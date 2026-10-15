Harapófogóban Macron: a francia elnök nem véletlenül sietteti, hogy idén létrejöjjön a megállapodás az unió költségvetéséről
Emmanuel Macron szerint az év végéig meg kell állapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről, mert januártól már nem lesz politikai mozgástere az alku aláírására. A 2028-2034-es uniós költségvetés ügyében a tagállamok a keret nagyságáról, a támogatások elosztásáról és a közös bevételekről sem jutottak egyezségre.
Emmanuel Macron francia elnök szerint az év végéig meg kell állapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről, mert januártól már nem lesz politikai mozgástere az alku aláírására. A Politico négy, a csütörtök esti egyeztetésekről tájékoztatott uniós diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy Macron zárt ajtók mögött figyelmeztette erre a tagállami vezetőket.
„A köztársasági elnök azt mondta, hogy januártól már nem lesz politikai mozgástere a megállapodás megkötésére” – idézte az egyik diplomata a francia államfőt.
A francia elnökválasztást várhatóan 2027-ben tartják, Macron pedig ennek közeledtével már nem vállalhat olyan politikai kötelezettséget, amely egy több évre szóló uniós költségvetési megállapodás aláírásával járna. A francia elnök ezzel növelte a nyomást az uniós vezetőkön, hogy a decemberi csúcstalálkozón jussanak egyezségre.
Macron a falnak beszélhet, túl nagy a vita
A tét a 2028 és 2034 közötti időszak közös büdzséje. Az ír soros elnökség kompromisszumos javaslata 1622 milliárd eurós kerettel számol, ami 141 milliárd euróval kevesebb az Európai Bizottság eredeti tervénél. A tervezet így is mintegy 30 százalékkal haladná meg a jelenlegi, 2021-2027-es költségvetés összegét.
A tagállamok azonban még a csökkentett keretről sem tudnak megegyezni. Németország, Svédország és több más nettó befizető további kiadáscsökkentést követel, miközben a kohéziós támogatásokat védő országok nem akarják, hogy a regionális felzárkóztatás és a mezőgazdaság finanszírozása háttérbe szoruljon.
A kompromisszum a hagyományos támogatások mellett a versenyképességre, a kutatásra és a védelemre fordított összegeket is érinti. Az ír javaslat
- 914 milliárd eurót különítene el a kohéziós politikára, a mezőgazdaságra, a halászatra és a vidéki közösségek támogatására;
- míg a versenyképességi, kutatási és biztonsági területekre 456 milliárd eurót szánna.
A vita nemcsak a kiadásokról szól: az uniós vezetőknek arról is meg kellene állapodniuk, milyen új bevételi forrásokból finanszírozzák a közös költségvetést.
A tervek között uniós szintű bevételek és a karbonvámhoz kapcsolódó források is szerepelnek, de ezekről sincs teljes egyetértés.
Macron azonban így egy szigorú határidőt szabott a tárgyalásoknak, a tagállamoknak pedig le kell zárniuk a régóta elhúzódó vitát, ha nem akarják, hogy a költségvetési döntés ne csússzon hónapokat. Ugyanis ha decemberben sem jutnak dűlőre, a francia elnökválasztás politikailag ellehetetlenítheti a megegyezést.
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