Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Furcsa forgatókönyv: a Mol visszalépésétől tartanak Szerbiában – de mi okuk van az aggodalomra?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mi történne, ha a Mol mégis meggondolná magát, és kiszállna a szerb NIS olajvállalat megvásárlásáról szóló tárgyalásokból? Ezt a forgatókönyvet vetette fel a szerb közszolgálati televízióban egy neves belgrádi közgazdászprofesszor, aki szerint a magyar olajcég visszalépése rendkívül nehéz helyzetbe hozná Szerbiát. Csakhogy a Mol eddig semmi jelét nem adta annak, hogy elállna az üzlettől, sőt az amerikai hatóságok éppen most hosszabbították meg a tárgyalások folytatásához szükséges engedélyt.
Lengyel Gabriella
2026.10.31, 20:09
Szóljon hozzá!

A Mol esetleges visszalépésének súlyos következményeit mérlegelik Szerbiában, ahol továbbra is bizonytalan a szankciók alatt álló NIS olajvállalat jövője. Velimir Lukić, a Belgrádi Közgazdasági Kar professzora a szerb közszolgálati televíziónak, az RTS-nek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a magyar olajtársaság távozása különösen nehéz helyzetbe hozná az országot.

Mol
Fotó: NurPhoto via AFP

A professzor szerint ha a Mol kiszállna a tárgyalásokból, mindössze egyetlen másik potenciális vevő maradna, amely ráadásul nem is nemzetközi vállalat, de ezt nem neveze meg. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Lukić rendszeresen megszólal a NIS ügyében, és korábban is hangsúlyozta a Mol szerepének fontosságát a szerb energiaellátás stabilizálásában.Csakhogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Mol valóban a visszalépést fontolgatná.

Ahogy korábbi cikkünkben részleteztük, a földgáz, a villamos energia, az olajipar, az üzemanyag-kiskereskedelem, de még az atomipar területén is együttműködik Magyarország és Szerbia. E partnerségek sorsát az áprilisi magyarországi kormányváltás után a szerbiai ellenzék mostani győzelme is erősen érintheti.

A Mol továbbra is tárgyal, Washington újabb haladékot adott

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala, az OFAC október végén december 11-ig meghosszabbította a Mol tárgyalási engedélyét, amely lehetővé teszi, hogy a magyar olajvállalat folytassa az egyeztetéseket a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. A Mol korábbi közlései szerint továbbra is érdekelt a tranzakcióban, és nem jelentett be változást a felvásárlási szándékában. A szerb szakértő által felvetett forgatókönyv tehát egyelőre inkább feltételezés, mintsem a tárgyalásokban bekövetkezett új fejlemény.

A megállapodás ugyanakkor korántsem tekinthető lezártnak. Az orosz tulajdonosokkal folytatott egyeztetések korábban többször elakadtak, a szerb állam pedig a pancsovai finomító hosszú távú működtetésére és a beruházásokra vonatkozó garanciákat is fontosnak tartja.

A magyar kormányváltás az orosz üzletet is új megvilágításba helyezheti

A Mol-NIS-tranzakció politikai környezete időközben jelentősen átalakult. A tárgyalások még az Orbán-kormány idején kezdődtek, amikor Budapest és Moszkva között szoros energetikai és politikai kapcsolatok működtek. A Magyar Péter vezette kormány ugyanakkor más külpolitikai irányt képvisel, és az orosz energiafüggőség csökkentését szorgalmazza. A magyar külpolitikai irányváltás ugyanakkor önmagában nem indokolja a Mol visszalépését. Sőt, az orosz tulajdonosok kivásárlása éppen az orosz gazdasági befolyás csökkentését szolgálhatná a térségben. A Mol pedig tőzsdei vállalatként elsősorban üzleti és stratégiai szempontok alapján dönt a felvásárlásról.

Szerbia számára jóval nagyobb a tét

A szerb aggodalom hátterében ugyanakkor nagyon is kézzelfogható gazdasági érdekek állnak. A pancsovai finomító kulcsszerepet játszik Szerbia üzemanyag-ellátásában, működése pedig nagymértékben függ a horvát JANAF kőolajvezetéken érkező szállításoktól. A Duna alacsony vízállása miatt a folyami szállítás sem jelent jelenleg megbízható alternatívát. A NIS orosz tulajdonosi háttere miatt bevezetett amerikai szankciók így nemcsak egy vállalat működését, hanem az ország energiaellátásának biztonságát is érintik. Lukić figyelmeztetése ebből a szempontból érthető, ha a Mol valóban kiszállna, Belgrádnak rövid időn belül más megoldást kellene találnia az orosz tulajdon kiváltására.

A Mol számára ugyanakkor a NIS megszerzése továbbra is komoly regionális terjeszkedési lehetőséget jelent. A pancsovai finomító és a szerbiai üzemanyag-kiskereskedelmi hálózat megszerzésével a magyar olajvállalat tovább erősíthetné közép- és délkelet-európai piaci pozícióit. A szerb köztelevízióban most felvetett visszalépési forgatókönyv tehát inkább Szerbia korlátozott mozgásterét mutatja, mint a Mol megváltozott szándékait. A magyar olajvállalat továbbra is tárgyal, Washington újabb haladékot adott, és egyelőre nincs olyan nyilvános fejlemény, amely a felvásárlási szándék feladására utalna.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu