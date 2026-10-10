Mindössze négy nap alatt iskolai támadások sorozata sújtotta Lengyelországot. Egy ember meghalt, legalább 14-en megsérültek, és szombaton egy harmadik támadás is történt, ezúttal Varsóban – közölte az AP. A hírügynökség szerint a rendőrség fokozta Lengyelország-szerte a biztonsági intézkedéseket országszerte, 76 embert vett őrizetbe és közel 50 000 oktatási intézményt ellenőriztet.

Brutális, ami Lengyelországban történik: négy nap alatt már a harmadik iskolai támadást követték el – egyesek már az oroszokat sejtik a háttérben / Fotó: EPA

Brutális, ami Lengyelországban történik: négy nap alatt már a harmadik iskolai támadást követték el – egyesek már az oroszokat sejtik a háttérben

Az újabb támadásoktól való félelem miatt egyes iskolák lemondták az órákat, a szülők otthon tartották gyermekeiket, és a közösségi hálózatokon újabb erőszakkal való fenyegetések terjedtek. A lengyel hatóságok nyugalomra intenek, és óva intenek a nem ellenőrzött információk terjedésétől.

A legutóbbi támadás szombat délután 12:30 körül történt egy varsói oktatási intézményben, a Mińska utcában.

A lengyel rendőrség szerint egy 21 éves nő késsel támadt rá egy 17 éves lányra, miközben az iskola titkárságára jött leadni a dokumentumait. A támadásban két másik nő, egy 17 és egy 24 éves, megsérült. Mindhárman megsérültek, de egyikük sem életveszélyes. A támadót letartóztatták, és a rendőrség próbálja kideríteni a támadás indítékát.Az AP szerint a gyanúsított nem ismerte az áldozatokat. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a mai támadás korábbi esetekhez kapcsolódna.

Szerdán 9 embert támadtak meg, csütörtökön egy alkalmazott meghalt

Az első támadás október 7-én, szerdán történt egy szakiskolában Ostrołękában, Varsótól északkeletre fekvő városban. Egy 19 éves diák éles tárggyal támadt diákokra, tanárokra és más emberekre, kilenc embert megsebesítve. A sérültek között öt diák és két tanár van. A támadó elmenekült, de hamarosan megtalálták és letartóztatták. A lengyel média arról számolt be, hogy egy hátizsákot is találtak nála, amelyben improvizált robbanószerkezet készítéséhez szükséges anyagok voltak.

Másnap reggel, október 8-án, csütörtökön újabb támadás történt egy Leszczydół-Nowiny-i általános iskolában, szintén nem messze Varsótól.

Az iskola egy 15 éves volt diákja késsel támadt három alkalmazottra. Egy 37 éves női alkalmazott meghalt, az igazgató és egy tanár pedig megsérült.

Az AP hírügynökség szerint a támadó egy kamerát viselt, amely rögzítette a tetteit. Az iskola igazgatója, Krzysztof Ochmański fogta el. Az igazgató később azt mondta, hogy a fiú egy ponton rájött, mit tett, segítséget és egy ölelést kért. A 15 éves fiút letartóztatták.