Brüsszelben most aligha térnek magukhoz: megvalósulhat Orbán Viktor nagy álma, megkapta a zöld lámpát a Magyarország és Szerbia között épülő kőolajvezeték

Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Magyarországról Szerbiába tartó kőolajvezeték, amely a két szomszédos ország egyik legjelentősebb energetikai beruházása − írta meg a Szabad Magyar Szó.

Zöld utat kapott a magyar−szerb kőolajvezeték építése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A projekt célja − amelyért a pancsovai székhelyű Transnafta vállalat felel − az ellátási útvonalak diverzifikálása és Szerbia hosszú távú energiabiztonságának megerősítése. A kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet még a nyár folyamán nyújtották be.

Az új kőolajvezetékről

Az új vezeték lehetővé teszi, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz energiahordozó Magyarországon át Szerbiába is eljusson.

A rendszert orosz kőolaj szállítására tervezték.

A vezeték szerbiai szakaszának kiindulópontja a horgosi határátkelő közelében, Horgos településtől északkeletre lesz, végpontját pedig a Transnafta újvidéki termináljánál jelölték ki. A vezeték Szerbia területén mintegy 113 kilométer hosszú lesz, teljes egészében a föld alatt fut majd, tervezett éves szállítási kapacitása pedig eléri az 5,5 millió tonnát.

A nyomvonal a Vajdaságon keresztül halad. A beruházás Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya községet, valamint Újvidék városát is érinti.

Szigorú előírások

A környezetvédelmi minisztérium határozata értelmében a Transnaftának a kivitelezés során és a vezeték későbbi üzemeltetése alatt is maradéktalanul be kell tartania az előírt környezetvédelmi intézkedéseket.

Különösen fontos a beruházás környezeti hatásainak folyamatos nyomon követése, amelynek részleteit a környezeti hatásvizsgálati tanulmány megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Az előírások olyan megelőző intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek célja a környezetet érő esetleges káros hatások elkerülése vagy mérséklése a beruházás helyszínén és annak közvetlen környezetében. Ezeket az intézkedéseket a rendszer rendeltetésszerű működése mellett váratlan események, például balesetek vagy műszaki üzemzavarok esetén is alkalmazni kell.

A környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint a határozat a közigazgatási eljárásban véglegesnek minősül.

Az érdeklődő állami szervek, szervezetek és a nyilvánosság képviselői a teljes dokumentációba a minisztérium belgrádi hivatalában, illetve az intézmény hivatalos honlapján tekinthetnek be.