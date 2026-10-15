Tőle retteg most fél Európa: berúgta az ajtót Brüsszelben és megüzente Von der Leyennek, hogy nincs több pénz Ukrajnának – Le Pen emelte a tétet
A francia kemény jobboldal vezetője, Marine Le Pen arra készül, hogy megkérdőjelezze az Európai Unió hatásköreit, ha jövő májusban elnökké választják. A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint az Európai Bizottságnak fel kellene hagynia azzal, hogy olyan szakpolitikai területeken jár el, amelyek szerinte nem tartoznak a hatáskörébe, így például az egészségügy, a biztonság és a nemzetközi diplomácia területén – írja az Euronews.
Marine Le Pen szerint Franciaország-pártinak lenni nem jelenti azt, hogy Európa-ellenesek
„A bizottság olyan, mint a mesebeli béka, amely azért fújja fel magát, hogy akkora legyen, mint az ökör” – mondta hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján, La Fontaine meséjére utalva. Le Pen a Patriots for Europe, vagyis a Patrióták Európáért nevű, jobboldali pártcsalád vezetőivel folytatott találkozót követően tartotta a sajtótájékoztatót.
Le Pen, aki az elnökválasztás előtt vezet a közvélemény-kutatásokban, azt is kijelentette, hogy Franciaország uniós költségvetéshez való nettó hozzájárulását évi 5 milliárd euróban kellene maximalizálni.
Ez jelentős csökkentést jelentene a jelenlegi, mintegy 8 milliárd eurós szinthez képest a francia szenátus által közzétett adatok szerint. „Franciaország-pártinak lenni nem jelenti azt, hogy Európa-ellenesek vagyunk” – mondta, miközben több, uniós szintű intézkedésre vonatkozó javaslatot is ismertetett.
Valódi szén-dioxid-határadót sürgetett az olyan országokból származó importtermékekre, ahol az európainál gyengébbek a környezetvédelmi előírások. Kivételeket tenne ugyanakkor olyan termékek esetében, mint a műtrágya és a kávé, amelyeket Európa nem állít elő.
- Emellett a dohány- és alkoholtermékek adójának harmonizációját,
- valamint egy közös uniós társasági adó bevezetését is javasolta a nagyvállalatok számára, egységes, 20 és 25 százalék közötti adókulccsal.
Le Pen szerint ezek az intézkedések hozzájárulnának a francia adófizetőkre nehezedő teher enyhítéséhez. A múlt héten egy olyan tervet mutatott be, amely öt év alatt 140 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő, és célja, hogy Franciaország államháztartási hiánya 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenjen.
Nem adna több pénzt Ukrajnának, enyhítené az Oroszországgal szembeni szankciókat
Ha megválasztják, Le Pen leállítaná a Franciaország által Ukrajnának nyújtott finanszírozást. Érvelése szerint az ország közpénzügyeinek helyzete miatt Franciaország ezt már nem engedheti meg magának, miközben az Oroszországgal szembeni uniós szankciók megszüntetését szorgalmazná.
„Ez a finanszírozás meg fog szűnni, és becsületbeli kérdés, hogy megmondjuk az igazat Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek” – mondta. Le Pen álláspontja szembemenne más uniós vezetők véleményével, akik várhatóan csütörtökön és pénteken, egy brüsszeli csúcstalálkozón ismét megerősítik Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket.
Februárban az uniós országok megállapodtak egy 90 milliárd eurós hitelről, amely Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit fedezné. Ennek első, 45 milliárd eurós részletét jövőre folyósítanák. Ukrajnának azonban további mintegy 70 milliárd euró finanszírozásra van szüksége – figyelmeztetett Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter.
Le Pen az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának szükségességéről kialakult szélesebb uniós konszenzussal is szembement. Miközben az Európai Bizottság a szankciók 22. csomagjának előkészítésén dolgozik, Le Pen azt állította, hogy a korlátozások jobban sújtották az európai gazdaságokat, mint Oroszországot.
Igazunk volt, amikor azt mondtuk, hogy a szankcióknak nem lesz hatásuk Oroszországra, viszont megemelik az általuk értékesített nyersanyagok árát
– mondta. Érvelése szerint az uniós országok továbbra is vásárolnak orosz olajat és gázt, ezáltal pedig Moszkva bevételeit növelik.
Az euró már az AfD számára sem ellenség
A hatalomba tartó francia Marine Le Pen már feladta pártja egy fontos radikális követelését, és úgy tűnik, ide tart a német Alice Weidel is. Az euró ellenség volt mindkét kemény jobboldali párt számára, Le Pen most már inkább megreformálni akarja, és hasonló szándékról tanúskodik a német AfD egy pártdokumentuma is.
A kemény jobboldali német AfD enyhítene ígéretén az euróövezetből való kilépésre – derül ki a párt egy stratégiai dokumentumából, amelybe betekintést nyert a Politico. Ha ez tényleg megtörténik, az biztos jele, hogy a legnépszerűbb német párt, amelyet a többiek karanténja kívül tartott a kormányon, a hatalomba készül. Ha még szélesebb választói tömegek megnyerése érdekében tényleg lemondanak a radikális ígéretről, ezzel a francia Nemzeti Tömörülés nyomdokába lépnek.