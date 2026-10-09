Nagyot esett a McDonald's részvénye, mintegy 32 százalékkal került lejjebb a februári, 341,75 dolláros történelmi csúcshoz képest, és már 232 dollár környékén jár, közel a négyéves mélyponthoz. A gyorsétteremlánc történetében volt már ennél is mélyebb válság, a mostani helyzet azonban egy fontos ponton eltér a korábbiaktól: ezúttal nem pusztán rossz vállalati döntésekről vagy elavult kínálatról van szó, hanem az egész élelmiszeripart érintő költségrobbanásról is.

Nagy a baj: összeomlott a McDonald's és ebből most nem biztos, hogy vissza tud jönni – a vezérigazgató őszintén beszélt a helyzetükről / Fotó: NurPhoto via AFP

A McDonald'snak korábban kétszer is sikerült nagy zuhanás után visszakapaszkodnia. 2003-ban a társaság története első negyedéves veszteségét könyvelte el, részvénye pedig az 1999-es csúcshoz képest mintegy 70 százalékot veszített értékéből. A problémát akkor a túl gyors terjeszkedés és az éttermek egyenetlen színvonala okozta.

A vállalat válasza a „Plan to Win” program lett: kevesebb hangsúlyt helyeztek új éttermek nyitására, több pénzt fordítottak a meglévő egységekre, és ekkor indult el az „I'm lovin' it” kampány is. Másfél év alatt a részvény több mint duplájára emelkedett.

2015 környékén ismét hasonló helyzet alakult ki. A McDonald's amerikai piaci részesedése csökkent, a menü túlságosan bonyolulttá vált, a márka pedig kezdett elavultnak tűnni. A vállalat egyszerűsített, nagyobb hangsúlyt helyezett a franchise-rendszerre, és bevezette az egész nap elérhető reggelit. Két év alatt ismét csaknem megduplázódott a részvény árfolyama.

Most is hatalmas mentőcsomag készül

A McDonald's ezúttal sem akar ölbe tett kézzel várni. Szeptemberben egy 8,5 milliárd dolláros, 2036-ig tartó étteremmodernizációs programot jelentett be. A tervek között szerepel

az AI-alapú rendelési rendszer kiterjesztése,

új csirkés termékek bevezetése,

valamint több fehérjében gazdag étel.

Utóbbiakkal részben azokat a fogyasztókat is megcéloznák, akik GLP–1 típusú fogyasztószereket használnak, és emiatt kisebb adagokat, illetve fehérjedúsabb ételeket keresnek. A vállalat számításai szerint a hatékonyságjavító beruházások egy átlagos amerikai étterem éves pénzáramát mintegy 100 ezer dollárral növelhetik.