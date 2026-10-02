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Koreaiak építenének atomerőművet az Egyesült Államokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Akár nyolc olyan atomreaktor is épülhet az Egyesült Államokban, amelyből kettő dél-koreai beruházásában születne. A két ország keretmegállapodása 120 millió kanadai dollárról szól, a projektekről még nincs döntés. Még koreai résztulajdonosa is lehet a Westinghouse-nak.
VG
2026.10.02, 16:50

Egy korábbi amerikai-koreai szándéknyilatkozat alapján most bejelentettek egy keretmegállapodást, amely szerint Dél-Korea 120 milliárd kanadai dolláros beruházást irányoz elő a Westinghouse reaktortechnológia amerikai egyesült államokbeli kiépítésének finanszírozására, mindkét ország szakértelmének és vállalatainak felhasználásával.

koreai
Amerikai pozíciószerzésre készül a koreai atomipar/Fotó: Westinghouse

A szeptember 30-i bejelentés szerint az együttműködés részeként legfeljebb nyolc nagyméretű atomreaktor épülne az Egyesült Államokban, ebből hat Westinghouse AP1000-as reaktor lenne, és legfeljebb kettő koreai APR1400-es, de azok is Westinghouse technológián alapulnak. Az egyeztetések sikere esetén várhatóan mindkét technológiát az USA kormánya által kijelölt szövetségi helyszíneken telepítik, elsőként két AP1000-est.

Szorosabb lehet az amerikai-koreai együttműködés

A keretrendszer felvázolja az új atomreaktorok építésének lehetséges finanszírozási és végrehajtási útvonalát. Tartalmaz egy lemondási lehetőséget is a Westinghouse által a Korea Electric Power Corporationnel és a Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.-vel kötött 2025-ös egyezség alapján. Az egyszeri lemondás lehetővé tenné legfeljebb két APR1400-es reaktor megépítését az Egyesült Államokban, ami növelné a Westinghouse értékét. A kapcsolódó kompenzációs csomag várhatóan elismeri a Westinghouse szellemi tulajdonának és technológiájának használatát, ami APR1400 reaktoronként körülbelül 2 milliárd amerikai dollárt jelent,

  • a szellemi tulajdonjogi licensz,
  • a mérnöki és beszerzési szolgáltatások,
  • az alvállalkozói lehetőségek
  • és a hosszú távú üzemanyag-gyártási szolgáltatások kombinációján keresztül,
  • kiemelve a Westinghouse által betöltendő stratégiai szerepet az Egyesült Államokban tervezett reaktorprojektekben.

A keretrendszer magában foglalja Korea esetleges tőkebefektetését a Westinghouse-ban. „Minden ilyen befektetés végleges megállapodások, átvilágítás, vállalati jóváhagyások és hatósági jóváhagyások függvénye" – hangsúlyozza közleményében a Westinghouse 49 százalékos kanadai tulajdonosa, a Cameco. Nem számít arra, hogy a lehetséges tőkerészesedés befolyásolná a saját, Westinghouse-ban lévő tulajdonosi hányadát.

A 3+ genercáiós reaktoroké a jövő

A Cameco vezérigazgatója, Tim Gitzel üdvözölte, hogy az Egyesült Államok kormánya folytatja az atomenergia-kapacitások bővítését. Cége támogatni kívánja az amerikai kormányt abban, hogy 2050-re megnégyszerezze az amerikai polgári atomenergia-kapacitást az iparágvezető, teljes mértékben engedélyezett, 3+ generációs AP1000 reaktor felhasználásával. (A két új paksi blokk is 3+ generációs lenne.)

 

atomblokk
Westinghouse AP1000
Egyesült Államok
Dél-Korea
szándéknyilatkozat
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