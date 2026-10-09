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Nagy a baj: összeomlott a McDonald's és ebből most nem biztos, hogy vissza tud jönni – a vezérigazgató őszintén beszélt a helyzetükről

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Komoly válságba került a McDonald's, nagyot zuhant a részvény árfolyama. A vállalat egyre drágább alapanyagokkal és gyengülő vendégforgalommal küzd. Chris Kempczinski vezérigazgató szerint a magas élelmiszerárak – köztük az öt év alatt csaknem megduplázódó marhahúsárak – már nem átmeneti problémát jelentenek. Ebből nehezebben állhat talpra a McDonald's.
VG
2026.10.09, 07:20
Frissítve: 2026.10.09, 07:21
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Nagyot esett a McDonald's részvénye, mintegy 32 százalékkal került lejjebb a februári, 341,75 dolláros történelmi csúcshoz képest, és már 232 dollár környékén jár, közel a négyéves mélyponthoz. A gyorsétteremlánc történetében volt már ennél is mélyebb válság, a mostani helyzet azonban egy fontos ponton eltér a korábbiaktól: ezúttal nem pusztán rossz vállalati döntésekről vagy elavult kínálatról van szó, hanem az egész élelmiszeripart érintő költségrobbanásról is.

Nagy a baj: összeomlott a McDonald's és ebből most nem biztos, hogy vissza tud jönni – a vezérigazgató őszintén beszélt a helyzetükről
Nagy a baj: összeomlott a McDonald's és ebből most nem biztos, hogy vissza tud jönni – a vezérigazgató őszintén beszélt a helyzetükről / Fotó: NurPhoto via AFP

A McDonald'snak korábban kétszer is sikerült nagy zuhanás után visszakapaszkodnia. 2003-ban a társaság története első negyedéves veszteségét könyvelte el, részvénye pedig az 1999-es csúcshoz képest mintegy 70 százalékot veszített értékéből. A problémát akkor a túl gyors terjeszkedés és az éttermek egyenetlen színvonala okozta.

A vállalat válasza a „Plan to Win” program lett: kevesebb hangsúlyt helyeztek új éttermek nyitására, több pénzt fordítottak a meglévő egységekre, és ekkor indult el az „I'm lovin' it” kampány is. Másfél év alatt a részvény több mint duplájára emelkedett.

2015 környékén ismét hasonló helyzet alakult ki. A McDonald's amerikai piaci részesedése csökkent, a menü túlságosan bonyolulttá vált, a márka pedig kezdett elavultnak tűnni. A vállalat egyszerűsített, nagyobb hangsúlyt helyezett a franchise-rendszerre, és bevezette az egész nap elérhető reggelit. Két év alatt ismét csaknem megduplázódott a részvény árfolyama.

Most is hatalmas mentőcsomag készül

A McDonald's ezúttal sem akar ölbe tett kézzel várni. Szeptemberben egy 8,5 milliárd dolláros, 2036-ig tartó étteremmodernizációs programot jelentett be. A tervek között szerepel 

  • az AI-alapú rendelési rendszer kiterjesztése, 
  • új csirkés termékek bevezetése, 
  • valamint több fehérjében gazdag étel. 

Utóbbiakkal részben azokat a fogyasztókat is megcéloznák, akik GLP–1 típusú fogyasztószereket használnak, és emiatt kisebb adagokat, illetve fehérjedúsabb ételeket keresnek. A vállalat számításai szerint a hatékonyságjavító beruházások egy átlagos amerikai étterem éves pénzáramát mintegy 100 ezer dollárral növelhetik.

A McDonald's új bevételi forrásokkal is kísérletezik: egyes autós éttermek digitális rendelőtábláin külső hirdetéseket tesztel, ami hosszabb távon akár évi egymilliárd dolláros pluszbevételt is hozhat.

Ez a válság azonban más

A legnagyobb különbség az előző válságokhoz képest az, hogy ezúttal maga a McDonald's vezetése sem úgy beszél a problémákról, mint átmeneti fennakadásról. Chris Kempczinski vezérigazgató szerint a tartósan magas élelmiszerárakkal és a gyengébb vendégforgalommal hosszabb távon is együtt kell élni. 

Különösen súlyos probléma a marhahús drágulása: az árak öt év alatt közel megduplázódtak.

Ez közvetlenül érinti a McDonald's egyik legfontosabb alapanyagát, és egyben megnehezíti azt is, hogy a lánc egyszerre tartsa fenn az olcsóság képét és a saját nyereségességét. A korábbi válságoknál a McDonald's lényegében saját magát javította meg: jobb éttermeket, egyszerűbb kínálatot és modernebb működést vezetett be. Most viszont egy olyan élelmiszeripari környezethez kell alkalmazkodnia, amelyet önmagában nem tud megváltoztatni.

A korábbi nagy visszaesésekből mindig sikerült megerősödve kijönnie, ezúttal azonban nemcsak saját működését kell rendbe tennie: azt is ki kell találnia, hogyan maradhat olcsó gyorsétterem egy olyan világban, ahol maga az étel kerül egyre többe.

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gyorsétteremlánc
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