Úgy tűnik, hogy az Apple is kipróbálja magát népszerű érintőképernyős laptopok világában, még idén befuthat az első érintőképernyős MacBook Pro. Az Apple október 28-ára hirdette meg következő, „Pro and tell”, melynek főszereplője az új, OLED-kijelzős MacBook Pro lesz. Az egyelőre sok helyen MacBook Pro Touch néven futó laptopról még nem lehet sokat tudni, de mindenképpen érdekes része lesz az idei felhozatalnak.

Évtizedes tabut dönt meg az Apple: teljesen új MacBookot dobnak piacra, ilyet még soha nem csináltak / Fotó: sergey causelove

Ez komoly irányváltás az Apple-nél, ugyanis hosszú éveken át azzal érveltek, hogy az érintőkijelző a tableteken működik jól, a hagyományos laptopnál viszont a billentyűzet és a trackpad az ergonomikusabb megoldás, most viszont úgy tűnik, találtak valami olyan megoldást, amivel ők is megelégedtek.

Az új, 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro modellek OLED-panelt kaphatnak, ami szintén első lenne a MacBookok történetében. A jelenlegi kamerakivágást a hírek szerint az iPhone-ról ismert Dynamic Island válthatja, a gépház pedig könnyebb lehet a mostaninál.

A csúcsmodellek várhatóan M5 Pro és M5 Max processzorral érkeznek,

vagyis itt a kijelző és a konstrukció lesz a fő újítás, nem a nyers teljesítmény.

Emellett bemutatkozhat egy hagyományosabb, M6-os 14 hüvelykes MacBook Pro, egy M6-os iMac és egy OLED-kijelzős iPad mini is. A Forbes szerint az előrendelés október 30-án indulhat, a bolti rajt pedig november 6-án jöhet – írja a Bloomberg.

Szinte egész évben új termékeket mutatott be az Apple

Az Apple 2026-ban szokatlanul sűrű tempóban frissítette a kínálatát. Tavasszal érkezett az iPhone 17e és az M4-es iPad Air, valamint bemutatkozott a kedvezőbb árú MacBook Neo is, amellyel a vállalat a Windows-laptopok és Chromebookok olcsóbb kategóriáját támadta meg. A Neo eredetileg 599 dolláros áron indult, bár a memóriapiaci drágulás miatt az Apple néhány hónappal később már 699 dollárt kért érte.

Nyáron a hangsúly áttevődött a szoftverre. A WWDC egyik legfontosabb bejelentése az iOS 27 és a mesterséges intelligenciával jelentősen továbbfejlesztett Siri volt. Az új asszisztens képes személyes összefüggéseket keresni az üzenetek, e-mailek és fényképek között, valamint azt is értelmezheti, ami éppen a kijelzőn történik. Magyarországon és az Európai Unióban azonban az új Siri egyelőre nem érhető el.