Szokatlan kéréssel fordult Magyar Péterhez Zelenszkij – lezárt vasúti szerelvények haladnának át Magyarországon

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától és Magyarországtól, hogy engedélyezzék az ukrán gabonaszállítmányok áthaladását országaikon a fekete-tengeri blokád miatt – mondta szombaton Magyar Péter, írja a Reuters.

Szokatlan kéréssel fordult Magyar Péterhez Zelenszkij/Fotó: AFP

Magyar Péternek nem lenne kifogása, ha...

A magyar miniszterelnök, aki a pénteki tárgyalásokon megállapodott Zelenszkijjel az ukrán-magyar kapcsolatok újraindításáról, az RTL-nek azt mondta: nem lenne kifogása az intézkedés ellen, amennyiben az ukrán gabonaszállítmányok csupán áthaladnának Magyarországon, és más célállomásokra tartanának.

Ukrajna a világ egyik legnagyobb búza-, kukorica- és napraforgótermelője, exportjának mintegy 90 százaléka azonban a Fekete-tengeren keresztül jutott el a külföldi piacokra. Az orosz támadások miatt a fekete-tengeri kikötőkből származó mezőgazdasági export szinte teljesen leállt. Magyar szerint a gabonatranzitot egy olyan megoldás alapján szerveznék meg, amelyet röviddel Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója után már javasoltak.

„Zelenszkij Lengyelországtól, Romániától, Szlovákiától, Magyarországtól és valamennyi szomszédos országtól azt kérte, hogy engedélyezzék az áthaladást, ahogyan azt három-négy évvel ezelőtt, a háború kezdetén is tették”

– mondta Magyar az RTL-nek.

Magyar a teljes szolidaritásáról is biztosította Zelenszkijt

Magyar Péter a Kijevvel való kapcsolatban kevésbé konfrontatív álláspontot képvisel, mint elődje, Orbán Viktor. Ugyanakkor többször kijelentette, hogy Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnának, és előrelépést követelt a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. Magyar a pénteki találkozón teljes szolidaritásáról is biztosította Zelenszkijt az Ukrajnát sújtó „embertelen orosz agresszióval” szemben.

„A négyszemközti találkozón azt mondta nekem, hogy sokat segítene nekik, ha lezárt szerelvényeken kukoricát szállíthatnának Nyugat-Európába”

– mondta Magyar. „Azt válaszoltam, hogy amennyiben a szállítmányok csupán áthaladnak az országon, ennek nem lenne akadálya.”