Levélben kaptak ajánlatot a Mercedes dolgozói: komoly lelépési pénz jár, ha önként távoznak – több területet érint, a vezetők is sorra kerülnek
Több tízezer Mercedes-dolgozó számára emlékezetes hónap lehet az idei december. A stuttgarti központú autóipari óriás vezetősége ugyanis olyan ajánlatot tett az adminisztrációban, a fejlesztési területeken és a pénzügyi részlegeken dolgozó munkatársainak, hogy aki önként távozik, pénzbeli juttatásban részesül. Az úgynevezett indirekt területeket érintő végkielégítési program várhatóan 2026 decemberében indul, és első alkalommal a magasabb beosztású vezetőkre is kiterjed majd.
A Merkur német hírportál értesülései szerint mindez egy munkavállalóknak címzett igazgatósági levélből derült ki. A Mercedes-Benz az SWR megkeresésére megerősítette az információkat. Hozzátették, hogy aki nem kíván távozni, maradhat a cégnél, vagyis továbbra is érvényben marad a kettős önkéntesség elve, ami azt jelenti, hogy a munkaviszony megszüntetéséhez mind a munkavállaló, mind a vállalat beleegyezése szükséges.
A önként távozóknak járó bónusz része a Mercedes újabb költségcsökkentési programjának, amelyek hátterében a távol-keleti piac, mindenekelőtt Kína gyengélkedése áll. 2026 második negyedévében a Mercedes személyautó-eladásai Kínában 30 százalékkal estek vissza, miközben Kínán kívül nőtt az értékesítés: Észak-Amerikában 13 százalékkal, Európában pedig 4 százalékkal. A Mercedes-Benz hivatalos második negyedéves jelentéséből az i kiderült, hogy a vállalatcsoport ebben az időszakban összesen 511 900 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, ami 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.
Az igazgatóság a munkavállalóknak küldött levélben nyíltan fogalmazott. Megírták, hogy a legtöbb piacon jól alakul az üzletmenetük, ezt a sikert azonban a kínai piac visszaesése több mint ellensúlyozza. A kedvezőtlen számok egyébként is nehéz időszakban érik a vállalatot:
- 2025-ben a nyereség 10,4 milliárd euróról 5,3 milliárd euróra zuhant, vagyis csaknem a felére esett az előző évhez képest.
- 2026 első negyedévében a konszern eredménye további 17,2 százalékkal csökkent.
Az új végkielégítési program kizárólag az indirekt területeket, vagyis a termelésen kívül dolgozó munkavállalókat érinti. A Mercedes Németországban csaknem 108 ezer embert foglalkoztat. A 2025 áprilisa és 2026 márciusa között zajló korábbi program keretében a Handelsblatt szerint mintegy 5500 munkavállaló távozott a vállalattól, egyes esetekben több százezer eurós végkielégítés ellenében. A Mercedes egyelőre nem közölte, hogy az új program révén hány álláshely megszüntetését tervezi.
A munkavállalókra nehezedő nyomás közben tovább nő. Michael Schiebe, a termelésért felelős igazgatósági tag legutóbb két németországi üzem bezárásának lehetőségét is kilátásba helyezte arra az esetre, ha nem sikerül csökkenteni a munkaerőköltségeket. Az igazgatóság megfogalmazása szerint az új végkielégítési program célja a versenyképesség erősítése és a németországi foglalkoztatás hosszú távú megőrzése.
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