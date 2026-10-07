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Müller-válság: a magyar Tescóban, Aldiban és a Sparban is ott vannak a termékek, most két gyárát zárja be az élelmiszeripari óriás – „nem látunk fenntartható gazdasági jövőt”

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Két németországi gyárának bezárásáról döntött a Theo Müller vállalatcsoport. A lépés összesen mintegy 320 dolgozót érint. A Müller márkanév – amely független az azonos nevű drogérialánctól – a magyar vásárlók számára is jól ismert: az európai viszonylatban is igen jelentős cég tejitalai és más tejtermékei a nagyobb hazai boltláncok kínálatában is megtalálhatók.
VG
2026.10.07, 16:30
Frissítve: 2026.10.07, 17:14
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A vállalat közlése szerint bezárják a Szász-Anhalt tartománybeli Rogätzben működő Homann-szószüzemet, valamint a szászországi Leppersdorfban található szeletelt sajtüzemet. Mindkét Müller-létesítményben körülbelül 160 ember dolgozik – írja a német gazdasági lap, a Handelsblatt. A rogätzi üzem termelését 2027 szeptemberének végéig állítják le. A leppersdorfi szeletelt sajtüzem – a hozzá tartozó gyártási, csomagolási és adminisztratív területekkel együtt – már december 31-én bezárhat.

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A Müller gyártó elsősorban tejipari termékei alapján ismert Magyarországon, a cég most két németországi gyártóhelyének bezárására készül (illusztráció)
Fotó: Shutterstock / Markus Mainka

Nem sikerül elkerülni a bezárásokat a Müller szerint

A vállalat szóvivője szerint „a döntést intenzív erőfeszítések és az összes lehetséges megoldás vizsgálata előzte meg”, ám az érintett területeket a belső és külső körülmények miatt tartósan nem lehet gazdaságosan működtetni. A vállalat a dolgozók érdekképviseletével együtt keresi a megoldásokat, többek között vállalatcsoporton belüli továbbfoglalkoztatással, szerződésmódosításokkal, illetve képzésekkel és továbbképzésekkel.

Különösen érdekes a Rogätzben működő szószüzem esete. A létesítményt a Homann Feinkost 2008-ban vette meg, a vállalat pedig 2011 óta tartozik a Theo Müller csoporthoz.

A vállalat szerint a gyárban előállított termékek költségstruktúráját az erőfeszítések ellenére sem sikerült olyan szintre hozni, amely hosszú távon versenyképes termelést tenne lehetővé. Emellett jelentős beruházásokra is szükség lenne.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy csökken a kereslet az üveges szószok iránt. A fogyasztók ugyanis egyre inkább más csomagolási formátumokat választanak. Emiatt visszaesik a gyártókapacitás kihasználtsága, ami tovább növeli az egyébként is magas költségeket.

A leppersdorfi üzem esetében a vállalat szintén arra hivatkozik, hogy minden lehetséges intézkedést megvizsgáltak, de a területet hosszú távon nem lehet gazdaságosan üzemeltetni.

A döntés ugyanakkor nem érinti a Sachsenmilch telephelyén működő 

  • savanyútejüzemet, és 
  • a mozzarellagyártást. 

Ezek a termelési területek tovább működnek.

A magyar boltokban is ismerős a Müller neve

A németországi gyárbezárások azért is érdekesek a magyar fogyasztók számára, mert a Müller és a Müllermilch, valamint a Riso márkanevek itthon is széles körben ismertek, többek között a Spar, Tesco, Aldi és más láncok üzleteinek polcain is megtalálhatók. Elsősorban tejitalokkal találkozhatnak a vásárlók, amelyek lényegében valamennyi nagyobb magyarországi boltlánc kínálatában jelen vannak. 

A cég jóval szélesebb termékportfólióval rendelkezik, többek között az említett üveges szószokkal, de az egyéb márkákból a Müller márkához hasonló terítési aránnyal egyik sem bír vagy nincs is jelen a hazai bolti kínálatban. 

A termékek importáruként érkeznek a magyar piacra, hazai terítésüket pedig a Foodnet Zrt. végzi, az oldalán követhető, hogy mely, a gyártóhoz köthető márka esetében vállalaja a disztribúciót.

A Theo Müller vállalatcsoport az európai élelmiszeripar egyik jelentős, magántulajdonban lévő szereplője. A vállalat története 1896-ig nyúlik vissza, amikor tejüzemként indult a bajorországi Aretsriedben. A cégcsoport nemzetközi növekedését és mai vállalatstruktúráját az alapító unokája, Theo Müller építette fel, aki 1971-ben vette át a vezetést.

A csoport éves árbevétele mintegy 10,3 milliárd euró, világszerte hozzávetőleg 35 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 21 termelési egységet működtet. Termékei több mint 80 országba jutnak el.

A most bejelentett bezárások így nem a teljes Müller-csoport működését érintik, s nem is a Magyarországon is kapható termékeket, hanem két olyan németországi üzemet, amelyek esetében a vállalat szerint a termelés tartósan nem biztosítható gazdaságosan.

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