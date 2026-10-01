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Levélben kaptak ajánlatot a Mercedes dolgozói: komoly lelépési pénz jár, ha önként távoznak – több területet érint, a vezetők is sorra kerülnek

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Új fázisához érkezett a német autógyártó költségcsökkentési programja. A Mercedes több gyárában is bónusz jár annak, aki önként felmond. Az ajánlat nem mindenkire vonatkozik.
VG
2026.10.01, 13:51
Frissítve: 2026.10.01, 13:51

Több tízezer Mercedes-dolgozó számára emlékezetes hónap lehet az idei december. A stuttgarti központú autóipari óriás vezetősége ugyanis olyan ajánlatot tett az adminisztrációban, a fejlesztési területeken és a pénzügyi részlegeken dolgozó munkatársainak, hogy aki önként távozik, pénzbeli juttatásban részesül. Az úgynevezett indirekt területeket érintő végkielégítési program várhatóan 2026 decemberében indul, és első alkalommal a magasabb beosztású vezetőkre is kiterjed majd.

Kecskemét, Mercedes gyár
A Mercedes kecskeméti gyára egyelőre nincs veszélyben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Merkur német hírportál értesülései szerint mindez egy munkavállalóknak címzett igazgatósági levélből derült ki. A Mercedes-Benz az SWR megkeresésére megerősítette az információkat. Hozzátették, hogy aki nem kíván távozni, maradhat a cégnél, vagyis továbbra is érvényben marad a kettős önkéntesség elve, ami azt jelenti, hogy a munkaviszony megszüntetéséhez mind a munkavállaló, mind a vállalat beleegyezése szükséges.

A önként távozóknak járó bónusz része a Mercedes újabb költségcsökkentési programjának, amelyek hátterében a távol-keleti piac, mindenekelőtt Kína gyengélkedése áll. 2026 második negyedévében a Mercedes személyautó-eladásai Kínában 30 százalékkal estek vissza, miközben Kínán kívül nőtt az értékesítés: Észak-Amerikában 13 százalékkal, Európában pedig 4 százalékkal. A Mercedes-Benz hivatalos második negyedéves jelentéséből az i kiderült, hogy a vállalatcsoport ebben az időszakban összesen 511 900 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, ami 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

Az igazgatóság a munkavállalóknak küldött levélben nyíltan fogalmazott. Megírták, hogy a legtöbb piacon jól alakul az üzletmenetük, ezt a sikert azonban a kínai piac visszaesése több mint ellensúlyozza. A kedvezőtlen számok egyébként is nehéz időszakban érik a vállalatot: 

  • 2025-ben a nyereség 10,4 milliárd euróról 5,3 milliárd euróra zuhant, vagyis csaknem a felére esett az előző évhez képest.
  • 2026 első negyedévében a konszern eredménye további 17,2 százalékkal csökkent.

Az új végkielégítési program kizárólag az indirekt területeket, vagyis a termelésen kívül dolgozó munkavállalókat érinti. A Mercedes Németországban csaknem 108 ezer embert foglalkoztat. A 2025 áprilisa és 2026 márciusa között zajló korábbi program keretében a Handelsblatt szerint mintegy 5500 munkavállaló távozott a vállalattól, egyes esetekben több százezer eurós végkielégítés ellenében. A Mercedes egyelőre nem közölte, hogy az új program révén hány álláshely megszüntetését tervezi.

A munkavállalókra nehezedő nyomás közben tovább nő. Michael Schiebe, a termelésért felelős igazgatósági tag legutóbb két németországi üzem bezárásának lehetőségét is kilátásba helyezte arra az esetre, ha nem sikerül csökkenteni a munkaerőköltségeket. Az igazgatóság megfogalmazása szerint az új végkielégítési program célja a versenyképesség erősítése és a németországi foglalkoztatás hosszú távú megőrzése.

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A Mercedes-Benz jelentősen szigorítja a németországi irodai dolgozók otthoni munkavégzésére vonatkozó szabályokat, és ismét heti négy napos irodai jelenlétet vár el tőlük. A vállalat évek óta csökkenő profitokkal és értékesítéssel küzd, a vezetés a nagyobb személyes jelenléttől magasabb termelékenységet vár.

A Handelsblatt értesülései alapján szigorítja a home office szabályait a Mercedes-Benz Németországban: az irodai dolgozóknak a jövőben heti négy napot ismét a munkahelyükön kell tölteniük. A DAX-on jegyzett vállalat kedden e-mailben tájékoztatta erről németországi munkavállalóit.

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Tovább fokozódik a Mercedes és a munkavállalói között hetek óta zajló csata a konszern költségoptimalizálási terve körül. Ennek egy újabb fejezetéhez érkezett a német vállalat, amikor Michael Schiebe termelési igazgató lényegében azzal fenyegette meg a dolgozókat, hogy nem egy, hanem két gyárat is érinthet az üzembezárás Németországban – írja az mbpassion.de. Ebben a csatában pedig Magyarország és a kecskeméti Mercedes-gyár is egyre többször merül fel érvként a német menedzsment részéről.

A német lap azt írja, hogy "Magyarországnak van egy aduásza a tarsolyában", ez pedig a kecskeméti Mercedes-üzem, ahol épp most növelte évi 400 ezer járműre a gyártási kapacitását a vállalat, Schiebe pedig egy interjúban egyértelművé tette, hogy a magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál.

A vezető az alacsonyabb munka- és energiaköltségeket, a hosszabb munkaidőt, a kevesebb szabadnapot és a kevesebb betegszabadságot sorolta az okok közé.

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