Nagy kavarás a Mol–NIS ügyében, még mindig várhat a sorára a magyar olajcég – megvan, mit akarhatnak az oroszok

Mesterségesen előidézett válsággá válhat a szerb olajipari vállalat, a NIS körül kialakult helyzet – mondta Branimir Jovanovic, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének (wiiw) közgazdásza az N1-nek. Szerinte a bizonytalanság egyaránt kedvezhet Oroszországnak és a szerb kormányzó elitnek, ám persze a magyar Molt is érinti.

A magyar Mol talán nem véletlenül nem tud dűlőre jutni a NIS-ről a Gazprommal: egyre többen vélik úgy, hogy az oroszok az időt húzzák (illusztráci)

Fotó: Adam Radosavljevic

Ezért vált végtelen történetté a Mol és a Gazprom Neft tárgyalássorozata a NIS-ről

A szerb Forbes korábban egy, a szerb hatóságokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy megszakadtak a tárgyalások a magyar Mol és a Gazprom Neft között a NIS értékesítéséről. A Mol ugyanakkor cáfolta, hogy lezárult volna a folyamat: közlése szerint a tárgyalások folytatódnak, a tranzakció végrehajtásához pedig az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának, az OFAC-nak, valamint más illetékes hatóságoknak az engedélyére is szükség lesz.

Jovanovic szerint viszont éppen az a feltűnő, hogy a szerb hatóságok hónapok óta alig kommunikálnak az ügyben.

„Még a Mol is kiadott egy közleményt, miközben a szerb hatóságok nem mondanak semmit” – fogalmazott. Szerinte egy ekkora jelentőségű ügyben különösen szokatlan, hogy az állami intézmények nem adnak egyértelmű tájékoztatást.

Oroszország időt nyerhet a NIS-szel

A közgazdász szerint nem lepte meg a legutóbbi fejlemény, sőt már korábban attól tartott, hogy a NIS körüli helyzetet politikai célokra használják fel.

Jovanovic úgy látja,

Oroszországnak jelenleg nem feltétlenül érdeke, hogy gyorsan megállapodjon a MOL-lal. A NIS ugyanis fontos eszköz lehet Moszkva kezében a lehetséges új szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokon.

Az orosz fél ezzel egyrészt azt próbálhatja elérni, hogy Szerbia továbbra se vezessen be szankciókat Oroszországgal szemben, másrészt megőrizheti a Belgrádra gyakorolt politikai befolyását.

Az oroszoknak egyértelműen érdekük, hogy jelenleg ne szülessen megállapodás a magyarokkal, mert a NIS-t fel akarják használni egy lehetséges új szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokon

– mondta Jovanovic.