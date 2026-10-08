Meloni átírta a választási szabályokat, hogy hatalmon maradjon – de lehet, hogy saját magának állított csapdát

Olaszország átalakítja választási rendszerét, miután a parlament elfogadta azokat a reformokat, amelyeket Giorgia Meloni miniszterelnök szövetségesei eredetileg azért kezdeményeztek, hogy javítsák a kormányfő jövő évi újraválasztási esélyeit.

Meloni a választási reformról szóló csatát is megnyerte - jövőre parlamenti választások lesznek Olaszországban / Fotó: AFP

Az olasz parlament alsóháza csütörtökön véglegesen jóváhagyta a törvényjavaslatot, lezárva egy több hónapos folyamatot, amelynek során felszínre kerültek a Meloni vezette kormánykoalíción belüli törésvonalak. A reformcsomagot 227 igen és 164 nem szavazattal fogadták el.

Stabilabb lesz az olasz kormányalakítás

Az új szabályozás értelmében a parlamenti mandátumokat ezentúl arányos rendszerben osztják el,

ugyanakkor többletmandátumokhoz jut minden olyan koalíció, amely a szavazatok több mint 42 százalékát megszerzi.

A változtatás célja a kormányzati stabilitás biztosítása.

A mandátumbónusz azonban csak akkor jár, ha ugyanaz a párt vagy koalíció a parlament mindkét házában átlépi a küszöböt.

Aki győz, az kormányozni fog. Aki veszít, ellenzékbe kerül. Elég volt abból, hogy a választók tudta nélkül tákolnak össze parlamenti többségeket

– mondta Stefano Benigni, a Meloni koalíciójához tartozó Forza Italia képviselője. „A szavazatoknak ismét valódi súlyuk lesz.”

Meloni átírta a szabályokat

Meloni tavaly kezdte szorgalmazni a reformokat, amikor világossá vált, hogy a 2027-es parlamenti választásokon elveszíthet több kulcsfontosságú, egyéni választókerületben megszerezhető szenátusi mandátumot. Azóta azonban megváltozott a politikai helyzet Roberto Vannacci felemelkedésével. A volt tábornok, aki a Nemzeti Jövő (Futuro Nazionale) nevű pártot vezeti, átrendezte a jobboldali erőviszonyokat, így már korántsem egyértelmű, hogy a változtatások valóban javítják-e Meloni választási esélyeit.

Az új, 42 százalékos küszöb eléréséhez Meloninak valószínűleg vagy vissza kell hódítania Vannacci támogatóinak egy részét, vagy szövetségre kell lépnie a volt tábornok ultranacionalista pártjával – ezt azonban a miniszterelnök eddig elutasította.

A korábbi, vegyes választási rendszerben a parlamenti képviselők mintegy kétharmadát arányos képviseleti rendszerben választották meg, míg a fennmaradó mandátumokról egyéni választókerületekben, relatív többségi szavazással döntöttek. Elemzők szerint ez utóbbi az ellenzéknek kedvezhetett.