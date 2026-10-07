Müller-válság: a magyar Tescóban, Aldiban és a Sparban is ott vannak a termékek, most két gyárát zárja be az élelmiszeripari óriás – „nem látunk fenntartható gazdasági jövőt”
A vállalat közlése szerint bezárják a Szász-Anhalt tartománybeli Rogätzben működő Homann-szószüzemet, valamint a szászországi Leppersdorfban található szeletelt sajtüzemet. Mindkét Müller-létesítményben körülbelül 160 ember dolgozik – írja a német gazdasági lap, a Handelsblatt. A rogätzi üzem termelését 2027 szeptemberének végéig állítják le. A leppersdorfi szeletelt sajtüzem – a hozzá tartozó gyártási, csomagolási és adminisztratív területekkel együtt – már december 31-én bezárhat.
Nem sikerül elkerülni a bezárásokat a Müller szerint
A vállalat szóvivője szerint „a döntést intenzív erőfeszítések és az összes lehetséges megoldás vizsgálata előzte meg”, ám az érintett területeket a belső és külső körülmények miatt tartósan nem lehet gazdaságosan működtetni. A vállalat a dolgozók érdekképviseletével együtt keresi a megoldásokat, többek között vállalatcsoporton belüli továbbfoglalkoztatással, szerződésmódosításokkal, illetve képzésekkel és továbbképzésekkel.
Különösen érdekes a Rogätzben működő szószüzem esete. A létesítményt a Homann Feinkost 2008-ban vette meg, a vállalat pedig 2011 óta tartozik a Theo Müller csoporthoz.
A vállalat szerint a gyárban előállított termékek költségstruktúráját az erőfeszítések ellenére sem sikerült olyan szintre hozni, amely hosszú távon versenyképes termelést tenne lehetővé. Emellett jelentős beruházásokra is szükség lenne.
A problémát tovább súlyosbítja, hogy csökken a kereslet az üveges szószok iránt. A fogyasztók ugyanis egyre inkább más csomagolási formátumokat választanak. Emiatt visszaesik a gyártókapacitás kihasználtsága, ami tovább növeli az egyébként is magas költségeket.
A leppersdorfi üzem esetében a vállalat szintén arra hivatkozik, hogy minden lehetséges intézkedést megvizsgáltak, de a területet hosszú távon nem lehet gazdaságosan üzemeltetni.
A döntés ugyanakkor nem érinti a Sachsenmilch telephelyén működő
- savanyútejüzemet, és
- a mozzarellagyártást.
Ezek a termelési területek tovább működnek.
A magyar boltokban is ismerős a Müller neve
A németországi gyárbezárások azért is érdekesek a magyar fogyasztók számára, mert a Müller és a Müllermilch, valamint a Riso márkanevek itthon is széles körben ismertek, többek között a Spar, Tesco, Aldi és más láncok üzleteinek polcain is megtalálhatók. Elsősorban tejitalokkal találkozhatnak a vásárlók, amelyek lényegében valamennyi nagyobb magyarországi boltlánc kínálatában jelen vannak.
A cég jóval szélesebb termékportfólióval rendelkezik, többek között az említett üveges szószokkal, de az egyéb márkákból a Müller márkához hasonló terítési aránnyal egyik sem bír vagy nincs is jelen a hazai bolti kínálatban.
A termékek importáruként érkeznek a magyar piacra, hazai terítésüket pedig a Foodnet Zrt. végzi, az oldalán követhető, hogy mely, a gyártóhoz köthető márka esetében vállalaja a disztribúciót.
A Theo Müller vállalatcsoport az európai élelmiszeripar egyik jelentős, magántulajdonban lévő szereplője. A vállalat története 1896-ig nyúlik vissza, amikor tejüzemként indult a bajorországi Aretsriedben. A cégcsoport nemzetközi növekedését és mai vállalatstruktúráját az alapító unokája, Theo Müller építette fel, aki 1971-ben vette át a vezetést.
A csoport éves árbevétele mintegy 10,3 milliárd euró, világszerte hozzávetőleg 35 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 21 termelési egységet működtet. Termékei több mint 80 országba jutnak el.
A most bejelentett bezárások így nem a teljes Müller-csoport működését érintik, s nem is a Magyarországon is kapható termékeket, hanem két olyan németországi üzemet, amelyek esetében a vállalat szerint a termelés tartósan nem biztosítható gazdaságosan.