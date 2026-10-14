Megvan a megállapodás: érkeznek a benzinkutak a legújabb román autópályára, megvan a koncesszió – nagyot nyert Mol leánya, bonthatják a pezsgőt az olajóriásnál

A Mol helyi leányvállalata építheti meg az új román A7-es autópálya első két töltőállomását, miután húsz évre szóló koncessziós szerződést kötött a közútkezelővel. Az útvonalon ráadásul már a végleges kutak elkészülte előtt is megkezdődhet a tankolás, ha a vállalat ideiglenes üzemanyagtöltő konténereket telepít.

Húsz évre szóló koncessziós szerződést kötött a Mol Románia a román A7-es autópálya két pihenőhelyének fejlesztésére (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP

A Mol gyorsan megvetette a lábát az A7-esen

A Mol Romania építheti meg a román A7-es autópálya első két töltőállomását, miután október 14-én, szerdán aláírták a koncessziós szerződést. A megállapodást Cristian Pistol, a román Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) vezérigazgatója jelentette be. A beruházás a moldovai autópályaként is emlegetett A7-es egyik fontos szakaszát érinti.

A két kiszolgálóterület a 91-es kilométernél, Valea Ramnicului térségében található. A koncessziót a MOL Romania Petroleum Products SRL kapta meg, a szerződés időtartama húsz év. A vállalatnak 21 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy valamennyi előírt létesítményt kialakítsa.

A tankolás azonban már a végleges töltőállomások elkészülte előtt megkezdődhet. Cristian Pistol közlése szerint egyeztetett a Mol Romania vezérigazgatójával, Mozga Gáborral, aki nyitottságot mutatott az ideiglenes megoldásra.

Megbeszélést folytattam a Mol Románia vezérigazgatójával, Mozga Gáborral, aki jelezte, hogy a fejlesztési munkálatok befejezéséig a vállalat ideiglenes konténereket telepítene az üzemanyag-ellátás biztosítására

– mondta a CNAIR vezetője az economedia.ro-nak.

A két pihenőhely nem csupán tankolási lehetőséget kínál majd. Mindkét területen 94 személyautó, 33 teherautó és hat autóbusz számára alakítanak ki parkolóhelyeket, emellett hat mozgáskorlátozott-parkoló is létesül.

A tervek szerint

nyilvános mosdók,

zuhanyzók,

üzemanyagtöltő állomások,

üzletek, büfék és elektromosautó-töltők is

helyet kapnak a területeken.

A fejlesztés így a hagyományos tankolás mellett a hosszabb utazásokhoz szükséges szolgáltatásokat és az elektromos járművek töltését is biztosítja.

Az A7-es autópálya Romania egyik fontos közúti fejlesztése, amely a moldvai országrész közlekedési kapcsolatainak javítását szolgálja.

Az útvonal célja, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb összeköttetést biztosítson a térség települései között, és javítsa a közúti közlekedés feltételeit egy olyan országrészben, ahol az autópályás infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőségű.