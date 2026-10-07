Müller-válság: a magyar Tescóban, Aldiban és a Sparban is ott vannak a termékek, most két gyárát zárja be az élelmiszeripari óriás – „nem látunk fenntartható gazdasági jövőt”

A vállalat közlése szerint bezárják a Szász-Anhalt tartománybeli Rogätzben működő Homann-szószüzemet, valamint a szászországi Leppersdorfban található szeletelt sajtüzemet. Mindkét Müller-létesítményben körülbelül 160 ember dolgozik – írja a német gazdasági lap, a Handelsblatt. A rogätzi üzem termelését 2027 szeptemberének végéig állítják le. A leppersdorfi szeletelt sajtüzem – a hozzá tartozó gyártási, csomagolási és adminisztratív területekkel együtt – már december 31-én bezárhat.

A Müller gyártó elsősorban tejipari termékei alapján ismert Magyarországon, a cég most két németországi gyártóhelyének bezárására készül (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / Markus Mainka

Nem sikerül elkerülni a bezárásokat a Müller szerint

A vállalat szóvivője szerint „a döntést intenzív erőfeszítések és az összes lehetséges megoldás vizsgálata előzte meg”, ám az érintett területeket a belső és külső körülmények miatt tartósan nem lehet gazdaságosan működtetni. A vállalat a dolgozók érdekképviseletével együtt keresi a megoldásokat, többek között vállalatcsoporton belüli továbbfoglalkoztatással, szerződésmódosításokkal, illetve képzésekkel és továbbképzésekkel.

Különösen érdekes a Rogätzben működő szószüzem esete. A létesítményt a Homann Feinkost 2008-ban vette meg, a vállalat pedig 2011 óta tartozik a Theo Müller csoporthoz.

A vállalat szerint a gyárban előállított termékek költségstruktúráját az erőfeszítések ellenére sem sikerült olyan szintre hozni, amely hosszú távon versenyképes termelést tenne lehetővé. Emellett jelentős beruházásokra is szükség lenne.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy csökken a kereslet az üveges szószok iránt. A fogyasztók ugyanis egyre inkább más csomagolási formátumokat választanak. Emiatt visszaesik a gyártókapacitás kihasználtsága, ami tovább növeli az egyébként is magas költségeket.

A leppersdorfi üzem esetében a vállalat szintén arra hivatkozik, hogy minden lehetséges intézkedést megvizsgáltak, de a területet hosszú távon nem lehet gazdaságosan üzemeltetni.

A döntés ugyanakkor nem érinti a Sachsenmilch telephelyén működő

savanyútejüzemet, és

a mozzarellagyártást.

Ezek a termelési területek tovább működnek.

A magyar boltokban is ismerős a Müller neve

A németországi gyárbezárások azért is érdekesek a magyar fogyasztók számára, mert a Müller és a Müllermilch, valamint a Riso márkanevek itthon is széles körben ismertek, többek között a Spar, Tesco, Aldi és más láncok üzleteinek polcain is megtalálhatók. Elsősorban tejitalokkal találkozhatnak a vásárlók, amelyek lényegében valamennyi nagyobb magyarországi boltlánc kínálatában jelen vannak.

A cég jóval szélesebb termékportfólióval rendelkezik, többek között az említett üveges szószokkal, de az egyéb márkákból a Müller márkához hasonló terítési aránnyal egyik sem bír vagy nincs is jelen a hazai bolti kínálatban.

A termékek importáruként érkeznek a magyar piacra, hazai terítésüket pedig a Foodnet Zrt. végzi, az oldalán követhető, hogy mely, a gyártóhoz köthető márka esetében vállalaja a disztribúciót.