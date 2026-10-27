Valami nagy dolog készül Lengyelországban: a Mol lehet a titokzatos üzlet legnagyobb nyertese
Olajpiaci szereplők lengyelországi terjeszedéshez nyit teret a Saudi Aramco azzal, hogy újragondolja lengyelországi jelenlétét. Ez a Rzeczpospolita szerint eszközök eladását jelenti, a vevőjelöltek egyike, sőt, talán a legesélyesebb pedig éppen a magyarországi Mol.
Még nem gyűlt össze elég pénz
Az Aramco ugyanis állítólag megválna minden lengyelországi eszközben lévő érdekeltségétől, talán a gdanski finomítóban lévőtől is. Igaz, ez forgatókönyv jelenleg kevésbé valószínű, döntés pedig még nincs. A lap szerint az Aramco olajeszközei egy részének esetleges eladása összhangban lenne a társaság elmúlt hónapokban tett lépéseivel.
- Az Aramco 70 százalékos tulajdonában lévő Sabic petrolkémiai és vegyipari vállalat az idén januárban megállapodott, hogy eladja európai petrolkémiai és műanyagipari üzletágát (Engineering Thermoplastics) Európában és Amerikában összesen 950 millió dollárért. A lépésre az iparág gazdasági visszaesése miatt szükségessé vált szerkezetátalakítás miatt került sor.
- A Sabic 500 millió dollárért eladja az európai petrolkémiai (EP) üzletágát is, amelyhez az Egyesült Királyságban és Németországban működő gyárak tartoznak.
- Hat hónappal később a Reuters arról számolt be, hogy a Saudi Aramco eladná a kénüzletága egy részét is, hogy az eszközértékesítéssel tőkét gyűjtsön. Ebből finanszírozná Szaúd-Arábia gazdaságának diverzifikációját és csökkentené az olajtól való függését. Így állítólag akár 50 milliárd dollárt is bevonhat.
Most tehát ez az optimalizálás folytatódna. A szaúdiak állítólag megbízták a JPMorgan Chase-t, hogy mérje fel a piacot egy esetleges eladás érdekében. Állítólag már összeállt a lehetséges vevők listája, amelyen három, a Saudi Aramco lengyelországi vagyona iránt érdeklődő vállalat is szerepel.
A Mol és a BP is licitálhat
A Rzeczpospolita forrásaink szerint elsősorban a Mol lehet az érdeklődő, de mellette a BP és a Shell is. Nem számítanék olyan szereplőre, amely még nincs a piacunkon. Az Unimot elméletileg szintén jelölt lehetne, de úgy gondoljuk, hogy kevésbé valószínű jelölt. A jelenlegi helyzetben az importőrök nehéz helyzetben vannak. A finomítói eszközök továbbra is vonzóak a cash flow szempontjából, legalábbis még néhány évig. Ebben a struktúrában és a jelenlegi felállásban a Mol a legvalószínűbb szereplő, amely megpróbálja megszerezni ezeket az eszközöket” – mondja Michał Kozak, a DM Trigon elemzője.
Lenne helyi üzemanyaga a magyar társaságnak
Piotr Dzięciołowski, a Citi Handlowy elemzője szerint nehezítik a finomító értékelését az ingadozó haszonkulcsok. Úgy véli, hogy az előző kormány viszonylag olcsón adta el a Lotos eszközeiben lévő részvényeket, hogy teljesítse az Orlen-Lotos egyesülés feltételeit. A mostani kormánynak azonban lenne esélye a visszavásárlásukra, mivel a finomítói piac globális piacnak tekinthető. „Ugyanakkor a magyar Mol érdeklődhet az Aramco eszközeiben lévő ezen részvények megvásárlása iránt, metr így üzemanyaggal láthatná el a saját töltőállomásait” – mondja az elemző.
Łukasz Prokopiuk, a BOŚ Brókerház elemzője szerint a Saudi Aramco esetleges eszközeladása számos vevőt vonzhat, köztük a Molt, de például a BP sem zárható ki.