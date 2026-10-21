Azonnal visszaüzent Magyar Péternek Ursula von der Leyen: neki is van elvárása – nyitott kapu a migránsoknak

Az elmúlt időszakban az európai uniós politika egyik központi témája a bevándorlás volt. Erről beszélt Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén, majd hangsúlyozta, hogy a migrációs paktum többéves munkát követően immáron teljesen alkalmazandó.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen is a migrációról beszélt / Fotó: AFP

Erre éppen azt követően került sor, hogy Magyar Péter egy interjú alkalmával közölte: a 2027-es uniós költségvetés elfogadásának a magyar kormány részéről komoly feltétele lesz.

Ursula von der Leyen migrációs elvárásai

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott, hogy valamennyi tagállamban ugyanazok a méltányos, ugyanakkor szigorú szabályok érvényesülnek és kötelező előszűrési és határon lefolytatott eljárások kerültek bevezetésre. A politikus hozzátette azt is, hogy az Európai Unió erősíti együttműködését a legfontosabb migrációs útvonalak mentén fekvő partnerországokkal.

Ursula von der Leyen információi szerint az illegális határátlépések száma az elmúlt két évben 56 százalékkal csökkent, az idei évben pedig további 34 százalékos visszaesés volt tapasztalható. A menedékkérelmek száma 19 százalékkal mérséklődött, míg a visszaküldési arány öt év alatt csaknem megduplázódott, és jelenleg meghaladja a 30 százalékot.

Megállapodtunk a közös szabályokról, most pedig gondoskodnunk kell azok következetes alkalmazásáról

− mondta a politikus, majd emlékeztetett arra, hogy a migrációs paktum értelmében minden tagállamnak szolidaritást kell vállalnia.

A migrációs paktum nem egyetlen jogszabály, hanem egy tíz jogi aktusból álló csomag, amely rendeletekből és egy irányelvből áll. Mivel a rendeletek a szupranacionális jogalkotás közvetlen eszközei, ezért azok közvetlenül alkalmazandók, módosításra a tagállamoknak szinte semmilyen lehetőségük nincs, míg az irányelvek esetében több a mozgástér, mivel azokat a nemzeti jogba át kell emelni.

A paktum sokrétű, melynek csupán egyetlen eleme igazán rugalmas. Néhány pontja, melyek az adatbázisok megerősítését, valamint a visszaküldési folyamat felgyorsítását célozzák, kevésbé kétesek, ám az egész egyben vizsgálva hatalmas rizikót jelent a kelet-közép-európai régió országaira nézve, a schengeni övezet határán elterülő Magyarországra pedig gazdasági terhet ró. A dublini rendszer alapelve nem tűnik el, tehát továbbra is az első érintett uniós országba küldhetők vissza a menedékkérők, azonban a szolidaritási mechanizmus miatt a folyamat némileg változik.

Amennyiben válsághelyzet alakul ki, és életbe lép a szigorított szolidaritási mechanizmus, valamint a relokációs szükségletek nincsenek fedezve, akkor aktiválódik a felelősségátvállalási kötelezettség.

Ebben az esetben nem a válsághelyzettel sújtott államnak kell lefolytatnia a menedékügyi eljárást, hanem a felelősséget átvállaló országnak. Pozitív elbírálás esetén az érintett az ügyintéző tagállamban maradhat. Mivel az eljárás ideje alatt a paktum szigorú szabályokat határoz meg a migránsok ellátásáról, különösen gyermekek esetében, ezért a változásnak az anyagi vonzata is jelentős lesz.