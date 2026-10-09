A történelem legnagyobb lopása: harmincezer üveg méregdrága toszkán bort emeltek el, "a borászatnál sírtak az emberek"
Akár 180 ezer forintba is kerül egy-egy palackja annnak a bornak, amiből harmincezret tulajdonítottak el profi tolvajok a legnagyobb olasz családi borászat, a Marchesi Antinori toszkánai raktárából. Az Antinorik 1385 óta készítenek borokat, de ilyennel még nem találkoztak. De más sem: a történelem legnagyobb értékű ismert borlopásáról lehet szó, ami ráadásul egy Olaszországban elharapódzott trend legbotrányosabb epizódja.
Szombat éjjel – írja exkluzív hírében a brit Financial Times – hét álarcos férfi hatástalanította a riasztórendszert. A zsákmányt két hatalmas teherautóval szállították el: a borászat híres toszkán vörösboraiból,
- a Tignanellóból,
- a Solaiából
- és a Guado al Tassóból
több ezer kartont. Ezeket a borokat palackonként jellemzően 150–500 euróért kaphatjuk meg az üzletekben.
A tolvajok pont akkor vették célba a cortonai raktárat vették célba, amikor a borászat arra készült, hogy legértékesebb borai közül nagyobb szállítmányt küldjön külföldi ügyfeleinek. A lopást csak hétfő reggel fedezték fel a munkába érkező alkalmazottak. A biztonsági kamerák részletes felvételeket készítettek, a rendőrség nyomoz, de egyelőre nincsenek meg a tettesek.
A vállalat szerint a közelmúlt egyik legnagyobb borlopása lehetett, de alábecsülhették a nagyságrendet.
Luxusbor: Ez bizony nem "az egyik legnagyobb" lopás volt, hanem "a legnagyobb"
Az eltüntetett harmincezer palack összértéke 5 millió euró volt. Ez ékszerrablásnak ugyan nem volna történelmi mértékű érték, de borban igen.
Ugyanennyi palackot ugyan loptak már el 2012-ben az olasz Pugliában, sőt a skóciai Uddingstonban a rákövetkező évben volt egy 50 ezer palackos lopás is, de a kárérték a tizede se volt a cortonainak. A francia Bordeaux környékén elloptak ugyan 2020-ban 5 millió euró értékű bort, de nem egy helyről.
Az Antinorinál történt lopást az FT szerint is az eddigi legnagyobbnak tartják a világon, akár az ellopott palackok számát, akár azok értékét nézzük. Ők azonban figyelmen kívül hagyták a palackszámban ennél is nagyobb skóciai akciót.
A borászatnál az emberek sírtak
– idézi a brit lap Renzo Cotarellát, a Marchesi Antinori vezérigazgatóját. „Nem pusztán a borok pénzbeli értékéről van szó, hanem valami többről. E borok nélkül is fenn tudunk maradni, de ami igazán elszomorít, az az, hogy ilyesmi velünk is megtörténhetett.”
A borászat még reménykedik: ilyen borokat nem lehet észrevétlenül eladni
„Még mindig reménykedünk abban, hogy megtaláljuk a borokat. Két teherautó egyszerűen nem tűnhet el nyomtalanul” – mondta Cotarella. „Ezek a borok rendkívül értékesek, és nem tudom elképzelni, hogyan tudnák mindezt világszerte úgy értékesíteni, hogy az senkinek se tűnjön fel.”
A patinás családi borászat egyébként tavaly mintegy 263 millió eurós árbevételt ért el, 170 országba exportál. Magyarországra is, forgalmazójuk a Budapest Bortársaság Kft.
A lopást, ha rekord mértékű is, nyilván túlélik, ahogy az olasz bortermelést sem rendíti meg az Antinorit ért csapás fémjelezte trend. Akik így járnak, azok azonban nagyon megszenvedik, és egyre többen járnak így.
A Michelin-csillagos étteremtől a hírneves borászatokig: a tolvajok értenek a borokhoz
A tolvajok korábban jellemzően Michelin-csillagos éttermek gazdagon felszerelt borospincéit vették célba Olaszországban – emlékeztet az FT. Ezekből általában néhány különösen értékes, palackonként több tízezer eurót érő bort vittek el. A nyáron kétmunkásnak öltözött férfi védősisakban és láthatósági mellényben a milánói Affinatore étterem törésbiztos üvegébe vágot lyukat. Több palack, összesen 280 ezer euró értékű Romanée-Conti bort zsákmányoltak.
Alkalmanként szállítás közben, teherautókról is lopnak borokat, és a nyártól a tolvajok rákaptak a borászatokra. A Banfi di Montalcino piemonti raktárából 3000 palackot loptak el a legjobb Alta Langa boraiból. „Gondosan válogatták ki a palackokat”, és választásaik arra utaltak, hogy „pontosan tudták, mit csinálnak”.
Szeptemberben négy tolvaj a szintén piemonti Conterno Fantino borászat raktárából tulajdonított el 3000 palack Barolo bortokból. Targoncát használva szépen kirakodtak, csak három óra kellett hozzá.