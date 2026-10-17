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Súlyos drágulásra figyelmeztetnek a légitársaságok: nehéz évek várhatnak az utazókra

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Akár évekig tartó nehéz időszakra készül a légi közlekedési ágazat az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak következtében. A légitársaságok további jegyáremeléseket és járatcsökkentéseket terveznek, miközben attól tartanak, hogy az utasok egy idő után már nem tudják megfizetni a drágulást.
Dózsa György
2026.10.17, 15:17
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A légitársaságok vezetői arra figyelmeztetnek, hogy az előttük álló években komoly kihívásokkal kell szembenézniük, mivel a megugró üzemanyagköltségeket egyre nehezebb lesz a repülőjegyek árának emelésével ellensúlyozni – írja a Financial Times.

légitársaságok repülőtér repülőjegy árak
Már így is átlagosan 20 százalékkal drágultak a jegyek; a légitársaságok azonban további áremelkedésre figyelmeztetnek / Fotó: Imaginechina via AFP

Az iparági vezetők szerint az iráni háború nyomán kialakult magasabb kerozinárak tartósan velünk maradhatnak. Ez arra kényszerítheti a légitársaságokat, hogy tovább emeljék viteldíjaikat, visszafogják hosszú távú növekedési terveiket, és csökkentsék repülőgépflottáikat. 

A borúlátó előrejelzések különösen azért figyelemre méltók, mert 

a vállalatok korábban abban bíztak, hogy a Hormuzi-szoros lezárását követő kezdeti áremelkedés után az energiaköltségek mérséklődnek. 

Most azonban egyre többen számítanak arra, hogy az üzemanyag tartósan drága marad, miközben az utazási kereslet is gyengülhet.

Három-öt nehéz évre számítanak a légitársaságok

Úgy gondolom, nehéz három-öt év elé nézünk

 – fogalmazott Luís Rodrigues, a TAP Air Portugal vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az utazási kereslet egyelőre továbbra is erős, de a jegyárak emelésének is megvannak a határai.

Több légitársaság vezetője arról számolt be, hogy várhatóan vissza kell fogniuk hosszú távú növekedési terveiket. Attól tartanak ugyanis, hogy a geopolitikai feszültségek okozta infláció egyre nagyobb terhet ró a háztartásokra, ami idővel a repülési kedvet is visszavetheti.

Az aktuális adatok ugyanakkor egyelőre nem mutatnak keresletcsökkenést. Az OAG adatszolgáltató becslése szerint 

  • az év első felében 2,3 milliárd foglalást regisztráltak, ami 
  • egy százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét.

Mindez annak ellenére történt, hogy 2026 szinte minden hónapjában kétszámjegyű mértékben emelkedtek a repülőjegyárak az előző évhez képest, és az Öböl térségében elrendelt légtérzárak hónapokon át zavarták a közlekedést. 

Hála az égnek az utasokért

 – jegyezte meg Rodrigues a héten Lisszabonban megrendezett World Aviation Festival konferencián.

Már 20 százalékkal drágultak a jegyek, de nincs vége

A légitársaságok vezetőit eddig kellemes meglepetésként érte, hogy az utasok a jelentős áremelések ellenére sem mondtak le tömegesen az utazásról. A Delta Air Lines például ebben a hónapban arról számolt be, hogy az idén végrehajtott, átlagosan 20 százalékos áremelés ellenére szinte egyáltalán nem tapasztalt keresletcsökkenést.

A legtöbb vállalat azonban további drágításokra készül. Ennek egyik oka, hogy hamarosan lejárhatnak azok az üzemanyagár-fedezeti szerződések, amelyek eddig megvédték őket az energiapiaci sokk legsúlyosabb következményeitől.

Az olasz ITA Airways például az iráni válság előtt már biztosította idei üzemanyag-szükségletének mintegy 80 százalékát. Azóta viszont nem kötött újabb fedezeti ügyleteket, így jövőre sokkal inkább ki lesz szolgáltatva a világpiaci árak ingadozásának. 

Ahogy mindenki más, mi is megpróbáljuk emelni az árakat

 – mondta Joerg Eberhart vezérigazgató.

Roberto Alvo, Dél-Amerika legnagyobb légitársasága, a Latam Airlines vezetője szerint az ágazatnak jelenleg nem keresleti, hanem költségproblémája van, amelyet valamivel könnyebb kezelni.

Eljöhet a pont, amikor az utasok már nem tudnak fizetni

A légitársaságok legnagyobb félelme, hogy a folyamatos drágulás előbb-utóbb megtöri az utazási kedvet. Egy nagy légitársaság névtelenséget kérő vezérigazgatója szerint elkerülhetetlen lehet, hogy a magas infláció idővel visszavesse a keresletet, mivel az emberek vásárlóereje csökken. Alvo is arra figyelmeztetett, hogy a legfontosabb kérdés az, milyen hatással lesznek a tartósan magas energiaárak a gazdaság egészére. 

Ha az energia drágulása általános gazdasági lassulást okoz, akkor az utazási kereslet is visszaeshet. Amennyiben ez továbbra is magas üzemanyagárakkal párosul, alapvetően megváltozhat a légitársaságok helyzete.

Normál körülmények között a vállalatok árcsökkentéssel próbálják ösztönözni a gyengülő keresletet. A jelenlegi helyzetben azonban a növekvő költségek és az amúgy is szűkös nyereségesség miatt ez könnyen veszteséges spirálhoz vezethet.

Kevesebb repülőgép és visszafogottabb növekedés jöhet

A költségnyomás már most hatással van a légitársaságok fejlesztési terveire. Adrian Neuhauser, a Gol és az Avianca egyesülésével létrejött dél-amerikai Abra légitársasági csoport vezérigazgatója szerint az iparág a korábban vártnál kisebb lehet. Mint fogalmazott, a légitársaságok működésében rendszeresen váltakoznak a terjeszkedés és a költségfegyelem időszakai. Most ismét az utóbbi következik. 

A vállalatoknak ráadásul egyre nehezebb beruházási döntéseket kell meghozniuk. 

A légitársaságoknak választaniuk kell az új repülőgépek beszerzése és a versenyképességhez szükséges mesterségesintelligencia-fejlesztések között. 

Marcus Schnabel, a Lufthansa és a Turkish Airlines résztulajdonában álló SunExpress vezetője szerint mérlegelni kell, mire fordítják a rendelkezésre álló beruházási forrásokat. A mesterséges intelligencia alkalmazása ugyanis jelentős költségekkel jár.

Diverse aircraft on the runway at Barcelona Airport
A SunExpressnek is át kell gondolnia beruházási terveit / Fotó: NurPhoto via AFP

Eközben azok a légitársaságok, amelyek a Boeing és az Airbus régóta várt új repülőgépeivel szerették volna bővíteni flottájukat, kénytelenek lehetnek inkább a régebbi, kevésbé üzemanyag-hatékony gépeiket lecserélni. A SunExpress például évről évre dönti majd el, hogy az új gépek érkezése után megtartja-e régebbi típusait. A csaknem 400 repülőgéppel rendelkező Latam Airlines már most is ritkábban közlekedő útvonalakon használja idősebb gépeit, hogy mérsékelje az üzemanyag-felhasználást. A vállalat ugyanakkor egyelőre nem tervezi ezek teljes kivonását a forgalomból, mert az jelentős többletköltségekkel járna.

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