Darabokra törték a McDonald’s kirakatát Párizsban: sok száz millió euró az üzletek összkára – „A kapitalizmus meg fog ölni benneteket”
Betört kirakatok, megrongált üzlethelyiségek és kifosztott boltok maradtak a párizsi tüntetések után: a McDonald's sem úszta meg.
Az október 17-i franciaországi demonstráció során egy McDonald’s-éttermet is súlyosan megrongáltak, az épület üvegfelületeit betörték, falára pedig kapitalizmusellenes üzenetet festettek:
A kapitalizmus meg fog ölni benneteket.
Az AFP szerint a megélhetési válság és a megszorító intézkedések ellen szervezett demonstráción sárgamellényesek, középiskolások, egyetemisták, szakszervezetek és más tiltakozók is részt vettek. A megmozdulásokat több helyen fosztogatások és üzletrongálások kísérték.
Nemcsak a McDonald's kirakata tört be, a bevételek is veszélybe kerültek
A zavargások gazdasági következményei jóval túlmutathatnak a látható épületkárokon. Egy megrongált étterem vagy üzlet esetében a helyreállítás mellett az átmeneti bezárás, az elmaradó forgalom és az esetleges készletveszteség is jelentős kiadást okozhat. Egy gyorsétterem esetében például
- a betört üvegfelületek cseréje,
- a berendezések javítása,
- a takarítás
- és a biztonsági ellenőrzések
mind költséget jelentenek. Ha az egység nem tud vendégeket fogadni, az üzemeltetőnek bevételkieséssel is számolnia kell, miközben egyes állandó kiadásai továbbra is fennmaradnak. A párizsi McDonald’s esetében a pontos kárösszeg és az esetleges üzemszünet időtartama egyelőre nem ismert.
Már több százmillió euróra becsülik a károkat
A francia kereskedelmi szövetség előzetes becslése szerint mintegy 1500 vállalkozás szenvedett károkat az országos zavargások során, a veszteségek pedig elérhetik a több százmillió eurót. A rongálások nem korlátozódtak Párizsra:
- Marseille-ben,
- Bordeaux-ban,
- Nizzában
- és Strasbourgban
is számos üzletet fosztottak ki. A fővárosban a McDonald’s mellett többek között Monoprix, Carrefour City, Franprix és más kereskedelmi egységek is a támadások célpontjává váltak. Az AFP képes beszámolója szerint a fosztogatók egyes helyeken szervezetten, a biztonsági kamerák kiiktatása után törtek be az üzletekbe. A károk nemcsak az érintett vállalkozások eredményét ronthatják. A helyreállítás költségei, a biztosítási ügyintézés és az üzletek újranyitásának elhúzódása a helyi gazdasági aktivitást is visszafoghatja.
A francia kormány is lépett, a biztosítókra is szerep hárulhat
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Serge Papin, a kis- és középvállalkozásokért, kereskedelemért és turizmusért is felelős francia miniszter október 19-re rendkívüli egyeztetést hívott össze a kereskedelmi és vendéglátóipari szervezetek, valamint a bankok és biztosítók képviselőivel. A francia gazdasági minisztérium közleménye szerint a találkozó célja a vagyoni károk és a gazdasági hatások felmérése, valamint a vállalkozások helyreállítását és fennmaradását segítő lehetséges intézkedések meghatározása.
Párizs önkormányzata külön válságkezelő segítséget is létrehozott a károsult kereskedők számára.
A kezdeményezés az adminisztratív és biztosítási ügyintézést, valamint az üzletek működésének újraindítását támogatja. A hétvégi zavargások így már nem csupán közbiztonsági problémát jelentenek Franciaország számára. A több százmillió euróra becsült veszteség és a vállalkozások működését érintő fennakadások miatt a történtek gazdasági következményeivel is számolnia kell a francia kormánynak.
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