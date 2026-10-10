Több mint egy tucat mentőautót láttak sietni Rijád nemzetközi repülőterére, és az utasokat evakuálták a létesítmény egyes részeiből, miután szombaton hangos robbanást hallottak – közölték egy szemtanú és az esetről tájékoztatott személyek, írja a Reuters.

Most érkezett: hatalmas robbanás rázta meg a szaúdi repülőteret, törölték az összes légijáratot, az utasokat evakuálták Fotó: Mohammad Bash / Shutterstcok

A hírügynökség szerint a szombati incidens a jemeni, Iránnal szövetséges húszik rakétatámadásainak eszkalációja közepette történt.

A repülőteret ezen a héten már kétszer is megtámadták, négy ember meghalt, többen megsebesültek, egy repülőgép pedig súlyosan megrongálódott.

A szaúdi kormány sajtóirodája és a szaúdi polgári légügyi hatóság nem reagált azonnal az incidenssel kapcsolatos megkeresésekre.

A flightradar24 járatkövető oldal szerint az összes Rijádba tartó járatot vagy eltérítették, vagy törölték, és csak egy helikopter lebegett a repülőtér felett egy ponton. A repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot közvetlenül a légitársaságukkal, és ellenőrizzék járatuk státuszát.

Az Etihad Airways és a Qatar Airways több járatot törölt a központja és Rijád között, néhány járat törlése hétfőig is eltartott.

A csütörtöki és a hét eleji húszi támadások már számos légitársaságot arra késztettek, hogy felfüggesszék vagy lemondják a szaúdi fővárosba tartó járataikat, röviddel azelőtt, hogy Rijádban nagyszabású energia- és befektetési konferenciákat tartanának .

A húszik azt mondták, hogy a repülőgépeknek kerülniük kell a szaúdi légteret, és katonai műveleti övezetté nyilvánították azt, miután a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány a hónap elején offenzívát indított a csoport ellen.







