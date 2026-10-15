Harapófogóban Macron: a francia elnök nem véletlenül sietteti, hogy idén létrejöjjön a megállapodás az unió költségvetéséről

Emmanuel Macron szerint az év végéig meg kell állapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről, mert januártól már nem lesz politikai mozgástere az alku aláírására. A 2028-2034-es uniós költségvetés ügyében a tagállamok a keret nagyságáról, a támogatások elosztásáról és a közös bevételekről sem jutottak egyezségre.

Emmanuel Macron szerint az uniós költségvetésről még decemberben meg kell állapodni, mert a francia választási kampány januártól ellehetetlenítheti az alkut / Fotó: AFP

Emmanuel Macron francia elnök szerint az év végéig meg kell állapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről, mert januártól már nem lesz politikai mozgástere az alku aláírására. A Politico négy, a csütörtök esti egyeztetésekről tájékoztatott uniós diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy Macron zárt ajtók mögött figyelmeztette erre a tagállami vezetőket.

„A köztársasági elnök azt mondta, hogy januártól már nem lesz politikai mozgástere a megállapodás megkötésére” – idézte az egyik diplomata a francia államfőt.

A francia elnökválasztást várhatóan 2027-ben tartják, Macron pedig ennek közeledtével már nem vállalhat olyan politikai kötelezettséget, amely egy több évre szóló uniós költségvetési megállapodás aláírásával járna. A francia elnök ezzel növelte a nyomást az uniós vezetőkön, hogy a decemberi csúcstalálkozón jussanak egyezségre.

Macron a falnak beszélhet, túl nagy a vita

A tét a 2028 és 2034 közötti időszak közös büdzséje. Az ír soros elnökség kompromisszumos javaslata 1622 milliárd eurós kerettel számol, ami 141 milliárd euróval kevesebb az Európai Bizottság eredeti tervénél. A tervezet így is mintegy 30 százalékkal haladná meg a jelenlegi, 2021-2027-es költségvetés összegét.

A tagállamok azonban még a csökkentett keretről sem tudnak megegyezni. Németország, Svédország és több más nettó befizető további kiadáscsökkentést követel, miközben a kohéziós támogatásokat védő országok nem akarják, hogy a regionális felzárkóztatás és a mezőgazdaság finanszírozása háttérbe szoruljon.

A kompromisszum a hagyományos támogatások mellett a versenyképességre, a kutatásra és a védelemre fordított összegeket is érinti. Az ír javaslat

914 milliárd eurót különítene el a kohéziós politikára, a mezőgazdaságra, a halászatra és a vidéki közösségek támogatására;

míg a versenyképességi, kutatási és biztonsági területekre 456 milliárd eurót szánna.

A vita nemcsak a kiadásokról szól: az uniós vezetőknek arról is meg kellene állapodniuk, milyen új bevételi forrásokból finanszírozzák a közös költségvetést.

A tervek között uniós szintű bevételek és a karbonvámhoz kapcsolódó források is szerepelnek, de ezekről sincs teljes egyetértés.