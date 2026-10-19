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Darabokra törték a McDonald’s kirakatát Párizsban: sok száz millió euró az üzletek összkára – „A kapitalizmus meg fog ölni benneteket”

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A megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló színvonala miatt vonultak utcára a tiltakozók Franciaországban, a demonstrációkat azonban több helyen erőszakos rongálások kísérték. A párizsi zavargások nemcsak közbiztonsági, hanem gazdasági problémát is jelentenek: az üzletekben keletkezett károk, a kieső bevételek és a helyreállítás költségei egyaránt súlyos terhet róhatnak a vállalkozásokra. A McDonald's-ot sem kímélték a vandálok.
Zováthi Domokos
2026.10.19, 16:49
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Betört kirakatok, megrongált üzlethelyiségek és kifosztott boltok maradtak a párizsi tüntetések után: a McDonald's sem úszta meg.

McDonald's párizsi tüntetés
A McDonald's sem úszta meg a párizsi pusztításokat / Fotó: AFP

Az október 17-i franciaországi demonstráció során egy McDonald’s-éttermet is súlyosan megrongáltak, az épület üvegfelületeit betörték, falára pedig kapitalizmusellenes üzenetet festettek:

A kapitalizmus meg fog ölni benneteket.

Az AFP szerint a megélhetési válság és a megszorító intézkedések ellen szervezett demonstráción sárgamellényesek, középiskolások, egyetemisták, szakszervezetek és más tiltakozók is részt vettek. A megmozdulásokat több helyen fosztogatások és üzletrongálások kísérték.

Nemcsak a McDonald's kirakata tört be, a bevételek is veszélybe kerültek

A zavargások gazdasági következményei jóval túlmutathatnak a látható épületkárokon. Egy megrongált étterem vagy üzlet esetében a helyreállítás mellett az átmeneti bezárás, az elmaradó forgalom és az esetleges készletveszteség is jelentős kiadást okozhat. Egy gyorsétterem esetében például

  • a betört üvegfelületek cseréje,
  • a berendezések javítása,
  • a takarítás
  • és a biztonsági ellenőrzések

mind költséget jelentenek. Ha az egység nem tud vendégeket fogadni, az üzemeltetőnek bevételkieséssel is számolnia kell, miközben egyes állandó kiadásai továbbra is fennmaradnak. A párizsi McDonald’s esetében a pontos kárösszeg és az esetleges üzemszünet időtartama egyelőre nem ismert.

FRANCE-SOCIAL-DEMO-17-OCTOBRE-PARIS McDonald's párizsi tüntetés
Fotó: Hans Lucas via AFP

Már több százmillió euróra becsülik a károkat

A francia kereskedelmi szövetség előzetes becslése szerint mintegy 1500 vállalkozás szenvedett károkat az országos zavargások során, a veszteségek pedig elérhetik a több százmillió eurót. A rongálások nem korlátozódtak Párizsra:

  • Marseille-ben,
  • Bordeaux-ban,
  • Nizzában
  • és Strasbourgban

is számos üzletet fosztottak ki. A fővárosban a McDonald’s mellett többek között Monoprix, Carrefour City, Franprix és más kereskedelmi egységek is a támadások célpontjává váltak. Az AFP képes beszámolója szerint a fosztogatók egyes helyeken szervezetten, a biztonsági kamerák kiiktatása után törtek be az üzletekbe. A károk nemcsak az érintett vállalkozások eredményét ronthatják. A helyreállítás költségei, a biztosítási ügyintézés és az üzletek újranyitásának elhúzódása a helyi gazdasági aktivitást is visszafoghatja.

FRANCE-DEMONSTRATION-DAMAGE-PARIS McDonald's párizsi tüntetés
Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia kormány is lépett, a biztosítókra is szerep hárulhat

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Serge Papin, a kis- és középvállalkozásokért, kereskedelemért és turizmusért is felelős francia miniszter október 19-re rendkívüli egyeztetést hívott össze a kereskedelmi és vendéglátóipari szervezetek, valamint a bankok és biztosítók képviselőivel. A francia gazdasági minisztérium közleménye szerint a találkozó célja a vagyoni károk és a gazdasági hatások felmérése, valamint a vállalkozások helyreállítását és fennmaradását segítő lehetséges intézkedések meghatározása.

Párizs önkormányzata külön válságkezelő segítséget is létrehozott a károsult kereskedők számára.

A kezdeményezés az adminisztratív és biztosítási ügyintézést, valamint az üzletek működésének újraindítását támogatja. A hétvégi zavargások így már nem csupán közbiztonsági problémát jelentenek Franciaország számára. A több százmillió euróra becsült veszteség és a vállalkozások működését érintő fennakadások miatt a történtek gazdasági következményeivel is számolnia kell a francia kormánynak.

Fokozódik a feszültség Franciaországban: egyik legfontosabb embere tette lemondását Macron asztalára – az elnök azonnal döntött

Súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak. A helyzet már Emmanuel Macron elnök kormányát is megrázta, a történtek után pedig a kabinet egyik legfontosabb tagjának távozása is napirendre került. A francia államfő azonban másként döntött.

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