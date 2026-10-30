Elszabadult a madárinfluenza Európában: rendkívüli szigorításokat vezettek be, tombol a rettegett vírus Hollandiában

Miután rövid idő alatt három újabb madárinfluenza-kitörést is azonosítottak Hollandiában, Silvio Erkens mezőgazdasági, halászati, élelmezésbiztonsági és természetvédelmi államtitkár több intézkedést is elrendelt, köztük az országos zárási és elkerítési kötelezettséget. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék az újabb fertőzések kialakulásának kockázatát – írja a Rijksoverheid.

Újra komoly a madárinfluenza-veszély/Fotó: Nemeth Andras Peter

Három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak

Erkens államtitkár közölte: „Mivel rövid idő alatt három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak, egyértelműen látszik, hogy komoly az újabb fertőzések kockázata. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szenvedéstől kíméljük meg az állatokat és a gazdálkodókat, úgy döntöttem, hogy országos zárási és elkerítési kötelezettséget vezetek be. Tisztában vagyok vele, hogy ez különösen érzékenyen érinti azokat a baromfitartókat, akik szabad kijárással tartják állataikat, valamint a hobbiból baromfit tartókat. Ennek ellenére fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a tartott és a potenciálisan fertőzött vadon élő madarak közötti érintkezést. Ezzel mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az újabb járványkitöréseket.”

Országos zárási és elkerítési kötelezettség

Október 26-án a Groningen tartománybeli Lutjegast településen mutatták ki a madárinfluenzát. Október 27-én az Észak-Holland tartományban található Middelie településen is azonosítottak egy fertőzést, október 28-án pedig ismét Groningen tartományban, Grootegastban.

A holland hatóságok szerint a fertőzések, valamint az Európai Unió más tagállamaiban tapasztalható járványhelyzet és az elmúlt időszakban talált, madárinfluenzával fertőzött vadmadarak miatt további intézkedésekre van szükség. A vonuló madarak őszi vonulása már megkezdődött, ami tovább növelheti annak kockázatát, hogy a vírus a vadon élő madarak között terjedjen.

A zárási és elkerítési kötelezettség hatékony megelőző intézkedésnek számít, mivel csökkenti annak esélyét, hogy a vadon élő, fertőzött madarak kapcsolatba kerüljenek a háziasított állatokkal. Az aktuális helyzet, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján – amikor októberben és novemberben jellemzően emelkedik a kitörések száma – Erkens már most szükségesnek látta a további intézkedések bevezetését.