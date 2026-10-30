Deviza
EUR/HUF365,76 +0,04% USD/HUF326,69 -0,07% GBP/HUF438,79 +0,31% CHF/HUF398,09 +0,28% PLN/HUF83,13 -0,2% RON/HUF68,49 -0,05% CZK/HUF15,03 +0,08% EUR/HUF365,76 +0,04% USD/HUF326,69 -0,07% GBP/HUF438,79 +0,31% CHF/HUF398,09 +0,28% PLN/HUF83,13 -0,2% RON/HUF68,49 -0,05% CZK/HUF15,03 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 335,38 -1,26% MTELEKOM2 776 +0,29% MOL4 996 -1,08% OTP41 900 -2,03% RICHTER12 980 -0,92% OPUS196 +0,51% ANY6 000 -1,33% AUTOWALLIS117,5 -1,28% WABERERS4 120 -1,7% BUMIX8 660,13 -0,37% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 156,27 -1,01% BUX145 335,38 -1,26% MTELEKOM2 776 +0,29% MOL4 996 -1,08% OTP41 900 -2,03% RICHTER12 980 -0,92% OPUS196 +0,51% ANY6 000 -1,33% AUTOWALLIS117,5 -1,28% WABERERS4 120 -1,7% BUMIX8 660,13 -0,37% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 156,27 -1,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Elszabadult a madárinfluenza Európában: rendkívüli szigorításokat vezettek be, tombol a rettegett vírus Hollandiában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rövid idő alatt három újabb járványkitörést is azonosítottak, ezért a holland hatóságok szigorúbb intézkedéseket léptetnek életbe. A madárinfluenza terjedésének megfékezésére országos zárási és elkerítési kötelezettséget rendeltek el, és a kormány már a vakcinázás kötelezővé tételét is fontolgatja.
VG
2026.10.30, 11:00
Szóljon hozzá!

Miután rövid idő alatt három újabb madárinfluenza-kitörést is azonosítottak Hollandiában, Silvio Erkens mezőgazdasági, halászati, élelmezésbiztonsági és természetvédelmi államtitkár több intézkedést is elrendelt, köztük az országos zárási és elkerítési kötelezettséget. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék az újabb fertőzések kialakulásának kockázatát – írja a Rijksoverheid.

Újra komoly a madárinfluenza-veszély
Újra komoly a madárinfluenza-veszély/Fotó: Nemeth Andras Peter

Három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak

Erkens államtitkár közölte: „Mivel rövid idő alatt három madárinfluenza-kitörést is azonosítottak, egyértelműen látszik, hogy komoly az újabb fertőzések kockázata. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szenvedéstől kíméljük meg az állatokat és a gazdálkodókat, úgy döntöttem, hogy országos zárási és elkerítési kötelezettséget vezetek be. Tisztában vagyok vele, hogy ez különösen érzékenyen érinti azokat a baromfitartókat, akik szabad kijárással tartják állataikat, valamint a hobbiból baromfit tartókat. Ennek ellenére fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a tartott és a potenciálisan fertőzött vadon élő madarak közötti érintkezést. Ezzel mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az újabb járványkitöréseket.”

Országos zárási és elkerítési kötelezettség

Október 26-án a Groningen tartománybeli Lutjegast településen mutatták ki a madárinfluenzát. Október 27-én az Észak-Holland tartományban található Middelie településen is azonosítottak egy fertőzést, október 28-án pedig ismét Groningen tartományban, Grootegastban.

A holland hatóságok szerint a fertőzések, valamint az Európai Unió más tagállamaiban tapasztalható járványhelyzet és az elmúlt időszakban talált, madárinfluenzával fertőzött vadmadarak miatt további intézkedésekre van szükség. A vonuló madarak őszi vonulása már megkezdődött, ami tovább növelheti annak kockázatát, hogy a vírus a vadon élő madarak között terjedjen.

A zárási és elkerítési kötelezettség hatékony megelőző intézkedésnek számít, mivel csökkenti annak esélyét, hogy a vadon élő, fertőzött madarak kapcsolatba kerüljenek a háziasított állatokkal. Az aktuális helyzet, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján – amikor októberben és novemberben jellemzően emelkedik a kitörések száma – Erkens már most szükségesnek látta a további intézkedések bevezetését.

A zárási kötelezettség minden kereskedelmi célból tartott madárra vonatkozik. Kivételt jelentenek a kereskedelmi célból tartott

  • fácánok 
  • és futómadarak, 

amelyek esetében csak az elkerítési kötelezettség érvényesül, mivel ezek zárt tartása a gyakorlatban nem megoldható. A nem kereskedelmi célból tartott, kockázatosnak minősülő madarak – például a háztáji csirkék – esetében szintén csak az elkerítési kötelezettség lép életbe.

További intézkedések

Hollandiában teljes körű kiállítási tilalmat rendeltek el a kockázatosnak minősülő madarakra. Szigorították a madártartó helyek látogatására vonatkozó országos tilalmat is. Látogatásra csak akkor van lehetőség, ha az a közegészségügy, az állategészségügy, az állatjólét vagy az istállóban tartózkodó személyek egészsége szempontjából szükséges.

A látogatóknak be kell tartaniuk a higiéniai előírásokat, és regisztrálniuk kell. Az államtitkár emellett arra szólította fel az érintetteket, hogy fokozottan figyeljenek a járványveszélyre, és szigorúan tartsák be a biológiai biztonsági előírásokat.

Kötelező oltást is bevezetnének

A madárinfluenza-kitörések és az olyan intézkedések, mint az állatok zárt tartásának előírása, komoly terhet rónak a gazdálkodókra. A holland kormány ezért szeretné elérni, hogy ne kelljen évről évre hasonló helyzettel szembenézni.

A mezőgazdasági ágazattal együtt olyan terven dolgoznak, amely kötelezővé tenné a tojótyúkok vakcinázását, és ezáltal segítene megelőzni a madárinfluenza újabb kitöréseit. A minisztérium emellett azon is dolgozik, hogy felszámolja az oltások miatt fennálló kereskedelmi akadályokat.

Az államtitkár a tervet az év végéig terjeszti a holland parlament, a Tweede Kamer elé.

Szóljon hozzá!
baromfi
madárinfluenza
járványhelyzet

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.