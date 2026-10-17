Súlyos drágulásra figyelmeztetnek a légitársaságok: nehéz évek várhatnak az utazókra
A légitársaságok vezetői arra figyelmeztetnek, hogy az előttük álló években komoly kihívásokkal kell szembenézniük, mivel a megugró üzemanyagköltségeket egyre nehezebb lesz a repülőjegyek árának emelésével ellensúlyozni – írja a Financial Times.
Az iparági vezetők szerint az iráni háború nyomán kialakult magasabb kerozinárak tartósan velünk maradhatnak. Ez arra kényszerítheti a légitársaságokat, hogy tovább emeljék viteldíjaikat, visszafogják hosszú távú növekedési terveiket, és csökkentsék repülőgépflottáikat.
A borúlátó előrejelzések különösen azért figyelemre méltók, mert
a vállalatok korábban abban bíztak, hogy a Hormuzi-szoros lezárását követő kezdeti áremelkedés után az energiaköltségek mérséklődnek.
Most azonban egyre többen számítanak arra, hogy az üzemanyag tartósan drága marad, miközben az utazási kereslet is gyengülhet.
Három-öt nehéz évre számítanak a légitársaságok
Úgy gondolom, nehéz három-öt év elé nézünk
– fogalmazott Luís Rodrigues, a TAP Air Portugal vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az utazási kereslet egyelőre továbbra is erős, de a jegyárak emelésének is megvannak a határai.
Több légitársaság vezetője arról számolt be, hogy várhatóan vissza kell fogniuk hosszú távú növekedési terveiket. Attól tartanak ugyanis, hogy a geopolitikai feszültségek okozta infláció egyre nagyobb terhet ró a háztartásokra, ami idővel a repülési kedvet is visszavetheti.
Az aktuális adatok ugyanakkor egyelőre nem mutatnak keresletcsökkenést. Az OAG adatszolgáltató becslése szerint
- az év első felében 2,3 milliárd foglalást regisztráltak, ami
- egy százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét.
Mindez annak ellenére történt, hogy 2026 szinte minden hónapjában kétszámjegyű mértékben emelkedtek a repülőjegyárak az előző évhez képest, és az Öböl térségében elrendelt légtérzárak hónapokon át zavarták a közlekedést.
Hála az égnek az utasokért
– jegyezte meg Rodrigues a héten Lisszabonban megrendezett World Aviation Festival konferencián.
Már 20 százalékkal drágultak a jegyek, de nincs vége
A légitársaságok vezetőit eddig kellemes meglepetésként érte, hogy az utasok a jelentős áremelések ellenére sem mondtak le tömegesen az utazásról. A Delta Air Lines például ebben a hónapban arról számolt be, hogy az idén végrehajtott, átlagosan 20 százalékos áremelés ellenére szinte egyáltalán nem tapasztalt keresletcsökkenést.
A legtöbb vállalat azonban további drágításokra készül. Ennek egyik oka, hogy hamarosan lejárhatnak azok az üzemanyagár-fedezeti szerződések, amelyek eddig megvédték őket az energiapiaci sokk legsúlyosabb következményeitől.
Az olasz ITA Airways például az iráni válság előtt már biztosította idei üzemanyag-szükségletének mintegy 80 százalékát. Azóta viszont nem kötött újabb fedezeti ügyleteket, így jövőre sokkal inkább ki lesz szolgáltatva a világpiaci árak ingadozásának.
Ahogy mindenki más, mi is megpróbáljuk emelni az árakat
– mondta Joerg Eberhart vezérigazgató.
Roberto Alvo, Dél-Amerika legnagyobb légitársasága, a Latam Airlines vezetője szerint az ágazatnak jelenleg nem keresleti, hanem költségproblémája van, amelyet valamivel könnyebb kezelni.
Eljöhet a pont, amikor az utasok már nem tudnak fizetni
A légitársaságok legnagyobb félelme, hogy a folyamatos drágulás előbb-utóbb megtöri az utazási kedvet. Egy nagy légitársaság névtelenséget kérő vezérigazgatója szerint elkerülhetetlen lehet, hogy a magas infláció idővel visszavesse a keresletet, mivel az emberek vásárlóereje csökken. Alvo is arra figyelmeztetett, hogy a legfontosabb kérdés az, milyen hatással lesznek a tartósan magas energiaárak a gazdaság egészére.
Ha az energia drágulása általános gazdasági lassulást okoz, akkor az utazási kereslet is visszaeshet. Amennyiben ez továbbra is magas üzemanyagárakkal párosul, alapvetően megváltozhat a légitársaságok helyzete.
Normál körülmények között a vállalatok árcsökkentéssel próbálják ösztönözni a gyengülő keresletet. A jelenlegi helyzetben azonban a növekvő költségek és az amúgy is szűkös nyereségesség miatt ez könnyen veszteséges spirálhoz vezethet.
Kevesebb repülőgép és visszafogottabb növekedés jöhet
A költségnyomás már most hatással van a légitársaságok fejlesztési terveire. Adrian Neuhauser, a Gol és az Avianca egyesülésével létrejött dél-amerikai Abra légitársasági csoport vezérigazgatója szerint az iparág a korábban vártnál kisebb lehet. Mint fogalmazott, a légitársaságok működésében rendszeresen váltakoznak a terjeszkedés és a költségfegyelem időszakai. Most ismét az utóbbi következik.
A vállalatoknak ráadásul egyre nehezebb beruházási döntéseket kell meghozniuk.
A légitársaságoknak választaniuk kell az új repülőgépek beszerzése és a versenyképességhez szükséges mesterségesintelligencia-fejlesztések között.
Marcus Schnabel, a Lufthansa és a Turkish Airlines résztulajdonában álló SunExpress vezetője szerint mérlegelni kell, mire fordítják a rendelkezésre álló beruházási forrásokat. A mesterséges intelligencia alkalmazása ugyanis jelentős költségekkel jár.
Eközben azok a légitársaságok, amelyek a Boeing és az Airbus régóta várt új repülőgépeivel szerették volna bővíteni flottájukat, kénytelenek lehetnek inkább a régebbi, kevésbé üzemanyag-hatékony gépeiket lecserélni. A SunExpress például évről évre dönti majd el, hogy az új gépek érkezése után megtartja-e régebbi típusait. A csaknem 400 repülőgéppel rendelkező Latam Airlines már most is ritkábban közlekedő útvonalakon használja idősebb gépeit, hogy mérsékelje az üzemanyag-felhasználást. A vállalat ugyanakkor egyelőre nem tervezi ezek teljes kivonását a forgalomból, mert az jelentős többletköltségekkel járna.