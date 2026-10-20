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Évtizedes tabut dönt meg az Apple: teljesen új MacBookot dobnak piacra, ilyet még soha nem csináltak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy bemutatásra készül az Apple: a vállalat várhatóan október végén mutatja be első érintőképernyős MacBook Pro modelljét, amely OLED-panelt és új dizájnt is kaphat. Ez azért különleges, mert az Apple hosszú éveken át következetesen elutasította az érintőképernyős laptopokat. A MacBook Pro az idei termékdömping újabb nagy állomása lehet az iPhone 18 és az iPhone Duo után.
Gergely Máté
2026.10.20, 19:26
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Úgy tűnik, hogy az Apple is kipróbálja magát népszerű érintőképernyős laptopok világában, még idén befuthat az első érintőképernyős MacBook Pro. Az Apple október 28-ára hirdette meg következő, „Pro and tell”, melynek főszereplője az új, OLED-kijelzős MacBook Pro lesz. Az egyelőre sok helyen MacBook Pro Touch néven futó laptopról még nem lehet sokat tudni, de mindenképpen érdekes része lesz az idei felhozatalnak.

Évtizedes tabut dönt meg az Apple: teljesen új MacBookot dobnak piacra, ilyet még soha nem csináltak
Évtizedes tabut dönt meg az Apple: teljesen új MacBookot dobnak piacra, ilyet még soha nem csináltak / Fotó: sergey causelove

Ez komoly irányváltás az Apple-nél, ugyanis hosszú éveken át azzal érveltek, hogy az érintőkijelző a tableteken működik jól, a hagyományos laptopnál viszont a billentyűzet és a trackpad az ergonomikusabb megoldás, most viszont úgy tűnik, találtak valami olyan megoldást, amivel ők is megelégedtek. 

Az új, 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro modellek OLED-panelt kaphatnak, ami szintén első lenne a MacBookok történetében. A jelenlegi kamerakivágást a hírek szerint az iPhone-ról ismert Dynamic Island válthatja, a gépház pedig könnyebb lehet a mostaninál. 

A csúcsmodellek várhatóan M5 Pro és M5 Max processzorral érkeznek, 

vagyis itt a kijelző és a konstrukció lesz a fő újítás, nem a nyers teljesítmény. 

Emellett bemutatkozhat egy hagyományosabb, M6-os 14 hüvelykes MacBook Pro, egy M6-os iMac és egy OLED-kijelzős iPad mini is. A Forbes szerint az előrendelés október 30-án indulhat, a bolti rajt pedig november 6-án jöhet – írja a Bloomberg.

Szinte egész évben új termékeket mutatott be az Apple

Az Apple 2026-ban szokatlanul sűrű tempóban frissítette a kínálatát. Tavasszal érkezett az iPhone 17e és az M4-es iPad Air, valamint bemutatkozott a kedvezőbb árú MacBook Neo is, amellyel a vállalat a Windows-laptopok és Chromebookok olcsóbb kategóriáját támadta meg. A Neo eredetileg 599 dolláros áron indult, bár a memóriapiaci drágulás miatt az Apple néhány hónappal később már 699 dollárt kért érte.

Nyáron a hangsúly áttevődött a szoftverre. A WWDC egyik legfontosabb bejelentése az iOS 27 és a mesterséges intelligenciával jelentősen továbbfejlesztett Siri volt. Az új asszisztens képes személyes összefüggéseket keresni az üzenetek, e-mailek és fényképek között, valamint azt is értelmezheti, ami éppen a kijelzőn történik. Magyarországon és az Európai Unióban azonban az új Siri egyelőre nem érhető el.

Augusztusban az asztali Macek kerültek sorra. Az Apple bemutatta az M6-os Mac minit, valamint az M5 Max és M5 Ultra lapkákkal frissített Mac Studiót. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint az M6 az Apple első 2 nanométeres processzora, a vállalat pedig különösen a helyben futó MI-feladatoknál ígért jelentős teljesítménynövekedést.

Szeptemberben jött az év hagyományosan legfontosabb Apple-eseménye

Az iPhone 18 Pro és Pro Max gyorsabb A20 Pro processzort, fejlettebb kamerát és hosszabb üzemidőt kapott, az igazi újdonság azonban az iPhone Duo lett. 

Ez az Apple első hajlítható telefonja, amely összecsukva hagyományos mobilként, kinyitva pedig 7,6 hüvelykes kijelzővel szinte kisebb táblagépként használható. Magyarországon 899 990 forintos indulóárral került a kínálatba.

Októberben az Apple az otthonok felé fordult. Bemutatta a HomeView nevű, 7 hüvelykes okosotthon-központot, a HomePod mini 2-t és az új Apple TV 4K-t. A rendszer középpontjában szintén az új Siri áll, amely a világítástól a zárakon át a kamerákig több otthoni eszközt foghat össze. A HomeView azonban egyelőre nem kerül forgalomba az Európai Unióban.

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