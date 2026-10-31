Furcsa forgatókönyv: a Mol visszalépésétől tartanak Szerbiában – de mi okuk van az aggodalomra?

A Mol esetleges visszalépésének súlyos következményeit mérlegelik Szerbiában, ahol továbbra is bizonytalan a szankciók alatt álló NIS olajvállalat jövője. Velimir Lukić, a Belgrádi Közgazdasági Kar professzora a szerb közszolgálati televíziónak, az RTS-nek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a magyar olajtársaság távozása különösen nehéz helyzetbe hozná az országot.

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A professzor szerint ha a Mol kiszállna a tárgyalásokból, mindössze egyetlen másik potenciális vevő maradna, amely ráadásul nem is nemzetközi vállalat, de ezt nem neveze meg. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Lukić rendszeresen megszólal a NIS ügyében, és korábban is hangsúlyozta a Mol szerepének fontosságát a szerb energiaellátás stabilizálásában.Csakhogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Mol valóban a visszalépést fontolgatná.

Ahogy korábbi cikkünkben részleteztük, a földgáz, a villamos energia, az olajipar, az üzemanyag-kiskereskedelem, de még az atomipar területén is együttműködik Magyarország és Szerbia. E partnerségek sorsát az áprilisi magyarországi kormányváltás után a szerbiai ellenzék mostani győzelme is erősen érintheti.

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Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala, az OFAC október végén december 11-ig meghosszabbította a Mol tárgyalási engedélyét, amely lehetővé teszi, hogy a magyar olajvállalat folytassa az egyeztetéseket a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. A Mol korábbi közlései szerint továbbra is érdekelt a tranzakcióban, és nem jelentett be változást a felvásárlási szándékában. A szerb szakértő által felvetett forgatókönyv tehát egyelőre inkább feltételezés, mintsem a tárgyalásokban bekövetkezett új fejlemény.

A megállapodás ugyanakkor korántsem tekinthető lezártnak. Az orosz tulajdonosokkal folytatott egyeztetések korábban többször elakadtak, a szerb állam pedig a pancsovai finomító hosszú távú működtetésére és a beruházásokra vonatkozó garanciákat is fontosnak tartja.

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A Mol-NIS-tranzakció politikai környezete időközben jelentősen átalakult. A tárgyalások még az Orbán-kormány idején kezdődtek, amikor Budapest és Moszkva között szoros energetikai és politikai kapcsolatok működtek. A Magyar Péter vezette kormány ugyanakkor más külpolitikai irányt képvisel, és az orosz energiafüggőség csökkentését szorgalmazza. A magyar külpolitikai irányváltás ugyanakkor önmagában nem indokolja a Mol visszalépését. Sőt, az orosz tulajdonosok kivásárlása éppen az orosz gazdasági befolyás csökkentését szolgálhatná a térségben. A Mol pedig tőzsdei vállalatként elsősorban üzleti és stratégiai szempontok alapján dönt a felvásárlásról.