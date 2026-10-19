Darabokra törték a McDonald’s kirakatát Párizsban: sok száz millió euró az üzletek összkára – „A kapitalizmus meg fog ölni benneteket”

Betört kirakatok, megrongált üzlethelyiségek és kifosztott boltok maradtak a párizsi tüntetések után: a McDonald's sem úszta meg.

A McDonald's sem úszta meg a párizsi pusztításokat / Fotó: AFP

Az október 17-i franciaországi demonstráció során egy McDonald’s-éttermet is súlyosan megrongáltak, az épület üvegfelületeit betörték, falára pedig kapitalizmusellenes üzenetet festettek:

A kapitalizmus meg fog ölni benneteket.

Az AFP szerint a megélhetési válság és a megszorító intézkedések ellen szervezett demonstráción sárgamellényesek, középiskolások, egyetemisták, szakszervezetek és más tiltakozók is részt vettek. A megmozdulásokat több helyen fosztogatások és üzletrongálások kísérték.

Nemcsak a McDonald's kirakata tört be, a bevételek is veszélybe kerültek

A zavargások gazdasági következményei jóval túlmutathatnak a látható épületkárokon. Egy megrongált étterem vagy üzlet esetében a helyreállítás mellett az átmeneti bezárás, az elmaradó forgalom és az esetleges készletveszteség is jelentős kiadást okozhat. Egy gyorsétterem esetében például

a betört üvegfelületek cseréje,

a berendezések javítása,

a takarítás

és a biztonsági ellenőrzések

mind költséget jelentenek. Ha az egység nem tud vendégeket fogadni, az üzemeltetőnek bevételkieséssel is számolnia kell, miközben egyes állandó kiadásai továbbra is fennmaradnak. A párizsi McDonald’s esetében a pontos kárösszeg és az esetleges üzemszünet időtartama egyelőre nem ismert.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Már több százmillió euróra becsülik a károkat

A francia kereskedelmi szövetség előzetes becslése szerint mintegy 1500 vállalkozás szenvedett károkat az országos zavargások során, a veszteségek pedig elérhetik a több százmillió eurót. A rongálások nem korlátozódtak Párizsra:

Marseille-ben,

Bordeaux-ban,

Nizzában

és Strasbourgban

is számos üzletet fosztottak ki. A fővárosban a McDonald’s mellett többek között Monoprix, Carrefour City, Franprix és más kereskedelmi egységek is a támadások célpontjává váltak. Az AFP képes beszámolója szerint a fosztogatók egyes helyeken szervezetten, a biztonsági kamerák kiiktatása után törtek be az üzletekbe. A károk nemcsak az érintett vállalkozások eredményét ronthatják. A helyreállítás költségei, a biztosítási ügyintézés és az üzletek újranyitásának elhúzódása a helyi gazdasági aktivitást is visszafoghatja.