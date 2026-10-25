Le Pen megkezdte a kampányt: hatalmas fölénnyel vezeti a francia elnökválasztási versenyt

Franciaország utcáin tüntetők százezrei tiltakoznak, az üzletek és vállalkozások jelentős veszteségeket szenvednek el, a politikai feszültség pedig egyre nagyobb. Ahogy a Világgazdaság is megírta, október 24-én ismét több városban vonultak utcára a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány intézkedései miatt elégedetlen demonstrálók. Ebben a helyzetben kezdte meg hivatalosan elnökválasztási kampányát Marine Le Pen, aki vasárnap az orléans-i pártkongresszuson lépett a Nemzeti Tömörülés támogatói elé.

Marine Le Pen programja középpontjában a francia reneszánsz áll/Fotó: AFP

Vezet Le Pen, nagyon is

A Világgazdaság is beszámolt róla, Le Pen nem adna több pénzt Ukrajnának , és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók enyhítését is szorgalmazná, emellett az Európai Unió működését is alaposan átalakítaná, ha jövőre hatalomra kerülne. Marine Le Pen álláspontja szembemegy más uniós vezetők véleményével. A 2027-es elnökválasztásig alig hat hónap van hátra, a francia közvélemény-kutatások pedig egyértelműen jelzik, hogy Le Pen az első fordulós szavazási szándékok alapján jelentős előnnyel rendelkezik politikai riválisaival szemben. Az október 24-én közzétett, az Ipsos által a Le Parisien számára készített felmérés szerint a Nemzeti Tömörülés politikusa mind a négy vizsgált választási forgatókönyvben az

Marine Le Pen első helyen áll, 32-33,5 százalékos támogatottsággal.

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetője 17 százalékon áll,

míg a centrista Édouard Philippe támogatottsága a vizsgált forgatókönyvektől függően 13-15 százalék.

Gabriel Attal egyes felállásokban mindössze 4 százalékot érne el.

A számokból az látszik, hogy Le Pen első fordulós támogatottsága megközelíti a kétszeresét a legközelebbi riválisáénak.

Le Pen nem a múltat akarja visszahozni

A vasárnapi orléans-i rendezvényen Marine Le Pen a megújulást állította kampányának középpontjába. Az AFP beszámolója szerint a politikus arról beszélt, hogy nem a korábbi Franciaország helyreállítása a célja, hanem a jövő Franciaországának felépítése.

A kampány központi gondolata a francia reneszánsz, amelyet Le Pen nem romboló forradalomként, hanem az ország megújításának módszereként mutatott be.

A Nemzeti Tömörülés ezzel a megélhetési gondok, a társadalmi elégedetlenség és a közbiztonsági problémák közepette kíván kormányzati alternatívát felmutatni. A párt kongresszusán Jordan Bardellát ismét elnökké választották. Az egyetlen jelöltként induló politikus a párttagok szavazatainak 98,98 százalékát kapta meg. Le Pen eközben átadta az RN nemzetgyűlési frakciójának vezetését Sébastien Chenu-nek, hogy az elnökválasztási kampányra összpontosíthasson.