Brutális, ami Lengyelországban történik: négy nap alatt már a harmadik iskolai támadást követték el – egyesek már az oroszokat sejtik a háttérben
Mindössze négy nap alatt iskolai támadások sorozata sújtotta Lengyelországot. Egy ember meghalt, legalább 14-en megsérültek, és szombaton egy harmadik támadás is történt, ezúttal Varsóban – közölte az AP. A hírügynökség szerint a rendőrség fokozta Lengyelország-szerte a biztonsági intézkedéseket országszerte, 76 embert vett őrizetbe és közel 50 000 oktatási intézményt ellenőriztet.
Brutális, ami Lengyelországban történik: négy nap alatt már a harmadik iskolai támadást követték el – egyesek már az oroszokat sejtik a háttérben
Az újabb támadásoktól való félelem miatt egyes iskolák lemondták az órákat, a szülők otthon tartották gyermekeiket, és a közösségi hálózatokon újabb erőszakkal való fenyegetések terjedtek. A lengyel hatóságok nyugalomra intenek, és óva intenek a nem ellenőrzött információk terjedésétől.
A legutóbbi támadás szombat délután 12:30 körül történt egy varsói oktatási intézményben, a Mińska utcában.
A lengyel rendőrség szerint egy 21 éves nő késsel támadt rá egy 17 éves lányra, miközben az iskola titkárságára jött leadni a dokumentumait. A támadásban két másik nő, egy 17 és egy 24 éves, megsérült. Mindhárman megsérültek, de egyikük sem életveszélyes. A támadót letartóztatták, és a rendőrség próbálja kideríteni a támadás indítékát.Az AP szerint a gyanúsított nem ismerte az áldozatokat. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a mai támadás korábbi esetekhez kapcsolódna.
Szerdán 9 embert támadtak meg, csütörtökön egy alkalmazott meghalt
Az első támadás október 7-én, szerdán történt egy szakiskolában Ostrołękában, Varsótól északkeletre fekvő városban. Egy 19 éves diák éles tárggyal támadt diákokra, tanárokra és más emberekre, kilenc embert megsebesítve. A sérültek között öt diák és két tanár van. A támadó elmenekült, de hamarosan megtalálták és letartóztatták. A lengyel média arról számolt be, hogy egy hátizsákot is találtak nála, amelyben improvizált robbanószerkezet készítéséhez szükséges anyagok voltak.
Másnap reggel, október 8-án, csütörtökön újabb támadás történt egy Leszczydół-Nowiny-i általános iskolában, szintén nem messze Varsótól.
Az iskola egy 15 éves volt diákja késsel támadt három alkalmazottra. Egy 37 éves női alkalmazott meghalt, az igazgató és egy tanár pedig megsérült.
Az AP hírügynökség szerint a támadó egy kamerát viselt, amely rögzítette a tetteit. Az iskola igazgatója, Krzysztof Ochmański fogta el. Az igazgató később azt mondta, hogy a fiú egy ponton rájött, mit tett, segítséget és egy ölelést kért. A 15 éves fiút letartóztatták.
Eddig 76 főt tartozttak le
A támadást online fenyegetések hulláma követte. Új támadásokról szóló bejelentések kezdtek terjedni a közösségi médiában, köztük üzenetek, amelyek október 9-ét, pénteket „Véres Pénteknek” nevezték. Az erőszaktól való félelem miatt pénteken 59 lengyelországi iskola mondta le a tanítást, főként a Mazóviai régióban, amelyhez Varsó is tartozik. A rendőrség fokozta a járőrözést, az iskolák pedig további biztonsági intézkedéseket vezettek be, beleértve a szigorúbb beléptetési ellenőrzést.
A ma reggel közzétett rendőrségi adatok szerint 231 incidenst regisztráltak, és lehetséges bűncselekmények miatt vizsgálják azokat. Összesen 76 embert vettek őrizetbe, és a rendőrség közel 50 000 oktatási intézményt ellenőrizett. Az őrizetbe vettek között vannak kiskorúak, akik késeket hoztak magukkal az iskolákba, vagy fenyegetéseket tettek közzé az interneten. Az őrizetbe vettek száma egy szélesebb körű rendőri akcióra utal, nem csak a három támadásra.
A rendőrség arról is beszámolt, hogy megakadályoztak egy esetleges támadást egy sierpci iskolában. Egy 17 éves fiatalt, aki fenyegetőzött, letartóztattak és két hónap előzetes letartóztatásba ítéltek.
A titkosszolgálatot is bevetik, orosz dezinformáció is felmerült
Az egyik fő kérdés, amit a rendőrség most próbál feltárni, hogy van-e összefonódás az esetek között. A kormány eddig azt nyilatkozta, hogy nem talált bizonyítékot arra, hogy iskolai támadásokat népszerűsítő internetes kihívás folyna. Hivatalos megerősítést nem kapott arról, hogy a támadások összefüggésben állnának.
A támadások egymás után történnek, és földrajzi közelség van közöttük, így felmerül a kérdés, hogy vajon nincs-e köztük összefüggés
– mondta Kacper Rekawek, a hágai Nemzetközi Terrorelhárítási Központ vezető kutatója az AP hírügynökségnek . „Ez lényegében egy utánzási forgatókönyv, a támadók hosszú sora legalább 2019-ig, ha nem évtizedekkel korábbra nyúlik vissza” – mondta Brenton Tarrantra, a fehér felsőbbrendűséget hirdető emberre utalva, aki 2019-ben 51 muszlimot lőtt le és ölt meg két mecsetben az új-zélandi Christchurchben.
Rekawek szerint a legutóbbi támadások egyik gyanúsítottja ugyanazt a képi világot és esztétikát használta, mint Tarrant, ami azt jelenti, hogy a lengyelországi incidenseket „lényegében terrorista cselekményként kell kezelni”.
A pletykák, miszerint a támadásokat összehangolták, és hogy továbbiak is lesznek a „véres pénteken”, csütörtök este terjedtek el szülői online csoportokban és a mainstream médiában. Ennek eredményeként pénteken 59 iskola megelőző jelleggel felfüggesztette a tanítást Lengyelország-szerte, többségük Mazóvia tartományban.
A lengyel biztonsági szolgálatok azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy külföldi dezinformációs műveletekkel próbálják-e tovább szítani a pánikot a polgárok körében. A lengyel XYZ portál szerint a hírszerző szolgálatok koordinációjáért felelős lengyel miniszter, Tomasz Siemoniak megerősítette, hogy a rendőrség, a hírszerző szolgálatok és a NASK állami intézmény elemzi az iskolákat fenyegető dezinformációs hullámot. Siemoniak figyelmeztetett, hogy Oroszország rendszeresen megpróbálja kihasználni a válsághelyzeteket Lengyelország destabilizálására. Azonban eddig nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország vagy bármely külföldi hírszerző szolgálat állna az iskolák elleni támadások mögött. A lehetséges külföldi befolyással kapcsolatos nyomozás a félretájékoztatás terjesztéséről és a félelemkeltésről szól.