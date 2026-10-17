Washingtonból most tettek pontot a Mol-NIS ügylet végére? – az amerikai közeledés a magyar olajcég történelmi felváráslását is végleg eldönthette
Végül helyi üzletemberek veszik át a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait a Mol helyett. A 19 benzinkutat eddig a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A töltőállomások többsége Erdélyben található és nyáron még arról szóltak a hírek, hogy a nagy NIS-felvásárlás részeként a magyar olajtársaságé lesznek az egységek.
Nem így lett, ez pedig üzenettel bír a szerbiai finomító felvásárlására nézve is, tűnhet úgy, hogy egyre távolabb kerül a pancsovai üzem felvásárlása a Moltól.
Erre erősítenek rá az Amerikából érkezett hírek és a szerb államfő is.
Aleksandar Vučić a Russia Today Balkan című lapnak adott interjújában arról beszélt, Oroszország már megállapodásra jutott a magyar Mollal több fontos kérdésben, ugyanakkor a tárgyalások lezárása előtt további lehetőségek is felmerülhetnek.
„Úgy gondolom, hogy az oroszok fontos kérdésekben már megállapodtak a Mol-lal. Talán csak néhány, a jövőt érintő részlet maradt hátra” – jelentette ki. A szerb elnök ugyanakkor nem zárta ki, hogy Moszkva végül Washingtonnal is tárgyalásokat kezd az olajvállalat tulajdonviszonyainak rendezéséről.
Szerinte erre különösen akkor nyílhat lehetőség, ha az orosz–amerikai energetikai egyeztetések, köztük a dízelüzemanyaggal kapcsolatos megállapodások kedvezően alakulnak. „Még azt sem zárnám ki, hogy az amerikaiaknak adják el” – mondta Vučić.
Most már nincs akadály az orosz-amerikai üzlet előtt?
A szerb államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen megállapodás elsősorban az Egyesült Államok és Oroszország döntésétől függene. A NIS jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz–amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az utat.
Látva az elhúzódó tárgyalásokat az elnök szavait a befektetők is komolyan vették, kedden szépen beszakadt a Mol árfolyama, ha visszalapoznak a kereskedési napra, látható a Világgazdaság részvénygrafikonján.
A „kapcsolatok alakulásán" egészen biztosan érthetjük azt is, hogy Washington ma lépést tett Moszkva felé azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök napokkal azelőtt elengedte az orosz fosszilis tüzelőanyag-eladásokkal kapcsolatos további szankciókat, hogy azok hatályba léptek volna a múlt hónapban aláírt törvényjavaslat értelmében.
Bár az amerikai elnök lépése tűnhet hirtelennek, és váratlannak, még akkor sem az, ha a néhány hete tartott ENSZ-közgyűlésen még teljesen máshogy vélekedett a Graham-törvényről és komoly fegyverként tekintett rá az oroszokkal szemben.
Emlékezetes, Trump első nemrég közvetlen megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal. Ennek keretében az amerikai pénzügyminisztérium átmenetileg felfüggesztette az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Az intézkedés célja az amerikai és globális üzemanyagárak gyors csökkentése volt, aminek hatására Moszkva azonnal több százezer tonna dízelt indított el a világpiacra.
Trump most egy nappal a szigorú, kétpárti kongresszusi háttérrel rendelkező amerikai törvény, az úgynevezett Graham-törvény előtt tett újabb lépést Moszkva felé. Mint korábbi cikkében a Világgazdaság rámutatott, a szabályozás akár 100 százalékos vám kivetését is lehetővé tette volna az orosz olaj és földgáz legnagyobb külföldi importőreire.
De mi köze a szankciókhoz a NIS-nek?
A pancsovai finomítót és az azt tulajdonló NIS olajvállalatot kizárólag a többségi orosz tulajdonosi háttere miatt sújtják amerikai szankciók. A cégben az orosz állami kézben lévő Gazprom Nyeft és a Gazprom együttesen 56,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Mivel az orosz-ukrán háború miatt ezek az anyavállalatok felkerültek az Egyesült Államok feketelistájára, az amerikai szankciós politika értelmében minden olyan leányvállalat is automatikusan tiltólistára kerül, amelyben az orosz részesedés meghaladja az 50 százalékot.
Fontos látni azt is, hogy bár Trump az ellátásbiztonság érdekében felfüggesztett bizonyos újabb orosz szankciós csomagokat, de ez a NIS-re és a pancsovai finomítóra nem vonatkozik. A NIS-t sújtó alapvető korlátozásokat az amerikai hatóságok továbbra is érvényben tartják az 50 százalék feletti orosz állami tulajdonrész miatt, tehát rájuk az vonatkozik.
Bármi lehet, Moszkva és Washington megállapodásától függ minden
Szerbia egyik legnézettebb politikai háttérműsorában, a „Dan uživo"-ban Željko Marković energetikai szakértő is arról beszélt, hogy a NIS sorsát az USA és Oroszország közötti párbeszéd fogja eldönteni.
„Ha javulnának a kölcsönös kapcsolataik, akkor úgy látjuk, hogy valamiféle kereskedelmi megállapodás van kialakulóban Trump és Putyin között a dízel kérdésében, ha lenne bármilyen javulás, talán a NIS is valamilyen kombinációban lenne, és ez segíthetne a megoldásban" – fogalmazott a szakértő.
Kifejezetten a Molról azt mondta, „tisztviselőik szerint a tárgyalások még folyamatban vannak, miközben egy másik tisztviselő azt mondta, hogy azok befejeződtek, és az OFAC jóváhagyására várnak. Nem tudjuk pontosan, hogy történik-e valami. Még arról is kaptunk információt, hogy ezek a tárgyalások kudarcot vallottak, a helyzet meglehetősen bizonytalan, várjuk az eredményt."
„Mindenféle dolog történik az Egyesült Államokban, vannak törvényeik, amelyek szankciókat szabnak ki Oroszországra, majd újra feloldják ezeket (...) Vannak, akik azon tűnődnek, hogy vajon az amerikaiak megsértik-e a saját törvényeiket Putyin és Trump közötti megállapodásokban, és ez a dízelolaj mennyiségének elrendezéséről szól” – mondja.
A szerb sajtó nem mellesleg módszeresen közöl cikkeket arról, hogy nem a Mol lesz a befutó.
Mi áll a háttérben?
A Mol szerbiai NIS-akvizíciója az évszázad legjelentősebb magyar olajipari ügylete, az elmúlt hónapokban jelentős fordulatokkal tarkítva, ezekről a Világgazdaság is cikkezett.
A folyamat még januárban indult, amikor a Mol kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz Gazprom Nyeft vállalattal annak 56,15 százalékos többségi részesedésének megvásárlásáról, mivel a NIS az orosz tulajdon miatt amerikai szankciók alá került.
A tranzakció lebonyolításához elengedhetetlen az amerikai pénzügyminisztérium (OFAC) jóváhagyása, amely a tárgyalási licencet legutóbb október 30-ig hosszabbította meg.
A tárgyalások korai szakaszában a tervek még arról szóltak, hogy az arab ADNOC kisebbségi tulajdonosként csatlakozna a tranzakcióhoz, miközben a Mol megtartaná a többségi tulajdont és az irányítást. A szerb energiaügyi miniszter hivatalos megerősítése szerint azonban az ADNOC visszalépett, így az emirátusi óriásvállalat már nem része a folyamatnak.
A szerb kormánnyal júniusban aláírt részvényesi megállapodás ugyan rögzíti, hogy a sikeres akvizíció esetén a Mol működteti a pancsovai finomítót és biztosítja a szerb piac ellátását, a végkimenetel mégis bizonytalanná vált.