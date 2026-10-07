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Vérfürdő a Mercedesnél: Kína szabályosan padlóra küldte a német autóipari luxusóriást, három év alatt eltűnt a vevők fele

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Kínában padlót fogott a Mercedes: a német luxusgyártó eladásai három év alatt nagyjából a felükre estek vissza, az idei első kilenc hónapban is 29 százalékos mínuszt könyvelt el a világ legnagyobb autópiacán. A zuhanás egyre nagyobb nyomást helyez a Mercedesre, mely közben Németországban költségcsökkentésről, hosszabb munkaidőről és akár gyárbezárásokról is vitázik.
VG
2026.10.07, 19:35
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Egyre mélyebbre kerül a Mercedes-Benz: a német prémiumgyártó eladásai ismét visszaestek, Kínában pedig már összeomlásszerű a zuhanás. A vállalat az év első kilenc hónapjában mindössze 1,24 millió személyautót szállított le a kereskedőknek, ami 7 százalékos csökkenés az egyébként is gyenge tavalyi időszakhoz képest. A 2023-as rekordév első három negyedévéhez viszonyítva már közel ötödével esett vissza a Mercedes forgalma, Kínában pedig három év alatt lényegében megfeleződött az értékesítés.

Vérfürdő a Mercedesnél: padlóra küldte Kína a német luxusóriást, szabadesésben az eladások, három év alatt eltűnt a vevők fele
Vérfürdő a Mercedesnél: padlóra küldte Kína a német luxusóriást, szabadesésben az eladások, három év alatt eltűnt a vevők fele / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb baj egyértelműen a világ legfontosabb autópiacán van. A Mercedes kínai kiszállításai az első kilenc hónapban 29 százalékkal estek, csak a harmadik negyedévben pedig 31 százalékos volt a visszaesés. A helyzet azért különösen súlyos, mert 2023-hoz képest a Mercedes már csak körülbelül feleannyi autót ad el Kínában.

Kína rántotta magával a Mercedest

A probléma részben az egész kínai autópiac gyengélkedéséből ered. A tartós gazdasági lassulás, az elektromos autók támogatásainak kifutása és az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak következtében a teljes kínai piac mintegy ötödével zsugorodott. A német gyártókat azonban az átlagnál is nagyobb ütés érte.

Ennek egyik oka, hogy a Mercedes, a BMW és a Volkswagen prémium- és felső kategóriás kínálatának jelentős része továbbra is belső égésű motoros modellekből áll, miközben éppen ez a szegmens esett vissza különösen erősen. A helyi kínai gyártók közben egyre nagyobb választékban kínálnak elektromos és elektrifikált autókat, sokszor a német prémiumgyártóknál jóval alacsonyabb áron – írja a német Handelsblatt.

A Mercedes ugyan rekordot ért el elektromos autóival, ez azonban nem tudta ellensúlyozni a hagyományos modellek visszaesését. A vállalat számára így éppen az a piac vált a legnagyobb teherré, amely hosszú éveken keresztül a növekedés egyik motorja volt.

Már a német gyárak jövője is kérdés

A zuhanó eladások különösen rosszkor jönnek, mert a Mercedes vezetése és a németországi dolgozók között már hetek óta éles vita zajlik a költségcsökkentési program miatt. Michael Schiebe termelési igazgató korábban egyértelművé tette: ha Németországban nem sikerül jelentősen csökkenteni a költségeket, akár gyárbezárások is napirendre kerülhetnek. A belső vitákban egyre gyakrabban kerül elő Magyarország és a kecskeméti Mercedes-üzem is.

Schiebe szerint a magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál. 

Ennek okai között az alacsonyabb munka- és energiaköltségeket, a hosszabb munkaidőt, a kevesebb szabadnapot és betegszabadságot említette. Kecskemét ráadásul már nem mellékszereplő a Mercedes hálózatában. A magyar gyár kapacitását évi 400 ezer autóra növelték, itt készül az elektromos C-osztály, és várhatóan kizárólag Magyarországon gyártják majd az elektromos GLC-t is.

Több munka ugyanannyi pénzért

A Mercedes németországi dolgozóinak közben kemény megszorításokra kell készülniük. A vállalat egyik terve szerint a heti munkaidőt 35-ről 40 órára emelnék változatlan fizetés mellett, miközben veszélybe kerülhet a karácsonyi bónusz és a szabadságpénz is. Az IG Metall és az üzemi tanács ezt élesen ellenzi. A szakszervezet szerint ilyen mértékű munkaidő-emelést csak valódi gazdasági szükséghelyzet indokolhatna.

A háttérben már konkrét üzemek neve is felmerült. Rastatt és Bréma mellett egyes alkatrészgyárak, például Untertürkheim és Hamburg jövője is kérdésessé válhat, ha a konfliktus tovább mélyül. A menedzsment részéről még egy új kelet-európai gyár lehetősége is előkerült.

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autóipar
gyárbezárás
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