A történelem legnagyobb lopása: harmincezer üveg méregdrága toszkán bort emeltek el, "a borászatnál sírtak az emberek"

Akár 180 ezer forintba is kerül egy-egy palackja annnak a bornak, amiből harmincezret tulajdonítottak el profi tolvajok a legnagyobb olasz családi borászat, a Marchesi Antinori toszkánai raktárából. Az Antinorik 1385 óta készítenek borokat, de ilyennel még nem találkoztak. De más sem: a történelem legnagyobb értékű ismert borlopásáról lehet szó, ami ráadásul egy Olaszországban elharapódzott trend legbotrányosabb epizódja.

Luxusbor terem a toszkán dombokon, ennek már a tolvajok sem tudtak ellenállni, és nem csak pár üveggel vittek magukkal Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szombat éjjel – írja exkluzív hírében a brit Financial Times – hét álarcos férfi hatástalanította a riasztórendszert. A zsákmányt két hatalmas teherautóval szállították el: a borászat híres toszkán vörösboraiból,

a Tignanellóból,

a Solaiából

és a Guado al Tassóból

több ezer kartont. Ezeket a borokat palackonként jellemzően 150–500 euróért kaphatjuk meg az üzletekben.

A tolvajok pont akkor vették célba a cortonai raktárat vették célba, amikor a borászat arra készült, hogy legértékesebb borai közül nagyobb szállítmányt küldjön külföldi ügyfeleinek. A lopást csak hétfő reggel fedezték fel a munkába érkező alkalmazottak. A biztonsági kamerák részletes felvételeket készítettek, a rendőrség nyomoz, de egyelőre nincsenek meg a tettesek.

A vállalat szerint a közelmúlt egyik legnagyobb borlopása lehetett, de alábecsülhették a nagyságrendet.

Alábecsülhették a nagyságrendet Toszkánában Fotó: NurPhoto via AFP

Luxusbor: Ez bizony nem "az egyik legnagyobb" lopás volt, hanem "a legnagyobb"

Az eltüntetett harmincezer palack összértéke 5 millió euró volt. Ez ékszerrablásnak ugyan nem volna történelmi mértékű érték, de borban igen.

Ugyanennyi palackot ugyan loptak már el 2012-ben az olasz Pugliában, sőt a skóciai Uddingstonban a rákövetkező évben volt egy 50 ezer palackos lopás is, de a kárérték a tizede se volt a cortonainak. A francia Bordeaux környékén elloptak ugyan 2020-ban 5 millió euró értékű bort, de nem egy helyről.

Az Antinorinál történt lopást az FT szerint is az eddigi legnagyobbnak tartják a világon, akár az ellopott palackok számát, akár azok értékét nézzük. Ők azonban figyelmen kívül hagyták a palackszámban ennél is nagyobb skóciai akciót.

A borászatnál az emberek sírtak

– idézi a brit lap Renzo Cotarellát, a Marchesi Antinori vezérigazgatóját. „Nem pusztán a borok pénzbeli értékéről van szó, hanem valami többről. E borok nélkül is fenn tudunk maradni, de ami igazán elszomorít, az az, hogy ilyesmi velünk is megtörténhetett.”