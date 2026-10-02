Hasít a Lidl, brutális számokról jelentettek – gyűlik a pénz a Tescora?

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Erős évet zárt a Lidl a 2025/2026-os üzleti évben: a Lidl Stiftung által összefogott, Németországot és Franciaországot nem tartalmazó üzletágak árbevétele 8,34 százalékkal, nettó eredménye pedig mintegy 17 százalékkal emelkedett. A teljes Lidl-értékesítés eközben 140,2 milliárd euróra nőtt.
Juhász Péter
2026.10.02, 16:00

Tovább növelte forgalmát és nyereségét a Lidl a 2025/2026-os üzleti évben. A február 28-án zárult időszakban a Lidl Stiftung által összefogott tevékenységek árbevétele 102,6 milliárd eurót ért el, ami 8,34 százalékos növekedés az előző üzleti évhez képest. Ez az adat nem tartalmazza a Lidl németországi és franciaországi tevékenységének adatait. A Lidl Stiftung a vállalat nemzetközi működésének jelentős részét fogja össze, és az itt szereplő forgalom a Lidl teljes árbevételének mintegy 70 százalékát képviseli.

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Erős számokat közölt a Lidl nemzetközi szintről
Fotó: FotoField /  Shutterstock

140 milliárd euró fölé nőtt a Lidl értékesítése

A bevételek növekedésével párhuzamosan a jövedelmezőség is javult. Az üzemi eredmény, vagyis az EBIT 4,4 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi 4 milliárd euróról. A nettó profit pedig 2,3 milliárd euróról 2,7 milliárd euróra nőtt, ami mintegy 17 százalékos emelkedés.

A Lidl teljes tevékenységét tekintve a lánc a legutóbbi üzleti évben 140,2 milliárd eurónyi bolti értékesítést ért el, szemben az egy évvel korábbi 132,1 milliárd euróval. Ez 6,1 százalékos növekedést jelent.

A Schwarz Group szerint a bővüléshez elsősorban az üzlethálózat növekedése, valamint a vásárlók számának emelkedése járult hozzá Németországban és más európai piacokon.

A Lidl továbbra is a Schwarz Group legfontosabb kereskedelmi motorja. A Lidl és a szintén a Schwarz Grouphoz tartozó Kaufland az üzleti év során együttesen 300 új üzlettel bővítette hálózatát, így a két lánc együttes üzletszáma elérte a 14 500-at.

A Schwarz Group teljes árbevétele 5,8 százalékkal, 185,6 milliárd euróra nőtt. A Kaufland bolti értékesítése 4,3 százalékkal, 36,7 milliárd euróra emelkedett, miközben a Lidl és a Kaufland együttes online árbevétele változatlanul 1,7 milliárd euró maradt.

A Tesco is felkerült a Lidl tulajdonosának radarjára?

A Schwarz Group neve közben egy másik jelentős közép-európai kiskereskedelmi ügylet kapcsán is felmerült. Iparági értesülések szerint a cég a lehetséges vevők között lehet abban az esetben, ha a Tesco valóban kivonulna Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról.

A Tesco több mint 560 üzletet működtet a három közép-európai piacon. A hírek szerint a lehetséges érdeklődők között szerepelhet az Ahold Delhaize, valamint a lengyel és szlovák piacon a Biedronka láncot működtető Jerónimo Martins is.

A Tesco esetleges közép-európai kivonulásáról korábban már beszámoltunk. Egyes iparági értesülések szerint a brit vállalat eladhatja cseh, szlovák és magyar érdekeltségeit, a magyar láncot pedig sajátos szerkezete miatt külön értékesíthetik. A piaci pletykák a nyár után ősszel ismét felerősödtek.

A feltételezéseket ugyanakkor egyik, a potenciális tranzakcióban említett szereplő sem kommentálta. A Világgazdaság korábban a Tesco brit központját is megkereste, ahonnan azt a választ kapta, hogy „piaci pletykákat nem kommentálnak”.

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