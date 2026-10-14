Megvan a megállapodás: érkeznek a benzinkutak a legújabb román autópályára, megvan a koncesszió – nagyot nyert Mol leánya, bonthatják a pezsgőt az olajóriásnál
A Mol helyi leányvállalata építheti meg az új román A7-es autópálya első két töltőállomását, miután húsz évre szóló koncessziós szerződést kötött a közútkezelővel. Az útvonalon ráadásul már a végleges kutak elkészülte előtt is megkezdődhet a tankolás, ha a vállalat ideiglenes üzemanyagtöltő konténereket telepít.
A Mol gyorsan megvetette a lábát az A7-esen
A Mol Romania építheti meg a román A7-es autópálya első két töltőállomását, miután október 14-én, szerdán aláírták a koncessziós szerződést. A megállapodást Cristian Pistol, a román Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) vezérigazgatója jelentette be. A beruházás a moldovai autópályaként is emlegetett A7-es egyik fontos szakaszát érinti.
A két kiszolgálóterület a 91-es kilométernél, Valea Ramnicului térségében található. A koncessziót a MOL Romania Petroleum Products SRL kapta meg, a szerződés időtartama húsz év. A vállalatnak 21 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy valamennyi előírt létesítményt kialakítsa.
A tankolás azonban már a végleges töltőállomások elkészülte előtt megkezdődhet. Cristian Pistol közlése szerint egyeztetett a Mol Romania vezérigazgatójával, Mozga Gáborral, aki nyitottságot mutatott az ideiglenes megoldásra.
Megbeszélést folytattam a Mol Románia vezérigazgatójával, Mozga Gáborral, aki jelezte, hogy a fejlesztési munkálatok befejezéséig a vállalat ideiglenes konténereket telepítene az üzemanyag-ellátás biztosítására
– mondta a CNAIR vezetője az economedia.ro-nak.
A két pihenőhely nem csupán tankolási lehetőséget kínál majd. Mindkét területen 94 személyautó, 33 teherautó és hat autóbusz számára alakítanak ki parkolóhelyeket, emellett hat mozgáskorlátozott-parkoló is létesül.
A tervek szerint
- nyilvános mosdók,
- zuhanyzók,
- üzemanyagtöltő állomások,
- üzletek, büfék és elektromosautó-töltők is
helyet kapnak a területeken.
A fejlesztés így a hagyományos tankolás mellett a hosszabb utazásokhoz szükséges szolgáltatásokat és az elektromos járművek töltését is biztosítja.
Az A7-es autópálya Romania egyik fontos közúti fejlesztése, amely a moldvai országrész közlekedési kapcsolatainak javítását szolgálja.
Az útvonal célja, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb összeköttetést biztosítson a térség települései között, és javítsa a közúti közlekedés feltételeit egy olyan országrészben, ahol az autópályás infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőségű.
A Ploiesti és Bacau közötti, mintegy 240 kilométeres szakasz 2026 őszére már folyamatosan járhatóvá vált, miután az autópálya Focșani és Bacău közötti részeit is megnyitották a forgalom előtt. A következő nagy feladat a Bacău és Pascani közötti, mintegy 77 kilométeres szakasz befejezése, amelynek építése még folyamatban van. Az A7 teljes terve észak felé, Suceaván át egészen az ukrán határ közelében fekvő Siretig vezetné az autópályát.
Az első két pihenőhely kialakítása az autópálya használhatóságát javíthatja, különösen azok számára, akik hosszabb útra indulnak, és útközben üzemanyagra, pihenésre vagy egyéb szolgáltatásokra van szükségük.
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