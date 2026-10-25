Hatalmas pofont kaphat a mesterséges intelligencia, a tőzsdék is beleremeghetnek
Az adatközpontokkal szembeni lakossági ellenállás megingathatja a mesterséges intelligencia (MI) fejlődéséhez köthető részvények árfolyam-emelkedését az amerikai félidős választások közeledtével. A demokraták erős választási szereplése ugyanis akadályozhatja az adatközpontok építését, amely eddig jelentős lendületet adott a részvénypiacnak.
A mesterséges intelligencia volt az egyik fő hajtóereje az amerikai részvénypiac immár negyedik éve tartó emelkedésének, miközben az olyan vállalatok, mint az Alphabet és az Amazon, hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Az MI tőzsdei jelentősége miatt a befektetők különösen érzékenyen reagálnak minden olyan akadályra, amely lassíthatja a fejlesztések ütemét. Az adatközpontokra és más MI-infrastruktúrára fordított kiadások jövőre várhatóan meghaladják az ezermilliárd dollárt, ami a vállalati profitokat is növelheti.
Aggódni kezdett a lakosság
Az egyik ilyen akadály a lakossági ellenállás. A hatalmas adatközpontok terjedésével egyre több amerikai aggódik azok környezeti terhelése, az energiaárakra gyakorolt hatása, valamint maga a technológia miatt.
Ez mára nagyon is kézzelfogható problémává vált
– mondta Christopher Gannatti, a WisdomTree amerikai befektetési igazgatója. Hozzátette, hogy a ChatGPT 2022. novemberi megjelenése óta a piac számára az egyik legfontosabb jelzés az volt, hogy az öt-hat legnagyobb technológiai vállalat mennyi pénzt költ adatközpontokra.
Mi van, ha megakad a növekedési sztori?
A befektetők eddig az MI gyors terjedésére és további bővülésére számítottak, ezért minden olyan fejlemény, amely megkérdőjelezi a növekedés fenntarthatóságát, jelentős árfolyammozgásokat válthat ki. Az MI-szektor több területe is megtorpant az elmúlt hetekben, részben a CoreWeave felhőszolgáltató eladósodottságával kapcsolatos aggodalmak miatt.
Elemzők szerint a november 3-i félidős választások lehetséges kimenetelei közül
az jelentené a legnagyobb kockázatot az MI-szektor számára, ha a demokraták a Kongresszus mindkét házában győznének, és ezzel elvennék az ellenőrzést Donald Trump elnök Republikánus Pártjától.
A Kalshi és a Polymarket előrejelzési piacain zajló kereskedés alapján jelenleg ez a legvalószínűbb forgatókönyv.
Az elemzők ugyanakkor kételkednek abban, hogy országos szinten olyan törvény születhetne, amely jelentősen visszafogná az adatközpontok építését. A képviselőház és a szenátus demokrata irányítása azonban várhatóan több, a mesterséges intelligenciával és az adatközpont-fejlesztésekkel kapcsolatos kongresszusi meghallgatást és vizsgálatot eredményezne.
A befektetők emellett az állami és helyi választásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. Az adatközpontok ugyanis számos helyen meghatározó kampánytémává váltak, miközben az állami és helyi hatóságoknak jelentős beleszólásuk van a beruházások ütemébe.
A demokrata többségű Kongresszus szigorúbban ellenőrizheti a mesterséges intelligencia szektort
A mesterséges intelligencia nem kizárólag pártpolitikai kérdés, hiszen a republikánus szavazók körében is vannak aggályok az adatközpontokkal kapcsolatban. Az ellenállás azonban a demokraták között erősebbnek tűnik. Egy októberben közzétett Reuters/Ipsos-felmérés szerint
- a demokrata regisztrált választók 69 százaléka támogatja az adatközpontok építésének korlátozását,
- a republikánusok körében ez az arány 43 százalék.
Az elemzők még egy teljes demokrata választási győzelem esetén is valószínűtlennek tartják, hogy olyan törvény lépjen életbe, amely érdemben akadályozná az adatközpontok terjeszkedését. Matt Gertken, a BCA Research vezető geopolitikai stratégája szerint az MI fejlesztését támogató Trump várhatóan megakadályozna egy ilyen jogszabályt.
Az a törvény, amelyet végül elfogadnak, és amelyet Trump is hajlandó aláírni, valószínűleg a mesterséges intelligencia szabályozásáról szól majd, de aligha fogja drasztikusan visszafogni a beruházásokat és az építkezéseket
– mondta Gertken.
Trump a héten közölte, hogy az adatközpontokat építő vállalatoknak egyfajta „osztalékot” kellene fizetniük a helyi közösségeknek, ha azt szeretnék, hogy a lakosság kedvezően fogadja a beruházásokat.
A Kongresszus egyes tagjai, köztük demokraták is, vonakodhatnak olyan szabályozást elfogadni, amely hátráltatná az adatközpont-fejlesztéseket. Ezek a beruházások ugyanis fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedésben, és az Egyesült Államok attól is tarthat, hogy versenyhátrányba kerül Kínával szemben.
Ha azonban a demokraták megszerzik a Kongresszus irányítását, várhatóan szigorúbb ellenőrzés alá vonják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységeket, köztük az adatközpontok építését is. Ez fokozhatja a részvénypiaci volatilitást.
Lesznek kongresszusi meghallgatások. Lesznek vizsgálatok
– mondta Brian Gardner, a Stifel befektetési bank washingtoni politikai stratégiai vezetője. „Soha nem lehet tudni, hová vezetnek ezek, és kedvezőtlen hírek is napvilágot láthatnak” - tette hozzá.
A helyi választások is meghatározhatják az adatközpontok jövőjét
Mivel az állami és helyi hatóságok is jelentős ellenőrzést gyakorolnak az adatközpontok felett, a befektetők a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítanak a novemberi helyi választásokra.
Legalább fél tucat államban, köztük Texasban is figyelik, hogy melyik párt szerzi meg a kormányzói tisztséget vagy az állami törvényhozás irányítását. Emellett az egyes képviselőházi és szenátusi választások, sőt még az energiaszolgáltatók szabályozásáért felelős tisztségviselők megválasztása is a befektetők érdeklődésének középpontjába került.
Az adatközpontok valódi politikai kérdéssé váltak, amely különösen nagy jelentőséggel bír az állami és helyi választásokon
– mondta Maxwell Shulman, a washingtoni Beacon Policy Advisors politikai elemzője.
„Attól függően, hogy melyik párt kerül hatalomra, a jövőben jelentősen változhatnak azok a szabályok és korlátozások, amelyekkel az adatközpontoknak szembe kell nézniük” – tette hozzá.