Valami nagy dolog készül Lengyelországban: a Mol lehet a titokzatos üzlet legnagyobb nyertese

Olajpiaci szereplők lengyelországi terjeszedéshez nyit teret a Saudi Aramco azzal, hogy újragondolja lengyelországi jelenlétét. Ez a Rzeczpospolita szerint eszközök eladását jelenti, a vevőjelöltek egyike, sőt, talán a legesélyesebb pedig éppen a magyarországi Mol.

A Mol egyik célpontja lehet akár a gdanxki finomító egy része is/Fotó: FotoDax / Shutterstock

Még nem gyűlt össze elég pénz

Az Aramco ugyanis állítólag megválna minden lengyelországi eszközben lévő érdekeltségétől, talán a gdanski finomítóban lévőtől is. Igaz, ez forgatókönyv jelenleg kevésbé valószínű, döntés pedig még nincs. A lap szerint az Aramco olajeszközei egy részének esetleges eladása összhangban lenne a társaság elmúlt hónapokban tett lépéseivel.

Az Aramco 70 százalékos tulajdonában lévő Sabic petrolkémiai és vegyipari vállalat az idén januárban megállapodott, hogy eladja európai petrolkémiai és műanyagipari üzletágát (Engineering Thermoplastics) Európában és Amerikában összesen 950 millió dollárért. A lépésre az iparág gazdasági visszaesése miatt szükségessé vált szerkezetátalakítás miatt került sor.

A Sabic 500 millió dollárért eladja az európai petrolkémiai (EP) üzletágát is, amelyhez az Egyesült Királyságban és Németországban működő gyárak tartoznak.

Hat hónappal később a Reuters arról számolt be, hogy a Saudi Aramco eladná a kénüzletága egy részét is, hogy az eszközértékesítéssel tőkét gyűjtsön. Ebből finanszírozná Szaúd-Arábia gazdaságának diverzifikációját és csökkentené az olajtól való függését. Így állítólag akár 50 milliárd dollárt is bevonhat.

Most tehát ez az optimalizálás folytatódna. A szaúdiak állítólag megbízták a JPMorgan Chase-t, hogy mérje fel a piacot egy esetleges eladás érdekében. Állítólag már összeállt a lehetséges vevők listája, amelyen három, a Saudi Aramco lengyelországi vagyona iránt érdeklődő vállalat is szerepel.

A Mol és a BP is licitálhat

A Rzeczpospolita forrásaink szerint elsősorban a Mol lehet az érdeklődő, de mellette a BP és a Shell is. Nem számítanék olyan szereplőre, amely még nincs a piacunkon. Az Unimot elméletileg szintén jelölt lehetne, de úgy gondoljuk, hogy kevésbé valószínű jelölt. A jelenlegi helyzetben az importőrök nehéz helyzetben vannak. A finomítói eszközök továbbra is vonzóak a cash flow szempontjából, legalábbis még néhány évig. Ebben a struktúrában és a jelenlegi felállásban a Mol a legvalószínűbb szereplő, amely megpróbálja megszerezni ezeket az eszközöket” – mondja Michał Kozak, a DM Trigon elemzője.