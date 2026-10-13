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Brüsszelben most aligha térnek magukhoz: megvalósulhat Orbán Viktor nagy álma, megkapta a zöld lámpát a Magyarország és Szerbia között épülő kőolajvezeték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy fontos energetikai beruházás sorsáról döntöttek Szerbiában. A környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarország határától Újvidékig tervezett kőolajvezeték környezeti hatásvizsgálati tanulmányát, így a projekt megkapta a szükséges környezetvédelmi engedélyt. A rendszert, amelyről Orbán Viktor is tárgyalt és az esetleges Mol-NIS ügyletben is szerepe lehet, orosz kőolaj szállítására tervezték.
VG
2026.10.13, 19:46
Frissítve: 2026.10.13, 19:47
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Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Magyarországról Szerbiába tartó kőolajvezeték, amely a két szomszédos ország egyik legjelentősebb energetikai beruházása − írta meg a Szabad Magyar Szó.

Zöld utat kapott a magyar−szerb kőolajvezeték építése
Zöld utat kapott a magyar−szerb kőolajvezeték építése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A projekt célja − amelyért a pancsovai székhelyű Transnafta vállalat felel − az ellátási útvonalak diverzifikálása és Szerbia hosszú távú energiabiztonságának megerősítése. A kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet még a nyár folyamán nyújtották be.

Az új kőolajvezetékről

Az új vezeték lehetővé teszi, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz energiahordozó Magyarországon át Szerbiába is eljusson.

A rendszert orosz kőolaj szállítására tervezték.

A vezeték szerbiai szakaszának kiindulópontja a horgosi határátkelő közelében, Horgos településtől északkeletre lesz, végpontját pedig a Transnafta újvidéki termináljánál jelölték ki. A vezeték Szerbia területén mintegy 113 kilométer hosszú lesz, teljes egészében a föld alatt fut majd, tervezett éves szállítási kapacitása pedig eléri az 5,5 millió tonnát.

A nyomvonal a Vajdaságon keresztül halad. A beruházás Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya községet, valamint Újvidék városát is érinti.

Szigorú előírások

A környezetvédelmi minisztérium határozata értelmében a Transnaftának a kivitelezés során és a vezeték későbbi üzemeltetése alatt is maradéktalanul be kell tartania az előírt környezetvédelmi intézkedéseket.

Különösen fontos a beruházás környezeti hatásainak folyamatos nyomon követése, amelynek részleteit a környezeti hatásvizsgálati tanulmány megfelelő fejezetei tartalmazzák.

Az előírások olyan megelőző intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek célja a környezetet érő esetleges káros hatások elkerülése vagy mérséklése a beruházás helyszínén és annak közvetlen környezetében. Ezeket az intézkedéseket a rendszer rendeltetésszerű működése mellett váratlan események, például balesetek vagy műszaki üzemzavarok esetén is alkalmazni kell.

A környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint a határozat a közigazgatási eljárásban véglegesnek minősül.

Az érdeklődő állami szervek, szervezetek és a nyilvánosság képviselői a teljes dokumentációba a minisztérium belgrádi hivatalában, illetve az intézmény hivatalos honlapján tekinthetnek be.

A Mol-NIS ügylet miatt is fontos lehet a beruházás

Habár az új vezeték 5,5 millió tonna kőolaj szállítására képes, Szerbia éves olajfelhasználását Milun Babic, a Szerbiai Energiaszakértők Szövetségének közgyűlési elnöke szerint mintegy 3,3 millió tonna. Ez azt jelenti, hogy

a tervezett kapacitás csaknem kétmillió tonnával nagyobb az ország jelenlegi éves igényénél.

A vezeték építése a jelenlegi tervek szerint nagyjából két és fél évig tarthat jelnetőség pedig az adja, hogy az összeköttetés alternatív beszerzési lehetőséget biztosítana a Janaf rendszerével szemben, amely az omisalji kikötőből a pancsovai finomítóig fut. Ez magyar szempontból különösen érdekes lehet, amennyiben a Molnak sikerül többségi tulajdont szereznie az orosz érdekeltségű NIS-ben.

Orbán Viktor korábban a beruházás felgyorsításáról tárgyalt

Orbán Viktor 2025 végén látogatott Szerbiába azért, hogy energiabiztonságot érintő ügyeket vitasson meg Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A korábbi miniszterelnök akkor jelentette be, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, így a két ország hálózata hamarosan összeköttetésben lesz. Aleksandar Vucic ezt követően megjegyezte, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.

Orbán Viktor a NIS olajfinomítóról is beszélt és hangsúlyozta, hogy annak sorsáról Belgrád dönt, de Magyarország rendelkezésre áll, ha a szomszédos országnak segítéségre van szüksége.

Energiaválság

Energiaválság
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Szerbia
energiaválság
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energetika
kőolajvezeték
orosz olaj
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