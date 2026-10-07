Vérfürdő a Mercedesnél: Kína szabályosan padlóra küldte a német autóipari luxusóriást, három év alatt eltűnt a vevők fele

Egyre mélyebbre kerül a Mercedes-Benz: a német prémiumgyártó eladásai ismét visszaestek, Kínában pedig már összeomlásszerű a zuhanás. A vállalat az év első kilenc hónapjában mindössze 1,24 millió személyautót szállított le a kereskedőknek, ami 7 százalékos csökkenés az egyébként is gyenge tavalyi időszakhoz képest. A 2023-as rekordév első három negyedévéhez viszonyítva már közel ötödével esett vissza a Mercedes forgalma, Kínában pedig három év alatt lényegében megfeleződött az értékesítés.

Vérfürdő a Mercedesnél: padlóra küldte Kína a német luxusóriást, szabadesésben az eladások, három év alatt eltűnt a vevők fele / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb baj egyértelműen a világ legfontosabb autópiacán van. A Mercedes kínai kiszállításai az első kilenc hónapban 29 százalékkal estek, csak a harmadik negyedévben pedig 31 százalékos volt a visszaesés. A helyzet azért különösen súlyos, mert 2023-hoz képest a Mercedes már csak körülbelül feleannyi autót ad el Kínában.

Kína rántotta magával a Mercedest

A probléma részben az egész kínai autópiac gyengélkedéséből ered. A tartós gazdasági lassulás, az elektromos autók támogatásainak kifutása és az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak következtében a teljes kínai piac mintegy ötödével zsugorodott. A német gyártókat azonban az átlagnál is nagyobb ütés érte.

Ennek egyik oka, hogy a Mercedes, a BMW és a Volkswagen prémium- és felső kategóriás kínálatának jelentős része továbbra is belső égésű motoros modellekből áll, miközben éppen ez a szegmens esett vissza különösen erősen. A helyi kínai gyártók közben egyre nagyobb választékban kínálnak elektromos és elektrifikált autókat, sokszor a német prémiumgyártóknál jóval alacsonyabb áron – írja a német Handelsblatt.

A Mercedes ugyan rekordot ért el elektromos autóival, ez azonban nem tudta ellensúlyozni a hagyományos modellek visszaesését. A vállalat számára így éppen az a piac vált a legnagyobb teherré, amely hosszú éveken keresztül a növekedés egyik motorja volt.

Már a német gyárak jövője is kérdés

A zuhanó eladások különösen rosszkor jönnek, mert a Mercedes vezetése és a németországi dolgozók között már hetek óta éles vita zajlik a költségcsökkentési program miatt. Michael Schiebe termelési igazgató korábban egyértelművé tette: ha Németországban nem sikerül jelentősen csökkenteni a költségeket, akár gyárbezárások is napirendre kerülhetnek. A belső vitákban egyre gyakrabban kerül elő Magyarország és a kecskeméti Mercedes-üzem is.