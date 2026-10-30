Elszabadult a madárinfluenza Európában: rendkívüli szigorításokat vezettek be, tombol a rettegett vírus Hollandiában
Miután rövid idő alatt három újabb madárinfluenza-kitörést is azonosítottak Hollandiában, Silvio Erkens mezőgazdasági, halászati, élelmezésbiztonsági és természetvédelmi államtitkár több intézkedést is elrendelt, köztük az országos zárási és elkerítési kötelezettséget. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék az újabb fertőzések kialakulásának kockázatát – írja a Rijksoverheid.
Három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak
Erkens államtitkár közölte: „Mivel rövid idő alatt három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak, egyértelműen látszik, hogy komoly az újabb fertőzések kockázata. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szenvedéstől kíméljük meg az állatokat és a gazdálkodókat, úgy döntöttem, hogy országos zárási és elkerítési kötelezettséget vezetek be. Tisztában vagyok vele, hogy ez különösen érzékenyen érinti azokat a baromfitartókat, akik szabad kijárással tartják állataikat, valamint a hobbiból baromfit tartókat. Ennek ellenére fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a tartott és a potenciálisan fertőzött vadon élő madarak közötti érintkezést. Ezzel mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az újabb járványkitöréseket.”
Országos zárási és elkerítési kötelezettség
Október 26-án a Groningen tartománybeli Lutjegast településen mutatták ki a madárinfluenzát. Október 27-én az Észak-Holland tartományban található Middelie településen is azonosítottak egy fertőzést, október 28-án pedig ismét Groningen tartományban, Grootegastban.
A holland hatóságok szerint a fertőzések, valamint az Európai Unió más tagállamaiban tapasztalható járványhelyzet és az elmúlt időszakban talált, madárinfluenzával fertőzött vadmadarak miatt további intézkedésekre van szükség. A vonuló madarak őszi vonulása már megkezdődött, ami tovább növelheti annak kockázatát, hogy a vírus a vadon élő madarak között terjedjen.
A zárási és elkerítési kötelezettség hatékony megelőző intézkedésnek számít, mivel csökkenti annak esélyét, hogy a vadon élő, fertőzött madarak kapcsolatba kerüljenek a háziasított állatokkal. Az aktuális helyzet, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján – amikor októberben és novemberben jellemzően emelkedik a kitörések száma – Erkens már most szükségesnek látta a további intézkedések bevezetését.
A zárási kötelezettség minden kereskedelmi célból tartott madárra vonatkozik. Kivételt jelentenek a kereskedelmi célból tartott
- fácánok
- és futómadarak,
amelyek esetében csak az elkerítési kötelezettség érvényesül, mivel ezek zárt tartása a gyakorlatban nem megoldható. A nem kereskedelmi célból tartott, kockázatosnak minősülő madarak – például a háztáji csirkék – esetében szintén csak az elkerítési kötelezettség lép életbe.
További intézkedések
Hollandiában teljes körű kiállítási tilalmat rendeltek el a kockázatosnak minősülő madarakra. Szigorították a madártartó helyek látogatására vonatkozó országos tilalmat is. Látogatásra csak akkor van lehetőség, ha az a közegészségügy, az állategészségügy, az állatjólét vagy az istállóban tartózkodó személyek egészsége szempontjából szükséges.
A látogatóknak be kell tartaniuk a higiéniai előírásokat, és regisztrálniuk kell. Az államtitkár emellett arra szólította fel az érintetteket, hogy fokozottan figyeljenek a járványveszélyre, és szigorúan tartsák be a biológiai biztonsági előírásokat.
Kötelező oltást is bevezetnének
A madárinfluenza-kitörések és az olyan intézkedések, mint az állatok zárt tartásának előírása, komoly terhet rónak a gazdálkodókra. A holland kormány ezért szeretné elérni, hogy ne kelljen évről évre hasonló helyzettel szembenézni.
A mezőgazdasági ágazattal együtt olyan terven dolgoznak, amely kötelezővé tenné a tojótyúkok vakcinázását, és ezáltal segítene megelőzni a madárinfluenza újabb kitöréseit. A minisztérium emellett azon is dolgozik, hogy felszámolja az oltások miatt fennálló kereskedelmi akadályokat.
Az államtitkár a tervet az év végéig terjeszti a holland parlament, a Tweede Kamer elé.