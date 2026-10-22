Megsemmisítették Magyar Péter bejelentését az uniós pénzekről, egy szó sem volt igaz belőle: „A tündérmesét a matematika szabálya is valószínűtlenné teszik” – Győri Enikő kifakadt
Nem született olyan megállapodás, amely alátámasztaná a Magyarországnak szánt uniós támogatások egymilliárd eurós növelését – erről számolt be Győri Enikő. Magyar Péter a múlt heti uniós csúcson állította azt, hogy sikerült növelnie a forrásokat.
A Fidesz európai parlamenti képviselője az állítást Facebook-videóban bírálta. A politikus emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter azt állította, hogy a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest egymilliárd euróval több támogatást sikerült elérnie Magyarország számára.
A probléma csak az, hogy ahogy az lenni szokott, ebből egyetlen szó sem igaz.
Győri Enikő arra hivatkozott, hogy a csúcstalálkozón elfogadott következtetések nem tartalmaznak ilyen vállalást. „A csúcstalálkozón elfogadott úgynevezett következtetésekben ugyanis egyetlen árva sor sincs erről” – fogalmazott.
A képviselő szerint továbbra sincs hivatalos megállapodás arról, hogy a 2028–2034-es költségvetési időszakban, mely országok milyen célokra és mekkora összeget kaphatnak.
Elmondása alapján az állam- és kormányfők novemberben folytatják a tárgyalásokat, miközben a nettó befizető és a nettó kedvezményezett tagállamok álláspontjai között fennmaradtak az ellentétek.
Megsemmisítették Magyar Péter bejelentését az uniós pénzekről
Magyar Péter állításának cáfolataként egy, a kohéziós országok által jegyzett állásfoglalásra is hivatkozott. Gőyri Enikő szerint ezt Magyar Péter személyesen írta alá, és a dokumentum tárgyalási alapként fogadta el az uniós költségvetés teljes összegének több mint 32 milliárd eurós csökkentését a bizottsági javaslathoz képest.
Milyen csodaképlettel lehet egy jelentősen alacsonyabb főösszegből több pénzt adni a magyar gazdáknak és felzárkóztatásra?
– tette fel a kérdést. Úgy vélte, Magyar Péter közlése mögött nincs érdemi tárgyalási eredmény. „Érdemi válasz persze nincsen, csak politikai színház”.
Győri a videóban a magyar mezőgazdasági és fejlesztési források védelmét sürgette. Mint fogalmazott: „Facebook-posztok és látszatgyőzelmek helyett a magyar érdekek valódi védelmére lenne szükség.”
Korábban lapunk megírta, hogy kétmilliárd eurós kompenzációt szeretne a miniszterelnök kiharcolni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséből a korábban elveszített magyar támogatások miatt. Magyar Péter közölte, hogy a 2027-es uniós költségvetés tervezete a jövő héten kerülhet az Országgyűlés elé.
Magyar Péter leszögezte, hogy „a magyar vállalatok és állampolgárok nem tehetnek arról, hogy az előző kormány mulasztásai miatt az ország végleg elveszített uniós támogatásokat”. A következő pénzügyi ciklusban elérhető források nagysága azért is fontos, mert az uniós pénzek a beruházások és a gazdasági növekedés élénkítésében is szerepet kaphatnak.
A miniszterelnök kitért a korábban befagyasztott támogatásokra is. A jogállamisági feltételességi eljárás lezárásával 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadítása előtt nyílt meg az út. Magyar szerint a pénzek fontos szerepet kapnak a 2027-es költségvetésben és a gazdaság élénkítésében, a kormánynak pedig gondoskodnia kell a korrupciómentes és hatékony felhasználásukról.
A büdzsé mellett a kabinet a nyugdíjrendszer átalakításával is foglalkozik. Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelik. A kormányfő szerint ez a lépés a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíjak közötti különbség mérséklését is szolgálja.