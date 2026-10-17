Washingtonból most tettek pontot a Mol-NIS ügylet végére? – az amerikai közeledés a magyar olajcég történelmi felváráslását is végleg eldönthette

Végül helyi üzletemberek veszik át a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait a Mol helyett. A 19 benzinkutat eddig a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A töltőállomások többsége Erdélyben található és nyáron még arról szóltak a hírek, hogy a nagy NIS-felvásárlás részeként a magyar olajtársaságé lesznek az egységek.

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Nem így lett, ez pedig üzenettel bír a szerbiai finomító felvásárlására nézve is, tűnhet úgy, hogy egyre távolabb kerül a pancsovai üzem felvásárlása a Moltól.

Erre erősítenek rá az Amerikából érkezett hírek és a szerb államfő is.

Aleksandar Vučić a Russia Today Balkan című lapnak adott interjújában arról beszélt, Oroszország már megállapodásra jutott a magyar Mollal több fontos kérdésben, ugyanakkor a tárgyalások lezárása előtt további lehetőségek is felmerülhetnek.

„Úgy gondolom, hogy az oroszok fontos kérdésekben már megállapodtak a Mol-lal. Talán csak néhány, a jövőt érintő részlet maradt hátra” – jelentette ki. A szerb elnök ugyanakkor nem zárta ki, hogy Moszkva végül Washingtonnal is tárgyalásokat kezd az olajvállalat tulajdonviszonyainak rendezéséről.

Szerinte erre különösen akkor nyílhat lehetőség, ha az orosz–amerikai energetikai egyeztetések, köztük a dízelüzemanyaggal kapcsolatos megállapodások kedvezően alakulnak. „Még azt sem zárnám ki, hogy az amerikaiaknak adják el” – mondta Vučić.

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A szerb államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen megállapodás elsősorban az Egyesült Államok és Oroszország döntésétől függene. A NIS jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz–amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az utat.

Látva az elhúzódó tárgyalásokat az elnök szavait a befektetők is komolyan vették, kedden szépen beszakadt a Mol árfolyama, ha visszalapoznak a kereskedési napra, látható a Világgazdaság részvénygrafikonján.