől nem tartanak. A pénzintézet a korábbi 3 százalékról 3,5 százalékra emelte 2027-es inflációs előrejelzését. A módosítás hátterében az energiaárak emelkedése, a nyári aszály mezőgazdasági következményei, valamint a kormány jövő évi költségvetési intézkedései állnak.
Az elemzők szerint
- az árrésstop tervezett kivezetése,
- a tranzakciós illeték,
- a népegészségügyi termékadó
- és a szeszes italokat terhelő adók emelése egyaránt növelheti az inflációs nyomást. Emellett a lakossági fogyasztás élénkülése is hozzájárulhat az árak emelkedéséhez.
A költségvetés is próbára teheti a piacok bizalmát
A múlt hét meghatározó hazai gazdasági eseménye a 2027-es költségvetés bemutatása volt. Magyar Péter miniszterelnök 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycélt jelentett be, miközben a tervezett szociális, bérpolitikai és közszolgáltatási intézkedések együttesen 2100 milliárd forinttal növelhetik a költségvetési kiadásokat. A kormány ebből 1500 milliárd forintot az állami pazarlás visszaszorításával kíván előteremteni, a fennmaradó kiadások egy részét pedig adóemelésekkel fedezné. Az MBH Bank elemzői szerint a hiánycél teljesítése kulcsfontosságú lesz. Amennyiben a kormány nem tudja tartani a vállalását, az a befektetői bizalom romlásához, a forint gyengüléséhez és az állampapírpiac kedvezőtlen reakciójához vezethet. Kármán András pénzügyminiszter vasárnap este pont erről posztolt, mintha erősíteni akarná a bizalmat, hogy nem csak a „hasukra ütöttek", amikor papírra vetették a számokat.
A kamatcsökkentésre tovább kell várni
A Magyar Nemzeti Bank októberben változatlanul, 5,50 százalékon hagyta az alapkamatot. Az MBH Bank elemzői az év hátralévő részében már nem számítanak kamatcsökkentésre. A nemzetközi környezet sem kedvez a monetáris lazításnak. Az Egyesült Államokban és az euróövezetben továbbra is jelen vannak a kamatemelési várakozások, a régiós országokban pedig szintén szigorítás következhet. A bank 2027-ben két kamatcsökkentést vár, amelyek eredményeként 5 százalékra mérséklődhet a magyar alapkamat. A pénzpiaci szereplők ugyanakkor ennél is óvatosabbak, jelenleg egyetlen kamatvágást sem áraznak a következő egy évre.
A héten érkező gazdasági adatok és jegybanki döntések így különösen fontos környezetben születnek meg. A pénteki magyar GDP-adat az egyik első olyan új információ lesz, amely alapján a befektetők és az elemzők pontosabb képet alkothatnak a hazai gazdaság növekedési kilátásairól, miközben a jövő évi költségvetés végrehajthatósága és az infláció várható gyorsulása továbbra is meghatározó kockázat marad.