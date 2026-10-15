Magyar Péter Brüsszelben: az EU költségvetése „jelenlegi formájában elfogadhatatlan” – túl sok pénzt kérnek, a miniszterelnök komoly vitákra számít

Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcson kijelentette, hogy az Európai Unió hosszú távú költségvetési javaslata „jelenlegi formájában elfogadhatatlan”, annak ellenére, hogy az ír elnökség változatlanul hagyta a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokra szánt forrásokat.

Magyar Péter megérkezik az EU-csúcsra - már a tárgyalások előtt leszögezte: elfogadhatatlannak tartja az EU költségvetési javaslatát / Fotó: AFP

Magyar szerint a Magyarországtól és más, kohéziós támogatásokban részesülő országoktól elvárt befizetések továbbra is túl magasak. Hozzátette, hogy a mai napon „komoly vitára” számít, és várakozásai szerint a kérdés a vezetők decemberi találkozóján is napirendre kerül – idézi a miniszterelnököt a Politico.

Brüsszel miatt csúszik a költségvetés bemutatása

A brüsszeli csúcs fontosságát jelzi, hogy e miatt átcsúszik a jövő hétre a 2027-es költségvetés bemutatása. Kármán András pénzügyminiszter korábban az RTL Híradónak azt mondta, a korábban csütörtökre tervezett tájékoztatót Magyar Péter brüsszeli útja miatt halasztják el.

Magyar Péter szerda este már pontosabb időpontot is mondott: a jelenlegi tervek szerint október 19-én, hétfőn vagy október 20-án, kedden mutathatják be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésben. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.

Az ír elnökség javaslata már most egymilliárd euróval kedvezőbb

A brüsszeli út fontos gazdasági kérdéseket érint. Az uniós vezetők a 2028–2034-es közös költségvetésről, a versenyképességről és az energiaárakról is tárgyalnak, emellett Ukrajna támogatása és csatlakozása, a migráció, a bővítés és az európai védelem is napirenden lesz.

Magyar Péter szerint Magyarország a következő hétéves uniós ciklusban megpróbálja kompenzálni azt a mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatást, amely a korábbi jogállamisági viták miatt végleg elveszett.

A miniszterelnök azt mondta, akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretnének kialkudni,

az ír elnökség jelenlegi javaslata pedig szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál.

Közben a magyar költségvetés véglegesítése is folyik. Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.