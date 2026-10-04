Nagyot fordult Brüsszel a migrációban: már készülnek a központok, ahová az EU-ból kitoloncoltakat küldhetik
Az Európai Unió új migrációs szabályokat vezet be, miután a Tanács csütörtökön zöld utat adott az Unióban való tartózkodásra nem jogosult személyek visszaküldésére vonatkozó rendeletnek. A cél az a tagállamokon belüli visszatérési eljárások egységesítése és szigorúbb szankciók alkalmazásának lehetősége.
A változtatásra azért van szükség, mivel annak ellenére, hogy sok bevándorlónak nincs joga az Európai Unióban tartózkodni, csupán minden ötödik személyt képesek kitoloncolni a hatóságok. A döntéshozók szerint azonban most fordulhat a kocka.
Szigorúbb migrációs politika
Magnus Brunner uniós migrációs biztos szerint a korábbi szabályozás több ponton is elégtelennek bizonyult, de az új szabályok nagyobb mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak.
Elfogadhatatlan, hogy azok közül, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, ténylegesen csak minden ötödik embert küldenek vissza
− mondta a biztos a Handelsblattnak, majd hangsúlyozta, hogy a szabályoknak mindenkire egyformán kell vonatkoznia.
A rendelet hatálybalépése után az új szabályok azokra is kiterjednek majd, akiknek valamelyik uniós tagállamban elutasították a menedékkérelmét, származási országuk azonban nem hajlandó visszafogadni őket.
Az Európai Unió országai biztonságos harmadik országokban is létrehozhatnak majd kitoloncolási központokat.
Azokat, akiket nem lehet visszaküldeni hazájukba, ezekben az úgynevezett visszatérési központokban (return hubokban) helyeznék el. A létesítésre vonatkozó megállapodásokat a tagállamok saját hatáskörben köthetik meg. Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Görögország jelenleg is tárgyalásokat folytat több harmadik országgal, köztük Ruandával is ilyen létesítmények építéséről.
Nyitott kérdések
A terv több kritikát is kapott, mivel a központok jogszerű működtetéséhez az uniós tagállamoknak figyelembe kell venniük az adott ország emberi jogi helyzetét is.
Míg Hollandia 2025-ben megállapodást írt alá Ugandával, addig az afrikai államban üldözik a homoszexuálisokat.
Az egyelőre nem tisztázott, hogy mi történne azokkal, akik egy ilyen visszatérési központba kerülnek, mivel az egyeztetések még folyamatban vannak a kérdés pedig politikai szempontokból érzékeny. Brüsszeli források szerint a létesítményekben legalább az uniós normáknak megfelelő körülményeket kell biztosítani, ami az érintett országokban akár társadalmi elégedetlenséget is kiválthat.
Az sem tisztázott, hogy a kitoloncoltak
- dolgozhatnak-e a befogadó országban,
- jogosultak-e a gyerekeik oktatásra,
- valamint a központok őrzésének részletei sem világosak.
Magnus Brunner szerint a menedékkérelmek száma drámai mértékben csökken, különösen azokban az országokban, amelyek korábban az irreguláris migráció fő célországai voltak, ezért a döntéshozók szerint várhatóan nem kerül majd sok ember a tervezett központokba.
Habár a szakértők csupán néhány száz fővel számolnak, a migrációs biztos pedig példaként hozza fel a svédországi menedékkérelmek meredek visszaesését, érdemes azt is figyelembe venni, hogy a skandináv állam belpolitikája az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban a kormány kívülről támogató Svéd Demokraták szigorú migrációs politika alkalmazását sürgették.
Vannak olyanok is, akik egy nem megtérülő befektetésnek gondolják a központok létrehozását:
Hasonló modellek alkalmazása már rávilágított arra, hogy rengeteg közpénzt lehet elkölteni nagyon csekély eredményért cserébe. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy itt továbbra is a mindenáron végrehajtott kitoloncolások szimbolikus jelentősége fontos
− fogalmazott Birgit Sippel német szociáldemokrata politikus.
Jogi nehézségek
A harmadik országokban létrehozott európai migrációs központok létrehozására már korábban is voltak kísérletek, ám ezek kudarcba fulladtak. Nagy-Britannia 2022-ben például Ruandában hozott létre ilyen létesítményeket, csaknem egymilliárd eurós költséggel, de végül mindössze négy ember jutott el az országba − ők is önként − mielőtt a brit Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek minősítette a megállapodást.
Olaszország Albániában próbált külső migrációs központot létrehozni, azonban a megfelelő jogi segítséghez és más szolgáltatásokhoz való hozzáférés körüli bizonytalanságok miatt az ügy az Európai Unió Bírósága elé került. Ez az eljárás jelenleg is folyamatban van.
A visszatérési rendeletben szereplő központok olyan, rendkívül bizonytalan feltételekre épülnek, amelyeket maga a rendelet sem képes garantálni
– mondta Stefan Salomon, az Amszterdami Egyetem európai jogi professzora, aki szerint elvileg nincs olyan norma, amely megtiltaná, hogy embereket olyan államokba szállítsanak át, amelyekhez semmilyen kapcsolatuk nincs, de a gyakorlatban sok múlik a megállapodások konkrét jogi konstrukcióján, az adott ország emberi jogi helyzetén és politikai viszonyain.
A szakértő szerint problémás az alapvető jogok kérdése, mivel amennyiben az ott elhelyezettek ténylegesen megfosztják szabadságuktól, az nem lenne összeegyeztethető az Európai Unió Alapjogi Chartájával. Rámutatott arra is, hogy emellet a gyermekek jólétét, oktatását és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését is figyelembe kell venni.
Még ha olyan megállapodás is születik egy harmadik országgal, amely alapvető garanciákat biztosít az oda átszállított emberek jogainak tiszteletben tartására, akkor is felmerül a kérdés, mennyire lehet ezekre a garanciákra hagyatkozni
− mondta a jogász, aki szerint ellenőrzési mechanizmusokra, valamint egyértelmű jogorvoslati lehetőségekre lenne szükség, de a visszatérési rendeletben szereplő központok egyelőre rendkívül bizonytalan feltételekre épülnek.
Ez azt jelenti, hogy végső soron minden a tárgyaló feleken múlik. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter is erre utalhatott korábban, amikor arról beszélt, hogy megállapodásoknak jogilag megalapozottnak kell lenniük.