Brutális döntést jelentett be a Microsoft: 60 ezer munkavállalót tehet lapátra az amerikai vállalat

A Microsoft akár 60 ezer munkavállalójának is önkéntes távozási csomagot kínálna. A technológiai óriásvállalat igyekszik kordában tartani költségeit és csökkenteni alkalmazottainak létszámát, miközben több száz milliárd dollárt fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódió infrastruktúra.

Újabb önkéntes távozási program a Microsoftnál / Fotó: David Paul Morris

Amy Coleman, a Microsoft humánerőforrás-vezetőjének hétfői közleménye szerint az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Indiában dolgozó, meghatározott üzletágakhoz tartozó munkavállalók jelentkezhetnek a végkielégítéssel járó önkéntes távozási programba, amennyiben legfeljebb alelnöki szintű pozíciót töltenek be – számolt be róla a Financial Times.

A lap az ügyet ismerő forrása szerint a programban érintett részlegek között található az Xbox, a Windows és a vállalat mesterséges intelligencián alapuló chatbotját, a Copilotot fejlesztő üzletág is. Ugyanakkor az értékesítés, a marketing, a kiberbiztonság, a kvantumszámítástechnika és az adatközpontok területén dolgozók, valamint egyes mérnöki csapatok munkatársai nem jogosultak a programban való részvételre.

„Ez az ajánlat új lehetőséget biztosít azoknak a jogosult munkavállalóknak, akik a vállalaton kívül képzelik el a jövőjüket: most, támogatás mellett tehetik meg ezt a lépést. A programban részt vevő szervezeti egységek számára pedig további eszközt kínál ahhoz, hogy munkaerő-állományukat a változó igényekhez igazítsák” – fejtette ki Amy Coleman.

A mesterséges intelligenciába fektet a Microsoft

A Microsoft a többi nagy technológiai vállalathoz hasonlóan több száz milliárd dollárt költ a mesterséges intelligenciára. Saját, a technológia élvonalát képviselő AI-modelleket fejleszt, emellett negyedévente több tucat új adatközpontot épít vagy bérel, hogy lépést tudjon tartani a rohamosan növekvő belső és külső kereslettel.

Satya Nadella vezérigazgató arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a termelékenység javítása érdekében munkájuk minden területén alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Egy korábbi elbocsátási hullámot követően, 2025 júliusában a teljes dolgozói állománynak küldött belső feljegyzésében úgy fogalmazott, hogy a vállalatnak „újra kell gondolnia küldetését az új korszak követelményeinek megfelelően”.