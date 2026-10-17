Súlyos drágulásra figyelmeztetnek a légitársaságok: nehéz évek várhatnak az utazókra

A légitársaságok vezetői arra figyelmeztetnek, hogy az előttük álló években komoly kihívásokkal kell szembenézniük, mivel a megugró üzemanyagköltségeket egyre nehezebb lesz a repülőjegyek árának emelésével ellensúlyozni – írja a Financial Times.

Már így is átlagosan 20 százalékkal drágultak a jegyek; a légitársaságok azonban további áremelkedésre figyelmeztetnek / Fotó: Imaginechina via AFP

Az iparági vezetők szerint az iráni háború nyomán kialakult magasabb kerozinárak tartósan velünk maradhatnak. Ez arra kényszerítheti a légitársaságokat, hogy tovább emeljék viteldíjaikat, visszafogják hosszú távú növekedési terveiket, és csökkentsék repülőgépflottáikat.

A borúlátó előrejelzések különösen azért figyelemre méltók, mert

a vállalatok korábban abban bíztak, hogy a Hormuzi-szoros lezárását követő kezdeti áremelkedés után az energiaköltségek mérséklődnek.

Most azonban egyre többen számítanak arra, hogy az üzemanyag tartósan drága marad, miközben az utazási kereslet is gyengülhet.

Három-öt nehéz évre számítanak a légitársaságok

Úgy gondolom, nehéz három-öt év elé nézünk

– fogalmazott Luís Rodrigues, a TAP Air Portugal vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az utazási kereslet egyelőre továbbra is erős, de a jegyárak emelésének is megvannak a határai.

Több légitársaság vezetője arról számolt be, hogy várhatóan vissza kell fogniuk hosszú távú növekedési terveiket. Attól tartanak ugyanis, hogy a geopolitikai feszültségek okozta infláció egyre nagyobb terhet ró a háztartásokra, ami idővel a repülési kedvet is visszavetheti.

Az aktuális adatok ugyanakkor egyelőre nem mutatnak keresletcsökkenést. Az OAG adatszolgáltató becslése szerint

az év első felében 2,3 milliárd foglalást regisztráltak, ami

egy százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét.

Mindez annak ellenére történt, hogy 2026 szinte minden hónapjában kétszámjegyű mértékben emelkedtek a repülőjegyárak az előző évhez képest, és az Öböl térségében elrendelt légtérzárak hónapokon át zavarták a közlekedést.

Hála az égnek az utasokért

– jegyezte meg Rodrigues a héten Lisszabonban megrendezett World Aviation Festival konferencián.

Már 20 százalékkal drágultak a jegyek, de nincs vége

A légitársaságok vezetőit eddig kellemes meglepetésként érte, hogy az utasok a jelentős áremelések ellenére sem mondtak le tömegesen az utazásról. A Delta Air Lines például ebben a hónapban arról számolt be, hogy az idén végrehajtott, átlagosan 20 százalékos áremelés ellenére szinte egyáltalán nem tapasztalt keresletcsökkenést.