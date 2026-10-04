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Nagy kavarás a Mol–NIS ügyében, még mindig várhat a sorára a magyar olajcég – megvan, mit akarhatnak az oroszok

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A NIS körüli bizonytalanság egyre inkább politikai eszközzé válhat, miközben a magyar Mol és az orosz Gazprom Neft tárgyalásai továbbra sem zárultak le. Egy bécsi gazdaságkutató szerint Moszkvának most kifejezetten érdeke lehet, hogy ne szülessen gyors megállapodás a Mol és a NIS ügyében.
VG
2026.10.04, 08:00

Mesterségesen előidézett válsággá válhat a szerb olajipari vállalat, a NIS körül kialakult helyzet – mondta Branimir Jovanovic, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének (wiiw) közgazdásza az N1-nek. Szerinte a bizonytalanság egyaránt kedvezhet Oroszországnak és a szerb kormányzó elitnek, ám persze a magyar Molt is érinti.

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A magyar Mol talán nem véletlenül nem tud dűlőre jutni a NIS-ről a Gazprommal: egyre többen vélik úgy, hogy az oroszok az időt húzzák (illusztráci)
Fotó: Adam Radosavljevic

Ezért vált végtelen történetté a Mol és a Gazprom Neft tárgyalássorozata a NIS-ről

A szerb Forbes korábban egy, a szerb hatóságokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy megszakadtak a tárgyalások a magyar Mol és a Gazprom Neft között a NIS értékesítéséről. A Mol ugyanakkor cáfolta, hogy lezárult volna a folyamat: közlése szerint a tárgyalások folytatódnak, a tranzakció végrehajtásához pedig az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának, az OFAC-nak, valamint más illetékes hatóságoknak az engedélyére is szükség lesz.

Jovanovic szerint viszont éppen az a feltűnő, hogy a szerb hatóságok hónapok óta alig kommunikálnak az ügyben.

„Még a Mol is kiadott egy közleményt, miközben a szerb hatóságok nem mondanak semmit” – fogalmazott. Szerinte egy ekkora jelentőségű ügyben különösen szokatlan, hogy az állami intézmények nem adnak egyértelmű tájékoztatást.

Oroszország időt nyerhet a NIS-szel

A közgazdász szerint nem lepte meg a legutóbbi fejlemény, sőt már korábban attól tartott, hogy a NIS körüli helyzetet politikai célokra használják fel.

Jovanovic úgy látja, 

Oroszországnak jelenleg nem feltétlenül érdeke, hogy gyorsan megállapodjon a MOL-lal. A NIS ugyanis fontos eszköz lehet Moszkva kezében a lehetséges új szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokon.

Az orosz fél ezzel egyrészt azt próbálhatja elérni, hogy Szerbia továbbra se vezessen be szankciókat Oroszországgal szemben, másrészt megőrizheti a Belgrádra gyakorolt politikai befolyását.

Az oroszoknak egyértelműen érdekük, hogy jelenleg ne szülessen megállapodás a magyarokkal, mert a NIS-t fel akarják használni egy lehetséges új szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokon

– mondta Jovanovic.

A szakértő szerint Oroszország számítása ebben a tekintetben meglehetősen világos: minél tovább marad rendezetlen a NIS tulajdonosi helyzete, annál tovább őrizhet meg egy fontos alkupozíciót Szerbiával szemben.

A szerb kormánynak is kedvezhet a bizonytalanság

Jovanovic szerint azonban nemcsak Moszkva, hanem a szerb politikai vezetés számára is lehetnek előnyei a helyzet elhúzódásának. Úgy véli, hogy a korábbi válsághelyzetek rendre kedveztek Aleksandar Vucic elnöknek és pártjának, a Szerb Haladó Pártnak (SNS). Vucic néhány napja lemondott hivataláról.

A NIS ügye ezért túlmutathat egy egyszerű vállalatértékesítési tranzakción:

  • a tulajdonosváltásnak komoly geopolitikai és energetikai jelentősége van, miközben 
  • Szerbia Oroszországhoz fűződő kapcsolatait, valamint az ország uniós integrációját is érintheti.

A magyar Mol számára ugyanakkor továbbra is stratégiai jelentőségű lehet a NIS megszerzése. A szerb olajvállalat finomítói és töltőállomás-hálózata miatt a tranzakció a Mol regionális jelenlétét is erősíthetné.

Miért húzódik a MOL és a Gazprom Neft megállapodása?

A tárgyalások elhúzódására korábban Miró József, az Erste vezető elemzője is felhívta a figyelmet a Világgazdaság oldalán megjelent vendégcikkében. Az értesülések szerint a Mol és a Gazprom Neft egyeztetései gyakorlatilag zsákutcába kerülhettek, miközben hivatalosan továbbra is folytatódik a folyamat.

Közben az amerikai OFAC ismét egy hónappal meghosszabbította a NIS működéséhez szükséges engedélyt, a Mol és a Gazprom pedig szeptember végén újabb egy hónapot kapott a tárgyalások folytatására. Ez lehetővé teszi, hogy a jelenlegi helyzet egyelőre fennmaradjon.

A következő hetek ezért fontosak lehetnek: az OFAC engedélyei és a Mol–Gazprom Neft tárgyalások alakulása egyaránt meghatározhatja, hogy a NIS végül magyar kézbe kerülhet-e, vagy továbbra is az orosz–szerb geopolitikai alkuk egyik eszköze marad.

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