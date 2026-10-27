Brutális döntést jelentett be a Microsoft: 60 ezer munkavállalót tehet lapátra az amerikai vállalat
A Microsoft akár 60 ezer munkavállalójának is önkéntes távozási csomagot kínálna. A technológiai óriásvállalat igyekszik kordában tartani költségeit és csökkenteni alkalmazottainak létszámát, miközben több száz milliárd dollárt fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódió infrastruktúra.
Amy Coleman, a Microsoft humánerőforrás-vezetőjének hétfői közleménye szerint az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Indiában dolgozó, meghatározott üzletágakhoz tartozó munkavállalók jelentkezhetnek a végkielégítéssel járó önkéntes távozási programba, amennyiben legfeljebb alelnöki szintű pozíciót töltenek be – számolt be róla a Financial Times.
A lap az ügyet ismerő forrása szerint a programban érintett részlegek között található az Xbox, a Windows és a vállalat mesterséges intelligencián alapuló chatbotját, a Copilotot fejlesztő üzletág is. Ugyanakkor az értékesítés, a marketing, a kiberbiztonság, a kvantumszámítástechnika és az adatközpontok területén dolgozók, valamint egyes mérnöki csapatok munkatársai nem jogosultak a programban való részvételre.
„Ez az ajánlat új lehetőséget biztosít azoknak a jogosult munkavállalóknak, akik a vállalaton kívül képzelik el a jövőjüket: most, támogatás mellett tehetik meg ezt a lépést. A programban részt vevő szervezeti egységek számára pedig további eszközt kínál ahhoz, hogy munkaerő-állományukat a változó igényekhez igazítsák” – fejtette ki Amy Coleman.
A mesterséges intelligenciába fektet a Microsoft
A Microsoft a többi nagy technológiai vállalathoz hasonlóan több száz milliárd dollárt költ a mesterséges intelligenciára. Saját, a technológia élvonalát képviselő AI-modelleket fejleszt, emellett negyedévente több tucat új adatközpontot épít vagy bérel, hogy lépést tudjon tartani a rohamosan növekvő belső és külső kereslettel.
Satya Nadella vezérigazgató arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a termelékenység javítása érdekében munkájuk minden területén alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Egy korábbi elbocsátási hullámot követően, 2025 júliusában a teljes dolgozói állománynak küldött belső feljegyzésében úgy fogalmazott, hogy a vállalatnak „újra kell gondolnia küldetését az új korszak követelményeinek megfelelően”.
Az új, önkéntes távozási ajánlatnak nevezett program azt követően indul, hogy a Microsoft júliusban már meghirdetett egy önkéntes nyugdíjba vonulási programot az idősebb, hosszabb szolgálati idővel rendelkező munkavállalók számára. Az akkor jogosult 8750 alkalmazott több mint 30 százaléka élt a lehetőséggel. A program vonzerejét növelte, hogy a szokásos végkielégítésen felül külön pénzbeli juttatást is kínáltak a távozóknak.
Az ügyet ismerő forrás szerint a washingtoni Redmondban működő vállalat ezúttal alacsonyabb részvételi arányra számít, mivel a mostani ajánlat fiatalabb munkavállalókat érint, és a szolgálati idő alapján járó szokásos végkielégítésen felül nem biztosítanak további pénzügyi ösztönzőt. A forrás hozzátette, hogy a technológiai szektorban az ilyen önkéntes távozási programokban jellemzően a jogosultak 3–5 százaléka vesz részt.
A Microsoft legutóbbi jelentése szerint június végén mintegy 223 ezer embert foglalkoztatott. A vállalat alkalmazotti létszáma az elmúlt években lényegében változatlan maradt.
A Microsoft júliusban megerősítette, hogy az adott pénzügyi évre továbbra is 175 milliárd dolláros beruházási kiadással számol, és közölte, hogy pénzügyi évének negyedik negyedévében 130 milliárd dollár értékben kötött új adatközpont-bérleti szerződéseket. A beruházási kiadások rohamos növekedése miatt a vállalatnak új megoldásokat kell találnia pénzügyi egyensúlyának fenntartására.
A kiadások növekedése már a szabad cash flow alakulásán is érezteti hatását: a mutató az elmúlt negyedévben éves összevetésben 23 százalékkal, 19,6 milliárd dollárra csökkent. A vállalat szerdán teszi közzé pénzügyi évének első negyedévére vonatkozó eredményeit.
A Microsoft ugyanakkor továbbra is toboroz a stratégiai jelentőségű területeken, és ellenajánlatokkal is igyekszik megtartani azokat a tehetséges szakembereket, akiket versenytársai megpróbálnak elcsábítani.
Behúzták a kéziféket a világ legnagyobb cégei: megtorpantak a vámháború utáni gigafelvásárlások, mindenki Iránra és az AI-ra vár
Behúzták a kéziféket a világ legnagyobb vállalatai: a globális felvásárlási piac értéke a harmadik negyedévben 1000 milliárd dollár alá esett, amire Donald Trump tavaly elindított vámháborúja óta nem volt példa. Július és szeptember között 986 milliárd dollár értékben jelentettek be üzleteket, miközben az előző negyedévben még csaknem 1700 milliárd dollárnyi tranzakció született.
Éves összevetésben a visszaesés mérsékeltebb, 13 százalékos volt, de a lendület így is megtört. Az év első felében még úgy tűnt, hogy 2026 minden idők egyik legerősebb vállalatfelvásárlási éve lehet, mostanra azonban a teljes volumen 3900 milliárd dollárra nőtt, ami már elmarad a 2021 első kilenc hónapjában regisztrált csaknem 4200 milliárd dollártól.
Az év eleji fellendüléshez hozzájárult, hogy a vállalatok fokozatosan alkalmazkodtak Trump vámháborújához, miközben az amerikai kormány lazított a trösztellenes fellépésen is. A harmadik negyedévben azonban újra nőtt a bizonytalanság – írta a Financial Times.