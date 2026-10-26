Még fel sem ocsúdtunk a költségvetésből, máris újabb sorsdöntő adatok jönnek – a héten kiderül, hogyan áll a magyar gazdaság

Az elmúlt hetet a Magyar Péter miniszterelnök által bő két órán keresztül ismertetett költségvetés körüli viták uralták. A héten újabb fontos adatokra kell figyelmi, érkezik a magyar GDP-adat, az európai és az amerikai jegybank kamatdöntése, valamint a friss európai inflációs mutatók is megmozgathatják a piacokat. Pénteken kiderülhet, milyen állapotban van a magyar gazdaság, miközben az MBH Bank elemzői már felfelé módosították a jövő évi inflációs előrejelzésüket. A 2027-es költségvetés adóemelései ugyanis újabb árnyomást okozhatnak, a kormány ambiciózus kiadási tervei pedig komoly kérdéseket vetnek fel a hiánycél teljesíthetőségével kapcsolatban.

A költségvetés után a héten fontos makrogazdasági adatok érkeznek/Fotó: Andrii Yalanskyi

Kiemelten fontos hét kezdődik a hazai és a nemzetközi gazdaságban. A befektetők figyelme elsősorban a jegybanki döntésekre és a harmadik negyedéves növekedési adatokra irányul, miközben az infláció alakulása továbbra is meghatározza a gazdasági kilátásokat.

A hét legfontosabb eseményei

Október 26., hétfő: a német Ifo üzleti hangulatindex megjelenése.

Október 28., szerda: az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatdöntése.

Október 29., csütörtök: az Európai Központi Bank kamatdöntése, valamint az amerikai GDP-adatok közzététele.

Október 30., péntek: a magyar harmadik negyedéves GDP első becslése, az euróövezet növekedési adatai, valamint több európai ország friss inflációs mutatói.

A magyar gazdaság szempontjából különösen a pénteki GDP-adat lehet meghatározó. A friss számok megmutathatják, hogy a harmadik negyedévben sikerült-e érdemi lendületet vennie a gazdaságnak, vagy továbbra is visszafogott növekedés jellemzi a hazai teljesítményt.

Az MBH Bank már magasabb inflációval számol

Az MBH Bank legfrissebb heti makrogazdasági elemzése szerint az elmúlt hónapok kedvező inflációs folyamatai ellenére a következő időszakban ismét gyorsulhat az áremelkedés. Az elemzők arra számítanak, hogy 2027 nyaráig fokozatosan emelkedhet az infláció, bár elszálló árnövekedéstől nem tartanak. A pénzintézet a korábbi 3 százalékról 3,5 százalékra emelte 2027-es inflációs előrejelzését. A módosítás hátterében az energiaárak emelkedése, a nyári aszály mezőgazdasági következményei, valamint a kormány jövő évi költségvetési intézkedései állnak.