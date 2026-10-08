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Meloni átírta a választási szabályokat, hogy hatalmon maradjon – de lehet, hogy saját magának állított csapdát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átírják a választási szabályokat Olaszországban, miután a parlament elfogadta a vitatott reformot. Giorgia Meloni ezzel javítaná újraválasztási esélyeit, ám egy új jobboldali rivális miatt a terve könnyen visszafelé sülhet el.
D. GY.
2026.10.08, 13:39
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Olaszország átalakítja választási rendszerét, miután a parlament elfogadta azokat a reformokat, amelyeket Giorgia Meloni miniszterelnök szövetségesei eredetileg azért kezdeményeztek, hogy javítsák a kormányfő jövő évi újraválasztási esélyeit.

Meloni
Meloni a választási reformról szóló csatát is megnyerte - jövőre parlamenti választások lesznek Olaszországban / Fotó: AFP

Az olasz parlament alsóháza csütörtökön véglegesen jóváhagyta a törvényjavaslatot, lezárva egy több hónapos folyamatot, amelynek során felszínre kerültek a Meloni vezette kormánykoalíción belüli törésvonalak. A reformcsomagot 227 igen és 164 nem szavazattal fogadták el.

Stabilabb lesz az olasz kormányalakítás

  • Az új szabályozás értelmében a parlamenti mandátumokat ezentúl arányos rendszerben osztják el, 
  • ugyanakkor többletmandátumokhoz jut minden olyan koalíció, amely a szavazatok több mint 42 százalékát megszerzi. 
  • A változtatás célja a kormányzati stabilitás biztosítása. 
  • A mandátumbónusz azonban csak akkor jár, ha ugyanaz a párt vagy koalíció a parlament mindkét házában átlépi a küszöböt. 

Aki győz, az kormányozni fog. Aki veszít, ellenzékbe kerül. Elég volt abból, hogy a választók tudta nélkül tákolnak össze parlamenti többségeket

 – mondta Stefano Benigni, a Meloni koalíciójához tartozó Forza Italia képviselője. „A szavazatoknak ismét valódi súlyuk lesz.”

Meloni átírta a szabályokat

Meloni tavaly kezdte szorgalmazni a reformokat, amikor világossá vált, hogy a 2027-es parlamenti választásokon elveszíthet több kulcsfontosságú, egyéni választókerületben megszerezhető szenátusi mandátumot. Azóta azonban megváltozott a politikai helyzet Roberto Vannacci felemelkedésével. A volt tábornok, aki a Nemzeti Jövő (Futuro Nazionale) nevű pártot vezeti, átrendezte a jobboldali erőviszonyokat, így már korántsem egyértelmű, hogy a változtatások valóban javítják-e Meloni választási esélyeit.

Az új, 42 százalékos küszöb eléréséhez Meloninak valószínűleg vagy vissza kell hódítania Vannacci támogatóinak egy részét, vagy szövetségre kell lépnie a volt tábornok ultranacionalista pártjával – ezt azonban a miniszterelnök eddig elutasította.

A korábbi, vegyes választási rendszerben a parlamenti képviselők mintegy kétharmadát arányos képviseleti rendszerben választották meg, míg a fennmaradó mandátumokról egyéni választókerületekben, relatív többségi szavazással döntöttek. Elemzők szerint ez utóbbi az ellenzéknek kedvezhetett.

Fegyelem és törésvonalak

Meloni jobboldali kormánya a múlt hónapban ünnepelte hatalomra kerülésének csaknem negyedik évfordulóját, ezzel a második világháború óta Olaszország leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányává vált.

A Youtrend október 7-i felmérése szerint a Nemzeti Jövő országos támogatottsága 7,7 százalék volt, amivel a jobboldal második legnagyobb pártjává vált. Meloni koalícióján belül is egyre mélyebb törésvonalak mutatkoztak. Ezek júliusban váltak különösen nyilvánvalóvá, amikor a kormánypártok váratlanul elveszítettek egy szavazást a választási törvény egyik módosító indítványáról. Azóta azonban a koalíció parlamenti frakcióvezetése helyreállította a szavazási fegyelmet, a kormány pedig ezen a héten három bizalmi szavazást is megnyert.

Meloni és szövetségesei egyértelművé tették, hogy a csütörtöki vereség valószínűleg arra késztette volna a miniszterelnököt, hogy kezdeményezze a parlament feloszlatását.

Az ellenzék élesen bírálta a választási reformot, amelyet Meloni hatalmon maradását szolgáló eszköznek tart. A kritikák különösen azután erősödtek fel, hogy a kormányfő márciusban elveszítette az igazságszolgáltatási rendszer átfogó átalakításáról tartott országos népszavazást. 

Amióta a kormányuk elveszítette az igazságügyi reformról szóló népszavazást, Giorgia Meloni egyetlen célja az, hogy biztosítsa visszatérését a Palazzo Chigibe

 – mondta Maria Elena Boschi, az ellenzéki Italia Viva képviselője, utalva az olasz miniszterelnöki hivatalnak otthont adó római palotára. 

A törvényjavaslat most Sergio Mattarella köztársasági elnökhöz kerül jóváhagyásra. A reformot emellett az olasz alkotmánybíróság előtt is megtámadhatják.

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