Tőle retteg most fél Európa: berúgta az ajtót Brüsszelben és megüzente Von der Leyennek, hogy nincs több pénz Ukrajnának – Le Pen emelte a tétet

A francia kemény jobboldal vezetője, Marine Le Pen arra készül, hogy megkérdőjelezze az Európai Unió hatásköreit, ha jövő májusban elnökké választják. A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint az Európai Bizottságnak fel kellene hagynia azzal, hogy olyan szakpolitikai területeken jár el, amelyek szerinte nem tartoznak a hatáskörébe, így például az egészségügy, a biztonság és a nemzetközi diplomácia területén – írja az Euronews.

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Marine Le Pen szerint Franciaország-pártinak lenni nem jelenti azt, hogy Európa-ellenesek

„A bizottság olyan, mint a mesebeli béka, amely azért fújja fel magát, hogy akkora legyen, mint az ökör” – mondta hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján, La Fontaine meséjére utalva. Le Pen a Patriots for Europe, vagyis a Patrióták Európáért nevű, jobboldali pártcsalád vezetőivel folytatott találkozót követően tartotta a sajtótájékoztatót.

Le Pen, aki az elnökválasztás előtt vezet a közvélemény-kutatásokban, azt is kijelentette, hogy Franciaország uniós költségvetéshez való nettó hozzájárulását évi 5 milliárd euróban kellene maximalizálni.

Ez jelentős csökkentést jelentene a jelenlegi, mintegy 8 milliárd eurós szinthez képest a francia szenátus által közzétett adatok szerint. „Franciaország-pártinak lenni nem jelenti azt, hogy Európa-ellenesek vagyunk” – mondta, miközben több, uniós szintű intézkedésre vonatkozó javaslatot is ismertetett.

Valódi szén-dioxid-határadót sürgetett az olyan országokból származó importtermékekre, ahol az európainál gyengébbek a környezetvédelmi előírások. Kivételeket tenne ugyanakkor olyan termékek esetében, mint a műtrágya és a kávé, amelyeket Európa nem állít elő.

Emellett a dohány- és alkoholtermékek adójának harmonizációját,

valamint egy közös uniós társasági adó bevezetését is javasolta a nagyvállalatok számára, egységes, 20 és 25 százalék közötti adókulccsal.

Le Pen szerint ezek az intézkedések hozzájárulnának a francia adófizetőkre nehezedő teher enyhítéséhez. A múlt héten egy olyan tervet mutatott be, amely öt év alatt 140 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő, és célja, hogy Franciaország államháztartási hiánya 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenjen.