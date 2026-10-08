Meloni átírta a választási szabályokat, hogy hatalmon maradjon – de lehet, hogy saját magának állított csapdát
Olaszország átalakítja választási rendszerét, miután a parlament elfogadta azokat a reformokat, amelyeket Giorgia Meloni miniszterelnök szövetségesei eredetileg azért kezdeményeztek, hogy javítsák a kormányfő jövő évi újraválasztási esélyeit.
Az olasz parlament alsóháza csütörtökön véglegesen jóváhagyta a törvényjavaslatot, lezárva egy több hónapos folyamatot, amelynek során felszínre kerültek a Meloni vezette kormánykoalíción belüli törésvonalak. A reformcsomagot 227 igen és 164 nem szavazattal fogadták el.
Stabilabb lesz az olasz kormányalakítás
- Az új szabályozás értelmében a parlamenti mandátumokat ezentúl arányos rendszerben osztják el,
- ugyanakkor többletmandátumokhoz jut minden olyan koalíció, amely a szavazatok több mint 42 százalékát megszerzi.
- A változtatás célja a kormányzati stabilitás biztosítása.
- A mandátumbónusz azonban csak akkor jár, ha ugyanaz a párt vagy koalíció a parlament mindkét házában átlépi a küszöböt.
Aki győz, az kormányozni fog. Aki veszít, ellenzékbe kerül. Elég volt abból, hogy a választók tudta nélkül tákolnak össze parlamenti többségeket
– mondta Stefano Benigni, a Meloni koalíciójához tartozó Forza Italia képviselője. „A szavazatoknak ismét valódi súlyuk lesz.”
Meloni átírta a szabályokat
Meloni tavaly kezdte szorgalmazni a reformokat, amikor világossá vált, hogy a 2027-es parlamenti választásokon elveszíthet több kulcsfontosságú, egyéni választókerületben megszerezhető szenátusi mandátumot. Azóta azonban megváltozott a politikai helyzet Roberto Vannacci felemelkedésével. A volt tábornok, aki a Nemzeti Jövő (Futuro Nazionale) nevű pártot vezeti, átrendezte a jobboldali erőviszonyokat, így már korántsem egyértelmű, hogy a változtatások valóban javítják-e Meloni választási esélyeit.
Az új, 42 százalékos küszöb eléréséhez Meloninak valószínűleg vagy vissza kell hódítania Vannacci támogatóinak egy részét, vagy szövetségre kell lépnie a volt tábornok ultranacionalista pártjával – ezt azonban a miniszterelnök eddig elutasította.
A korábbi, vegyes választási rendszerben a parlamenti képviselők mintegy kétharmadát arányos képviseleti rendszerben választották meg, míg a fennmaradó mandátumokról egyéni választókerületekben, relatív többségi szavazással döntöttek. Elemzők szerint ez utóbbi az ellenzéknek kedvezhetett.
Fegyelem és törésvonalak
Meloni jobboldali kormánya a múlt hónapban ünnepelte hatalomra kerülésének csaknem negyedik évfordulóját, ezzel a második világháború óta Olaszország leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányává vált.
A Youtrend október 7-i felmérése szerint a Nemzeti Jövő országos támogatottsága 7,7 százalék volt, amivel a jobboldal második legnagyobb pártjává vált. Meloni koalícióján belül is egyre mélyebb törésvonalak mutatkoztak. Ezek júliusban váltak különösen nyilvánvalóvá, amikor a kormánypártok váratlanul elveszítettek egy szavazást a választási törvény egyik módosító indítványáról. Azóta azonban a koalíció parlamenti frakcióvezetése helyreállította a szavazási fegyelmet, a kormány pedig ezen a héten három bizalmi szavazást is megnyert.
Meloni és szövetségesei egyértelművé tették, hogy a csütörtöki vereség valószínűleg arra késztette volna a miniszterelnököt, hogy kezdeményezze a parlament feloszlatását.
Az ellenzék élesen bírálta a választási reformot, amelyet Meloni hatalmon maradását szolgáló eszköznek tart. A kritikák különösen azután erősödtek fel, hogy a kormányfő márciusban elveszítette az igazságszolgáltatási rendszer átfogó átalakításáról tartott országos népszavazást.
Amióta a kormányuk elveszítette az igazságügyi reformról szóló népszavazást, Giorgia Meloni egyetlen célja az, hogy biztosítsa visszatérését a Palazzo Chigibe
– mondta Maria Elena Boschi, az ellenzéki Italia Viva képviselője, utalva az olasz miniszterelnöki hivatalnak otthont adó római palotára.
A törvényjavaslat most Sergio Mattarella köztársasági elnökhöz kerül jóváhagyásra. A reformot emellett az olasz alkotmánybíróság előtt is megtámadhatják.