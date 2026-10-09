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A történelem legnagyobb lopása: harmincezer üveg méregdrága toszkán bort emeltek el, "a borászatnál sírtak az emberek"

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A történelem legnagyobb értékű borlopása lehet, ami Olaszország legnagyobb családi borászatával történt. Lusuxbor palackjainak tízezreit emelték el maszkos emberek a Marchesi Antinoritól. Olaszországban elharapódzik az értékes borok eltulajdonítása.
Pető Sándor
2026.10.09, 17:01
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Akár 180 ezer forintba is kerül egy-egy palackja annnak a bornak, amiből harmincezret tulajdonítottak el profi tolvajok a legnagyobb olasz családi borászat, a Marchesi Antinori toszkánai raktárából. Az Antinorik 1385 óta készítenek borokat, de ilyennel még nem találkoztak. De más sem: a történelem legnagyobb értékű ismert borlopásáról lehet szó, ami ráadásul egy Olaszországban elharapódzott trend legbotrányosabb epizódja.

Luxusbor terem a toszkán dombokon, ennek már a tolvajok sem tudtak ellenállni, és nem csak pár üveggel vittek magukkal
Luxusbor terem a toszkán dombokon, ennek már a tolvajok sem tudtak ellenállni, és nem csak pár üveggel vittek magukkal  Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szombat éjjel – írja exkluzív hírében a brit Financial Times – hét álarcos férfi hatástalanította a riasztórendszert. A zsákmányt két hatalmas teherautóval szállították el: a borászat híres toszkán vörösboraiból, 

  • a Tignanellóból, 
  • a Solaiából
  •  és a Guado al Tassóból 

több ezer kartont. Ezeket a  borokat palackonként jellemzően 150–500 euróért kaphatjuk meg az üzletekben.

A tolvajok pont akkor vették célba a cortonai raktárat vették célba, amikor a borászat arra készült, hogy legértékesebb borai közül nagyobb szállítmányt küldjön külföldi ügyfeleinek. A lopást csak hétfő reggel fedezték fel a munkába érkező alkalmazottak. A biztonsági kamerák részletes felvételeket készítettek, a rendőrség nyomoz, de egyelőre nincsenek meg a tettesek. 

A vállalat szerint a közelmúlt egyik legnagyobb borlopása lehetett, de alábecsülhették a nagyságrendet. 

Daily Life In Florence, Italy
Alábecsülhették a nagyságrendet Toszkánában Fotó: NurPhoto via AFP

Luxusbor: Ez bizony nem "az egyik legnagyobb" lopás volt, hanem "a legnagyobb"

Az eltüntetett harmincezer palack összértéke 5 millió euró volt. Ez ékszerrablásnak ugyan nem volna történelmi mértékű érték, de borban igen.

Ugyanennyi palackot ugyan loptak már el 2012-ben az olasz Pugliában, sőt a skóciai Uddingstonban a rákövetkező évben volt egy 50 ezer palackos lopás is, de a kárérték a tizede se volt a cortonainak. A francia Bordeaux környékén elloptak ugyan 2020-ban 5 millió euró értékű bort, de nem egy helyről. 

Az Antinorinál történt lopást az FT szerint is az eddigi legnagyobbnak tartják a világon, akár az ellopott palackok számát, akár azok értékét nézzük. Ők azonban figyelmen kívül hagyták a palackszámban ennél is nagyobb skóciai akciót. 

A borászatnál az emberek sírtak

 – idézi a brit lap Renzo Cotarellát, a  Marchesi Antinori vezérigazgatóját. „Nem pusztán a borok pénzbeli értékéről van szó, hanem valami többről. E borok nélkül is fenn tudunk maradni, de ami igazán elszomorít, az az, hogy ilyesmi velünk is megtörténhetett.”

A borászat még reménykedik: ilyen borokat nem lehet észrevétlenül eladni

„Még mindig reménykedünk abban, hogy megtaláljuk a borokat. Két teherautó egyszerűen nem tűnhet el nyomtalanul” – mondta Cotarella. „Ezek a borok rendkívül értékesek, és nem tudom elképzelni, hogyan tudnák mindezt világszerte úgy értékesíteni, hogy az senkinek se tűnjön fel.”

A patinás családi borászat egyébként tavaly mintegy 263 millió eurós árbevételt ért el, 170 országba exportál. Magyarországra is, forgalmazójuk a Budapest Bortársaság Kft.

A lopást, ha rekord mértékű is, nyilván túlélik, ahogy az olasz bortermelést sem rendíti meg az Antinorit ért csapás fémjelezte trend. Akik így járnak, azok azonban nagyon megszenvedik, és egyre többen járnak így. 

A Michelin-csillagos étteremtől a hírneves borászatokig: a tolvajok értenek a borokhoz

A tolvajok korábban jellemzően Michelin-csillagos éttermek gazdagon felszerelt borospincéit vették célba Olaszországban – emlékeztet az FT. Ezekből általában néhány különösen értékes, palackonként több tízezer eurót érő bort vittek el. A nyáron kétmunkásnak öltözött férfi védősisakban és láthatósági mellényben a milánói Affinatore étterem törésbiztos üvegébe vágot lyukat. Több palack, összesen 280 ezer euró értékű Romanée-Conti bort zsákmányoltak.

Alkalmanként szállítás közben, teherautókról is lopnak borokat, és a nyártól a tolvajok rákaptak a borászatokra.  A Banfi di Montalcino piemonti raktárából 3000 palackot loptak el a legjobb Alta Langa boraiból. „Gondosan válogatták ki a palackokat”, és választásaik arra utaltak, hogy „pontosan tudták, mit csinálnak”.

Szeptemberben négy tolvaj a szintén piemonti Conterno Fantino borászat raktárából tulajdonított el 3000 palack Barolo bortokból. Targoncát használva szépen kirakodtak, csak három óra kellett hozzá.

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