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Ebben van minden reménye a magyar gazdaságnak: már nem bírja a kecskeméti Mercedes-gyár, szabályosan lerohanták – az összes új autót eladta

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Az év hátralévő részére már minden új elektromos Mercedes gazdára talált Európában, a megrendelések pedig 2027-re is átnyúlnak. A német autógyártó a hatalmas kereslet miatt három műszakban termel több európai üzemében, köztük Kecskeméten is. A kedvező hírekre azonban komoly árnyékot vet a vállalat globális teljesítménye: a Mercedes eladásai ismét visszaestek, Kínában pedig valósággal összeomlott a kereslet.
VG
2026.10.09, 06:58
Frissítve: 2026.10.09, 08:04
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Aligha panaszkodhatnak az érdeklődés hiányára a Mercedes-Benz európai üzemeiben. A német autógyártó új elektromos modelljei iránt akkora a kereslet, hogy az idei évre tervezett teljes európai mennyiséget már lekötötték a vásárlók. A rendelésállomány 2027-re is átnyúlik, ezért a Mercedes több gyárában, köztük a kecskeméti üzemben is három műszakban folyik a termelés – írja az E-cars.

Mercedes, gyár
Aki most rendel új elektromos Mercedest Európában, annak jó eséllyel már a következő évig kell várnia az átvételre. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kecskeméten is három műszakban gyártják a Mercedeseket

„Új elektromos modelljeink, a GLC, a CLA, a GLB és a GLA Európában az év hátralévő részére már mind elkelt, a megrendelésállomány pedig 2027-re is átnyúlik” – közölte Mathias Geisen, a Mercedes-Benz igazgatóságának értékesítésért és ügyfélélményért felelős tagja.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki most rendel új elektromos Mercedest Európában, annak jó eséllyel már a következő évig kell várnia az átvételre.

A megrendelések teljesítése érdekében a Mercedes-Benz európai gyártóhálózata fokozott ütemben dolgozik. A németországi brémai és rastatti üzem mellett a magyarországi kecskeméti gyárban is három műszakos munkarendet alkalmaznak.

Az európai sikerek különösen felértékelődnek annak fényében, hogy a Mercedes-Benz globális értékesítése továbbra is komoly nehézségekkel küzd.

A német autógyártó ugyanakkor 2026 harmadik negyedévében összesen 491 700 személyautót és kisteherautót értékesített, ami 6 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A személyautó-üzletág ennél is gyengébben teljesített: az eladások 8 százalékkal, 407 200 darabra csökkentek.

A vállalat problémáinak első számú forrása továbbra is Kína, ahol a német prémiummárkák egyre nehezebben tudják tartani a lépést a hazai versenytársakkal. Ázsiában összesen 132 300 Mercedes talált gazdára a harmadik negyedévben, ami 25 százalékos csökkenésnek felel meg. Kínában ennél is súlyosabb volt a visszaesés: az értékesítés 31 százalékkal zuhant az egy évvel korábbihoz képest.

Két negyedév alatt kétszer is összeomlott a kínai kereslet

A Mercedes számára különösen aggasztó, hogy a kínai piac gyengélkedése tartósnak bizonyulhat. A harmadik negyedévben regisztrált 31 százalékos visszaesést ugyanis már a második negyedévben is 30 százalékos zuhanás előzte meg.

Kína jelentőségét jól mutatja, hogy az idei második negyedévben a Mercedes-Benz globális személyautó-eladásainak csaknem egynegyedét ez az ország adta. A kínai kereslet visszaesése ezért az egész vállalat teljesítményére jelentős hatást gyakorol. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a helyi márkák 

  • az elektromos hajtás, 
  • a fedélzeti technológia 
  • és az árképzés 

területén egyaránt erős versenyt támasztanak. A Mercedes-Benz számára az európai elektromosautó-értékesítés kedvező alakulása némi ellensúlyt jelenthet a kínai veszteségekkel szemben.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt: az ipari termelés látványos augusztusi növekedését elsősorban a feldolgozóipar két legnagyobb súlyú területe hozta össze: a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása. 

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