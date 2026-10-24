Klónozott szuperkutyákat küldenének a harctérre az amerikaiak: csúcstechnológiás katonai felszereléssel ellátott ebek fejlesztésébe kezdenek

Új szintre emelné a katonai szolgálati kutyák tenyésztését az Egyesült Államokban egy frissen bemutatott technológiai vállalat. A Warhound nem egyszerűen jobb kiképzéssel vagy hagyományos tenyésztési módszerekkel próbálná növelni az állatok teljesítményét: a legalkalmasabb kutyák klónozásával, genetikai módosításokkal, valamint korszerű katonai eszközökkel hozna létre a jelenlegieknél hatékonyabb négylábú segítőket.

Német juhászkutya hőtakaróban egy katonai állatmentési gyakorlat során. Az Egyesült Államok kutyák klónozásával csökkentené európai függését Fotó: Uzo Borewicz

A kezdeményezésről a Financial Times számolt be, a vállalat pedig október 22-én hivatalosan is bejelentette a program elindítását. A texasi központú startup már az indulásakor 200 millió dollárnyi, mintegy 70 milliárd forintos nagyságrendű finanszírozást szerzett, piaci értékelése pedig elérte az 1,2 milliárd dollárt.

A Warhound mögött két ismert amerikai technológiai vállalkozó, Palmer Luckey és Ben Lamm áll. Palmer Luckey az Anduril hadiipari technológiai vállalat társalapítója, míg Lamm a Colossal Biosciences biotechnológiai céget alapította, amely többek között kihalt állatfajok genetikai rekonstrukciójával és újraalkotásával kapcsolatos kutatásairól vált ismertté. A cél most az, hogy a genetikai technológiákat közvetlenül a katonai és rendvédelmi feladatokra alkalmas kutyák tenyésztésében hasznosítsák.

Európától függ az amerikai hadsereg kutyaellátása

A kezdeményezés mögött komoly ellátásbiztonsági probléma áll. A Warhound hivatalos közleménye szerint az amerikai hadsereg szolgálati kutyáinak több mint 80 százalékát jelenleg Európából szerzik be. A megfelelő állatok kiválasztása és felkészítése ráadásul költséges és hosszadalmas folyamat. A mintegy hároméves beszerzési és kiképzési rendszerben a megvásárolt kutyák kevesebb mint fele bizonyul végül alkalmasnak a szolgálatra.

Ez azt jelenti, hogy száz bevethető kutya biztosításához nagyjából kétszáz állat beszerzésére és felkészítésére lehet szükség. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a különösen jó adottságú munkakutyák iránt nemzetközi verseny alakult ki. Az Egyesült Államok hadserege, rendvédelmi szervei és más országok fegyveres erői gyakran ugyanazokból az európai tenyésztői körökből próbálnak megfelelő állatokat vásárolni. A Warhound ezért saját amerikai tenyésztési és kiképzési rendszert építene ki, amelyben a legjobb szolgálati kutyák genetikai állománya megőrizhető és klónozással újra felhasználható.