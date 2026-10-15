Magyar Péter Brüsszelben: az EU költségvetése „jelenlegi formájában elfogadhatatlan” – túl sok pénzt kérnek, a miniszterelnök komoly vitákra számít
Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcson kijelentette, hogy az Európai Unió hosszú távú költségvetési javaslata „jelenlegi formájában elfogadhatatlan”, annak ellenére, hogy az ír elnökség változatlanul hagyta a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokra szánt forrásokat.
Magyar szerint a Magyarországtól és más, kohéziós támogatásokban részesülő országoktól elvárt befizetések továbbra is túl magasak. Hozzátette, hogy a mai napon „komoly vitára” számít, és várakozásai szerint a kérdés a vezetők decemberi találkozóján is napirendre kerül – idézi a miniszterelnököt a Politico.
Brüsszel miatt csúszik a költségvetés bemutatása
A brüsszeli csúcs fontosságát jelzi, hogy e miatt átcsúszik a jövő hétre a 2027-es költségvetés bemutatása. Kármán András pénzügyminiszter korábban az RTL Híradónak azt mondta, a korábban csütörtökre tervezett tájékoztatót Magyar Péter brüsszeli útja miatt halasztják el.
Magyar Péter szerda este már pontosabb időpontot is mondott: a jelenlegi tervek szerint október 19-én, hétfőn vagy október 20-án, kedden mutathatják be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésben. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.
Az ír elnökség javaslata már most egymilliárd euróval kedvezőbb
A brüsszeli út fontos gazdasági kérdéseket érint. Az uniós vezetők a 2028–2034-es közös költségvetésről, a versenyképességről és az energiaárakról is tárgyalnak, emellett Ukrajna támogatása és csatlakozása, a migráció, a bővítés és az európai védelem is napirenden lesz.
Magyar Péter szerint Magyarország a következő hétéves uniós ciklusban megpróbálja kompenzálni azt a mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatást, amely a korábbi jogállamisági viták miatt végleg elveszett.
A miniszterelnök azt mondta, akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretnének kialkudni,
az ír elnökség jelenlegi javaslata pedig szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál.
Közben a magyar költségvetés véglegesítése is folyik. Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.
Magyar Péter Zelenszkijjel is találkozik
A brüsszeli program egyik fontos eseménye péntek reggel lesz: Magyar Péter ekkor folytat először hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. A találkozó tényét a miniszterelnök külön is megerősítette a közösségi oldalán. A megbeszélés részleteiről és várható témáiról a kormányfő nem közölt további információkat. A találkozó így a brüsszeli program egyik kiemelt diplomáciai eseménye lesz.