Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Temetkezés: elöntik Európát az olcsó koporsók, harmadával kerülnek kevesebbe – az IKEA-kiskapu a titok? Kétségbe estek a gyártók, Brüsszeltől kérnek segítséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai koporsógyártók szerint a rendkívül olcsó kínai import és az esetleges vámügyi kiskapuk miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül a kontinens hagyományos iparága. A koporsógyártó gazat szereplői összefogtak, és dömpingellenes eljárást kezdeményeznének az Európai Bizottságnál.
VG
2026.10.31, 08:46
Frissítve: 2026.10.31, 08:55
Szóljon hozzá!

Szokatlan szereplőkkel bővülhet az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi konfliktus: az európai koporsógyártók is Brüsszel segítségét kérik a kínai importtal szemben a Politico beszámolója szerint. Az iparág vállalatai szerint az ázsiai termékek alacsony ára, valamint az esetleges vámügyi kiskapuk olyan versenyelőnyt biztosítanak a kínai gyártóknak, amely veszélybe sodorja az európai vállalkozásokat.

High-gloss,Wooden,Coffin,Featuring,Ornate,Gold-finished,Metal,Corners,And,A, A kínai gyártású koporsók kereskedelmi, az európai gyártókat fenyegeti veszélyeire figyelmeztetnek a kontinens ágazati szereplői (illusztráció)
A kínai gyártású koporsók kereskedelmi, az európai gyártókat fenyegeti veszélyeire figyelmeztetnek a kontinens ágazati szereplői (illusztráció)
Fotó: Lucian Coman / Shutters

Érdekképviseleti fellépés mellett döntöttek a koporsógyártók

A gyártók egy korábban nem létező érdekképviseleti koalíciót hoztak létre, amely már az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős tisztviselőivel is egyeztetett. 

A csoport dömpingellenes panasz benyújtására készül, amelyben azt kérnék az uniós intézményektől, vizsgálják meg, hogy a kínai vállalatok tisztességtelenül alacsony áron értékesítik-e termékeiket az európai piacon.

Az ágazat helyzetét jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben az európai koporsógyártók mintegy negyede megszűnt. A vállalkozások száma a korábbi 120-ról körülbelül 90-re csökkent – mondta Folco Ciulli, a beadvány előkészítését koordináló tanácsadó. A fennmaradó cégek mindössze a megszűnt vállalatok korábbi termelésének felét tudták átvenni.

Harmadannyiba kerülhet a kínai koporsó

A konfliktus középpontjában az árkülönbség áll: a gyártók becslése szerint egy koporsó előállítása Kínában nagyjából harmadannyiba kerül, mint egy hasonló terméké Olaszországban, még akkor is, ha ugyanazt a fafajtát használják fel.

Az európai vállalatok szerint a különbség mögött több tényező áll: 

  • az állami támogatások, 
  • az exporthoz kapcsolódó adókedvezmények, 
  • az alacsonyabb munkaerőköltségek, és 
  • az olcsóbb faanyag egyaránt versenyelőnyt jelenthetnek a kínai gyártóknak. 

Emellett szerintük a kínai vállalatok kedvezőbb alapanyag-beszerzési láncokhoz is hozzáférnek.

A helyzetet tovább ronthatja, hogy az Egyesült Államok által bevezetett magasabb vámok miatt egyes kínai termelők az európai piac felé terelhetik az értékesítést.

Az alacsony ár azonban önmagában még nem elegendő a dömping megállapításához. Az uniós szabályok alapján a gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy a kínai vállalatok a termékeket a normál értéküknél olcsóbban értékesítik, ez érdemi kárt okoz az európai iparágnak, és a kárért a dömpingelt import felelős.

A koalíció ezért részletes adatokat gyűjt a gyártási költségekről, az alapanyagokról, a bérekről és a gyárkapunál alkalmazott árakról, hogy összehasonlíthatóvá tegye az európai és a kínai termékeket.

Évente 30 ezer koporsó tűnhet el a statisztikákból

A gyártók egy másik problémára is felhívják a figyelmet: szerintük elképzelhető, hogy a Kínából érkező koporsók egy része nem a megfelelő vámtarifaszám alatt kerül be az Európai Unióba.

Emiliano Inguscio matematikus, akit az iparág a kereskedelmi és termelési adatok elemzésével bízott meg, számításai szerint Olaszországban évente mintegy 30 ezer koporsónak megfelelő, megmagyarázatlan eltérés mutatkozik a statisztikákban.

A szakértő szerint a koporsók esetében a kereslet viszonylag jól előre jelezhető, hiszen szorosan összefügg a halálozások számával. Így a belföldi termelés, az import, az export és a készletváltozások alapján nagyjából meg kellene határozhatónak lennie a piacon rendelkezésre álló mennyiségnek.

Az egyik lehetséges magyarázat az eltérésre az lehet, hogy a feltételezés szerint egyes kínai koporsók lapra szerelve érkezhetnek Európába, és a vámhatóságok nem kész koporsóként, hanem fa alkatrészekként tartják nyilván őket.

A gyártók ezt az úgynevezett „IKEA-kiskapunak” nevezik, arra utalva, hogy a termékeket az uniós belépést követően szerelhetik össze.

Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte: a nemzetközi vámszabályok alapján a szétszerelt termékek is minősülhetnek készterméknek, amennyiben már rendelkeznek az összeállított árura jellemző alapvető tulajdonságokkal. A koalíció egy másik lehetséges módszert is vizsgál: eszerint koporsók más áruk csomagolásaként is bekerülhetnek az uniós piacra.

Egyre több hagyományos iparág kér védelmet Kínával szemben

A koporsógyártók fellépése jól mutatja, hogy az európai és kínai kereskedelmi konfliktus már messze túlnyúlik az olyan stratégiai ágazatokon, mint az elektromos autók, az acél- vagy a vegyipar. Egyre több hagyományos európai feldolgozóipari szereplő tart a kínai versenytől.

Az Európai Bizottság szeptemberben közzétett legfrissebb kereskedelemvédelmi jelentése szerint 2025-ben 32 új kereskedelemvédelmi vizsgálat indult az Európai Unióban, ami megközelítette az előző év rekordját.

A koporsógyártók számára precedenst jelenthet a gyertyagyártók esete: az Európai Bizottság januárban 56 és 60 százalék közötti dömpingellenes vámot vetett ki a kínai gyertyákra. Az érintett európai iparágban mintegy 80 vállalat és 9 ezer munkavállaló érdekelt.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
1010 cikk

 

Szóljon hozzá!
kereskedelem
vállalat
Európa
temetkezés
árak
koporsó
Kína

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu