Hatalmas pofont kaphat a mesterséges intelligencia, a tőzsdék is beleremeghetnek

Az adatközpontokkal szembeni lakossági ellenállás megingathatja a mesterséges intelligencia (MI) fejlődéséhez köthető részvények árfolyam-emelkedését az amerikai félidős választások közeledtével. A demokraták erős választási szereplése ugyanis akadályozhatja az adatközpontok építését, amely eddig jelentős lendületet adott a részvénypiacnak.

Adatközpont Floridában - a mesterséges intelligencia jövője múlhat a félidős választásokon / Fotó: NurPhoto via AFP

A mesterséges intelligencia volt az egyik fő hajtóereje az amerikai részvénypiac immár negyedik éve tartó emelkedésének, miközben az olyan vállalatok, mint az Alphabet és az Amazon, hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Az MI tőzsdei jelentősége miatt a befektetők különösen érzékenyen reagálnak minden olyan akadályra, amely lassíthatja a fejlesztések ütemét. Az adatközpontokra és más MI-infrastruktúrára fordított kiadások jövőre várhatóan meghaladják az ezermilliárd dollárt, ami a vállalati profitokat is növelheti.

Aggódni kezdett a lakosság

Az egyik ilyen akadály a lakossági ellenállás. A hatalmas adatközpontok terjedésével egyre több amerikai aggódik azok környezeti terhelése, az energiaárakra gyakorolt hatása, valamint maga a technológia miatt.

Ez mára nagyon is kézzelfogható problémává vált

– mondta Christopher Gannatti, a WisdomTree amerikai befektetési igazgatója. Hozzátette, hogy a ChatGPT 2022. novemberi megjelenése óta a piac számára az egyik legfontosabb jelzés az volt, hogy az öt-hat legnagyobb technológiai vállalat mennyi pénzt költ adatközpontokra.

Mi van, ha megakad a növekedési sztori?

A befektetők eddig az MI gyors terjedésére és további bővülésére számítottak, ezért minden olyan fejlemény, amely megkérdőjelezi a növekedés fenntarthatóságát, jelentős árfolyammozgásokat válthat ki. Az MI-szektor több területe is megtorpant az elmúlt hetekben, részben a CoreWeave felhőszolgáltató eladósodottságával kapcsolatos aggodalmak miatt.

Elemzők szerint a november 3-i félidős választások lehetséges kimenetelei közül

az jelentené a legnagyobb kockázatot az MI-szektor számára, ha a demokraták a Kongresszus mindkét házában győznének, és ezzel elvennék az ellenőrzést Donald Trump elnök Republikánus Pártjától.

A Kalshi és a Polymarket előrejelzési piacain zajló kereskedés alapján jelenleg ez a legvalószínűbb forgatókönyv.