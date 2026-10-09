Kellemetlen pillanatban került bíróság elé a McDonald's: egy chicagói szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a gyorsétteremlánc olyan algoritmikus árképzési eszközt működtethetett, amely a független franchise-éttermek nem nyilvános értékesítési és árazási adatait felhasználva segített meghatározni az árakat. A felperes szerint ez lényegében algoritmikus árrögzítéshez vezethetett, ami sérthette az amerikai versenyjogi szabályokat és hozzájárulhatott a menük drágulásához.

Újabb csapás érte a McDonald'sot: árkartellel vádolják, a mesterséges intelligencia miatt mehetnek a bíróságra / Fotó: NurPhoto via AFP

A McDonald's határozottan tagadja ezt. A vállalat szerint nem állapítja meg mesterséges intelligencia az éttermek árait, azokról továbbra is az egyes franchise-tulajdonosok döntenek. A rendelkezésükre bocsátott eszközök állításuk szerint csak információt és ajánlásokat adnak, de nem automatizálják, nem hangolják össze és nem rögzítik az árakat – írja a The Guardian.

A versenyjogi ügy tárgya: árkartell vagy nem?

A vita középpontjában az áll, hogy az Egyesült Államokban a független vállalkozásoknak egymástól önállóan kell meghatározniuk az áraikat. A Sherman Antitrust Act első szakasza tiltja a versenyt indokolatlanul korlátozó megállapodásokat, a versenytársak közötti árkartell pedig különösen súlyos jogsértésnek számít.

A McDonald's ügyében az úgynevezett „hub-and-spoke” konstrukció lehet érdekes.

Ez olyan helyzetet jelent, amikor a versenytársak nem közvetlenül egymással egyeztetnek, hanem egy közös közvetítőn keresztül kerülhet sor az árak összehangolására.

A felperes lényegében azt állítja, hogy ezt a közvetítő szerepet tölthette be a McDonald's központi rendszere: összegyűjtötte a franchise-éttermek nem nyilvános ár- és értékesítési adatait, majd ezekből olyan ajánlásokat készített, amelyeket más éttermek is felhasználhattak.

Ez azonban önmagában még nem bizonyít árkartellt. A bíróságnak azt kell majd megvizsgálnia, valóban történt-e jogellenes összehangolás, mennyire voltak függetlenek a franchise-ok döntései, és milyen szerepet játszott ténylegesen az algoritmus az árak kialakításában.

Ugyanaz a menü, teljesen más ár

A csoportos perré bővítésre javasolt eljárást egy illinoisi férfi, Michael Thomas indította. A rendszeresen McDonald'sba járó férfi azt tapasztalta, hogy megszokott rendelésének – egy sajtos Quarter Poundernek, sült krumplinak és kólának – az ára még saját környékén belül is jelentősen eltér. Hasonló különbségekről számoltak be New Yorkban is. Egy vásárló Manhattan pénzügyi negyedében körülbelül 15 dollárt fizetett egy menüért, amely Brooklynban hozzávetőleg 9 dollárba került.