Nagyot fordult Brüsszel a migrációban: már készülnek a központok, ahová az EU-ból kitoloncoltakat küldhetik

Az Európai Unió új migrációs szabályokat vezet be, miután a Tanács csütörtökön zöld utat adott az Unióban való tartózkodásra nem jogosult személyek visszaküldésére vonatkozó rendeletnek. A cél az a tagállamokon belüli visszatérési eljárások egységesítése és szigorúbb szankciók alkalmazásának lehetősége.

Megváltoznak a migrációs szabályok az Európai Unióban / Fotó: stu.dio

A változtatásra azért van szükség, mivel annak ellenére, hogy sok bevándorlónak nincs joga az Európai Unióban tartózkodni, csupán minden ötödik személyt képesek kitoloncolni a hatóságok. A döntéshozók szerint azonban most fordulhat a kocka.

Szigorúbb migrációs politika

Magnus Brunner uniós migrációs biztos szerint a korábbi szabályozás több ponton is elégtelennek bizonyult, de az új szabályok nagyobb mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak.

Elfogadhatatlan, hogy azok közül, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, ténylegesen csak minden ötödik embert küldenek vissza

− mondta a biztos a Handelsblattnak, majd hangsúlyozta, hogy a szabályoknak mindenkire egyformán kell vonatkoznia.

A rendelet hatálybalépése után az új szabályok azokra is kiterjednek majd, akiknek valamelyik uniós tagállamban elutasították a menedékkérelmét, származási országuk azonban nem hajlandó visszafogadni őket.

Az Európai Unió országai biztonságos harmadik országokban is létrehozhatnak majd kitoloncolási központokat.

Azokat, akiket nem lehet visszaküldeni hazájukba, ezekben az úgynevezett visszatérési központokban (return hubokban) helyeznék el. A létesítésre vonatkozó megállapodásokat a tagállamok saját hatáskörben köthetik meg. Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Görögország jelenleg is tárgyalásokat folytat több harmadik országgal, köztük Ruandával is ilyen létesítmények építéséről.

Nyitott kérdések

A terv több kritikát is kapott, mivel a központok jogszerű működtetéséhez az uniós tagállamoknak figyelembe kell venniük az adott ország emberi jogi helyzetét is.

Míg Hollandia 2025-ben megállapodást írt alá Ugandával, addig az afrikai államban üldözik a homoszexuálisokat.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy mi történne azokkal, akik egy ilyen visszatérési központba kerülnek, mivel az egyeztetések még folyamatban vannak a kérdés pedig politikai szempontokból érzékeny. Brüsszeli források szerint a létesítményekben legalább az uniós normáknak megfelelő körülményeket kell biztosítani, ami az érintett országokban akár társadalmi elégedetlenséget is kiválthat.