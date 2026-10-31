Temetkezés: elöntik Európát az olcsó koporsók, harmadával kerülnek kevesebbe – az IKEA-kiskapu a titok? Kétségbe estek a gyártók, Brüsszeltől kérnek segítséget

Szokatlan szereplőkkel bővülhet az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi konfliktus: az európai koporsógyártók is Brüsszel segítségét kérik a kínai importtal szemben a Politico beszámolója szerint. Az iparág vállalatai szerint az ázsiai termékek alacsony ára, valamint az esetleges vámügyi kiskapuk olyan versenyelőnyt biztosítanak a kínai gyártóknak, amely veszélybe sodorja az európai vállalkozásokat.

A kínai gyártású koporsók kereskedelmi, az európai gyártókat fenyegeti veszélyeire figyelmeztetnek a kontinens ágazati szereplői (illusztráció)

Fotó: Lucian Coman / Shutters

Érdekképviseleti fellépés mellett döntöttek a koporsógyártók

A gyártók egy korábban nem létező érdekképviseleti koalíciót hoztak létre, amely már az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős tisztviselőivel is egyeztetett.

A csoport dömpingellenes panasz benyújtására készül, amelyben azt kérnék az uniós intézményektől, vizsgálják meg, hogy a kínai vállalatok tisztességtelenül alacsony áron értékesítik-e termékeiket az európai piacon.

Az ágazat helyzetét jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben az európai koporsógyártók mintegy negyede megszűnt. A vállalkozások száma a korábbi 120-ról körülbelül 90-re csökkent – mondta Folco Ciulli, a beadvány előkészítését koordináló tanácsadó. A fennmaradó cégek mindössze a megszűnt vállalatok korábbi termelésének felét tudták átvenni.

Harmadannyiba kerülhet a kínai koporsó

A konfliktus középpontjában az árkülönbség áll: a gyártók becslése szerint egy koporsó előállítása Kínában nagyjából harmadannyiba kerül, mint egy hasonló terméké Olaszországban, még akkor is, ha ugyanazt a fafajtát használják fel.

Az európai vállalatok szerint a különbség mögött több tényező áll:

az állami támogatások,

az exporthoz kapcsolódó adókedvezmények,

az alacsonyabb munkaerőköltségek, és

az olcsóbb faanyag egyaránt versenyelőnyt jelenthetnek a kínai gyártóknak.

Emellett szerintük a kínai vállalatok kedvezőbb alapanyag-beszerzési láncokhoz is hozzáférnek.

A helyzetet tovább ronthatja, hogy az Egyesült Államok által bevezetett magasabb vámok miatt egyes kínai termelők az európai piac felé terelhetik az értékesítést.

Az alacsony ár azonban önmagában még nem elegendő a dömping megállapításához. Az uniós szabályok alapján a gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy a kínai vállalatok a termékeket a normál értéküknél olcsóbban értékesítik, ez érdemi kárt okoz az európai iparágnak, és a kárért a dömpingelt import felelős.