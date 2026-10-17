Szokatlan kéréssel fordult Magyar Péterhez Zelenszkij – lezárt vasúti szerelvények haladnának át Magyarországon
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától és Magyarországtól, hogy engedélyezzék az ukrán gabonaszállítmányok áthaladását országaikon a fekete-tengeri blokád miatt – mondta szombaton Magyar Péter, írja a Reuters.
Magyar Péternek nem lenne kifogása, ha...
A magyar miniszterelnök, aki a pénteki tárgyalásokon megállapodott Zelenszkijjel az ukrán-magyar kapcsolatok újraindításáról, az RTL-nek azt mondta: nem lenne kifogása az intézkedés ellen, amennyiben az ukrán gabonaszállítmányok csupán áthaladnának Magyarországon, és más célállomásokra tartanának.
Ukrajna a világ egyik legnagyobb búza-, kukorica- és napraforgótermelője, exportjának mintegy 90 százaléka azonban a Fekete-tengeren keresztül jutott el a külföldi piacokra. Az orosz támadások miatt a fekete-tengeri kikötőkből származó mezőgazdasági export szinte teljesen leállt. Magyar szerint a gabonatranzitot egy olyan megoldás alapján szerveznék meg, amelyet röviddel Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója után már javasoltak.
„Zelenszkij Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától, Magyarországtól és valamennyi szomszédos országtól azt kérte, hogy engedélyezzék az áthaladást, ahogyan azt három-négy évvel ezelőtt, a háború kezdetén is tették”
– mondta Magyar az RTL-nek.
Magyar a teljes szolidaritásáról is biztosította Zelenszkijt
Magyar Péter a Kijevvel való kapcsolatban kevésbé konfrontatív álláspontot képvisel, mint elődje, Orbán Viktor. Ugyanakkor többször kijelentette, hogy Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnának, és előrelépést követelt a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. Magyar a pénteki találkozón teljes szolidaritásáról is biztosította Zelenszkijt az Ukrajnát sújtó „embertelen orosz agresszióval” szemben.
„A négyszemközti találkozón azt mondta nekem, hogy sokat segítene nekik, ha lezárt szerelvényeken kukoricát szállíthatnának Nyugat-Európába”
– mondta Magyar. „Azt válaszoltam, hogy amennyiben a szállítmányok csupán áthaladnak az országon, ennek nem lenne akadálya.”
Az Európai Bizottság augusztus végén azt prognosztizálta, hogy az Európai Unió idei kukoricatermése – amely rendszerint a második legnagyobb gabonaféléből származó termés – 50,1 millió tonna lesz. Ez közel két évtizede nem látott alacsony szintet jelentene, és mintegy 20 százalékkal maradna el az előző három év átlagától.
A francia és a magyar gazdákat különösen súlyosan érintette a helyzet: a rekordmeleg és az aszály jelentős károkat okozott a kukoricavetésekben.
Fél órán át tárgyaltak
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a nyilvánosan jelzett 10-15 perc helyett mintegy fél órán át tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben. Az ukrán sajtó értesülései szerint a magyar miniszterelnök kifejezett kérésére nemcsak az újságírókat, hanem a két delegáció tagjait és a vezetők munkatársait is kizárták a megbeszélésről.
„Négyszemközti tárgyalást folytattam Brüsszelben Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Üdvözöltem a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást” – írta pénteken Magyar Péter Facebook-oldalán.
Az ukrán gabona 90 százaléka már az uniós folyosókon haladt
Alapjaiban változott meg az ukrán gabonaexport útvonala az Európai Bizottság október 12-én közzétett legfrissebb adatai szerint. Miközben júliusban még a fekete-tengeri kikötőkön keresztül szállították ki az ukrán gabona, olajos magvak és kapcsolódó termékek mintegy 80 százalékát, augusztusra ez az arány mindössze 10 százalékra zuhant. Ezzel párhuzamosan az uniós szolidaritási folyosók részesedése 20 százalékról 90 százalékra emelkedett.
A brüsszeli jelentés alapján a vasúti, közúti és belvízi útvonalak egyetlen hónap alatt ismét az ukrán agrárexport meghatározó szállítási csatornáivá váltak. Ez a változás különösen érzékenyen érintheti a közép-európai országokat, köztük Magyarországot.
Az ukrán gabonaexport korábban elsősorban a nagy fekete-tengeri kikötőkre épült, amelyek a háború ellenére is jelentős mennyiségű mezőgazdasági terméket tudtak továbbítani a világpiacra. Az elmúlt hónapokban azonban a katonai támadások és az emiatt kialakult tengeri szállítás körüli bizonytalanság egyre nagyobb kockázatot jelentettek az exportőrök számára.
Már 96 millió tonna ukrán gabona haladt át az uniós folyosókon
Az Európai Bizottság összesítése szerint 2022 májusa óta mintegy 235 millió tonna ukrán exportáru jutott ki az országból a szolidaritási folyosókon. Ebből 105 millió tonnát a mezőgazdasági termékek tettek ki, köztük 96 millió tonna gabona, olajos mag és kapcsolódó termék.
A háború kezdete óta a Fekete-tengeren és a szárazföldi folyosókon együttesen mintegy 256 millió tonna gabonát és olajosmagterméket exportált Ukrajna.
- Ennek 40 százaléka az uniós útvonalakon,
- 60 százaléka pedig a fekete-tengeri kikötőkön keresztül hagyta el az országot.
Az Európai Bizottság számításai szerint a 2022 májusa óta az uniós szolidaritási folyosón keresztül lebonyolított teljes kereskedelem értéke elérte a 314 milliárd eurót, vagyis mintegy 114,7 ezer milliárd forintot. Ebből 81 milliárd eurót (mintegy 29,6 ezer milliárd forintot) az ukrán export, 233 milliárd eurót (mintegy 85,1 ezer milliárd forintot) pedig az import tett ki. Az adatok jól mutatják, hogy az Európai Unió által 2022-ben létrehozott szállítási rendszer mára Ukrajna külkereskedelmének egyik legfontosabb infrastruktúrájává vált.