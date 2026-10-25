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Le Pen megkezdte a kampányt: hatalmas fölénnyel vezeti a francia elnökválasztási versenyt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben Franciaországot országos tüntetéshullám rázza meg, vízágyúkkal és könnygázzal oszlatják a fiatalokat, Marine Le Pen megkezdte a 2027-es elnökválasztási kampányát. A Nemzeti Tömörülés (RN) politikusa az orléans-i pártkongresszuson Franciaország újjászületését hirdette meg. Orbán Viktor francia politikai szövetségese jelentősen vezet a közvélemény-kutatásokban. Októberben azzal kavarta fel az állóvizet, hogy kijelentette, ha nyer, befejezi Ukrajna finanszírozását.
Lengyel Gabriella
2026.10.25, 19:19
Frissítve: 2026.10.25, 19:22
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Franciaország utcáin tüntetők százezrei tiltakoznak, az üzletek és vállalkozások jelentős veszteségeket szenvednek el, a politikai feszültség pedig egyre nagyobb. Ahogy a Világgazdaság is megírta, október 24-én ismét több városban vonultak utcára a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány intézkedései miatt elégedetlen demonstrálók. Ebben a helyzetben kezdte meg hivatalosan elnökválasztási kampányát Marine Le Pen, aki vasárnap az orléans-i pártkongresszuson lépett a Nemzeti Tömörülés támogatói elé.

Marine Le Pen
                                           Marine Le Pen programja középpontjában a francia reneszánsz áll/Fotó: AFP

Vezet Le Pen, nagyon is

A Világgazdaság is beszámolt róla, Le Pen nem adna több pénzt Ukrajnának , és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók enyhítését is szorgalmazná, emellett az Európai Unió működését is alaposan átalakítaná, ha jövőre hatalomra kerülne. Marine Le Pen álláspontja szembemegy más uniós vezetők véleményével. A 2027-es elnökválasztásig alig hat hónap van hátra, a francia közvélemény-kutatások pedig egyértelműen jelzik, hogy Le Pen az első fordulós szavazási szándékok alapján jelentős előnnyel rendelkezik politikai riválisaival szemben. Az október 24-én közzétett, az Ipsos által a Le Parisien számára készített felmérés szerint a Nemzeti Tömörülés politikusa mind a négy vizsgált választási forgatókönyvben az 

  • Marine Le Pen első helyen áll, 32-33,5 százalékos támogatottsággal. 
  • Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetője 17 százalékon áll, 
  • míg a centrista Édouard Philippe támogatottsága a vizsgált forgatókönyvektől függően 13-15 százalék. 
  • Gabriel Attal egyes felállásokban mindössze 4 százalékot érne el.

A számokból az látszik, hogy Le Pen első fordulós támogatottsága megközelíti a kétszeresét a legközelebbi riválisáénak.

 

Le Pen nem a múltat akarja visszahozni

A vasárnapi orléans-i rendezvényen Marine Le Pen a megújulást állította kampányának középpontjába. Az AFP beszámolója szerint a politikus arról beszélt, hogy nem a korábbi Franciaország helyreállítása a célja, hanem a jövő Franciaországának felépítése. 

A kampány központi gondolata a francia reneszánsz, amelyet Le Pen nem romboló forradalomként, hanem az ország megújításának módszereként mutatott be. 

A Nemzeti Tömörülés ezzel a megélhetési gondok, a társadalmi elégedetlenség és a közbiztonsági problémák közepette kíván kormányzati alternatívát felmutatni. A párt kongresszusán Jordan Bardellát ismét elnökké választották. Az egyetlen jelöltként induló politikus a párttagok szavazatainak 98,98 százalékát kapta meg. Le Pen eközben átadta az RN nemzetgyűlési frakciójának vezetését Sébastien Chenu-nek, hogy az elnökválasztási kampányra összpontosíthasson.

A franciáknak a pénztárcájuk a legfontosabb

A választási verseny egyik legfontosabb kérdése gazdasági természetű, egy kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka a vásárlóerőt tartja a 2027-es elnökválasztás legfontosabb témájának.

  • Az egészségügyet 40, 
  • a bevándorlást 34, 
  • az adózást pedig 33 százalék nevezte meg kiemelt kérdésként.

Ez a Nemzeti Tömörülés kampánya szempontjából különösen fontos politikai környezetet teremt. A francia háztartások megélhetési problémái, a vállalkozások terhei és a közszolgáltatások helyzete a következő hónapokban meghatározó szerepet játszhatnak a választási vitákban. A hétvégi demonstrációk után a kereskedők már nemcsak az üzletekben keletkezett károkra, hanem a forgalom visszaesésére is figyelmeztettek. A tiltakozások gazdasági következményei így közvetlenül kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amelyek a közvélemény-kutatások alapján a választókat leginkább foglalkoztatják. 

Le Pen nem egyszerűen osztogatni akar, hanem kiadásokat is csökkentene. A 2026. október 6-án bemutatott tervezetben az RN többek között 24 milliárd eurós állami kiadáscsökkentést, 20 milliárdos társadalombiztosítási megtakarítást, 12 milliárdos, bevándorlással összefüggő kiadáscsökkentést és 9 milliárdos uniós befizetéscsökkentést vázolt fel.

Orbán Viktor francia szövetségese új politikai korszakra készül

Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés és a Fidesz a Patrióták Európáért pártcsaládban és európai parlamenti együttműködésben is kapcsolódik egymáshoz. Le Pen kampányindítása ezért a magyar politika szempontjából sem érdektelen. A 2027-es francia elnökválasztás eredménye az Európai Unió politikai erőviszonyaira is hatással lehet, különösen a migráció, a nemzeti szuverenitás és az uniós döntéshozatal kérdéseiben. Az orléans-i kongresszus ugyanakkor a francia társadalom megosztottságát is megmutatta. Szombaton a Nemzeti Tömörülés ellen demonstrálók közül a rendőrség szerint 13 ezren, a szervezők szerint 26 ezren vonultak utcára. A nagyobb tiltakozás békésen zajlott.

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Franciaország
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