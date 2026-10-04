A tamagocsi visszatér a sírból, de sokan máris megrémültek a Meta új játszótársától, amely mindent megfigyel

A Meta egy tenyérnyi, Tamagotchira emlékeztető eszközzel vinné ki a mesterséges intelligenciát a telefonok képernyőjéről a való világba. A Muse Charm decemberben kerülhet piacra és a Meta Muse nevű AI-asszisztensének fizikai kiterjesztése lesz. Arra szolgál, hogy az AI ne csak egy alkalmazás legyen, hanem állandóan jelen legyen a felhasználó mellett. Éppen ez adja a legnagyobb adatvédelmi kockázatot is: minél többet lát, hall és értelmez a környezetből egy folyamatosan velünk lévő AI, annál nehezebb megmondani, hol ér véget a kényelmes szórakozás, és hol kezdődik a megfigyelés.

Súlyos kérdéseket vet fel a Meta zsebre vágható mesterséges intelligenciája: aranyos Tamagotchinak tűnik a Muse Charm, csak közben mindenkit megfigyel / Fotó: Meta / YouTube

Amikor testet ölt az AI

A Muse abban különbözik egy egyszerű beszélgetős AI-tól, hogy nemcsak válaszol, hanem feladatokat is végrehajthat a felhasználó helyett. E-mailt kezelhet, utazást vagy éttermet foglalhat, vásárolhat, naptárral dolgozhat, információt kereshet, és más szolgáltatásokhoz is hozzáférhet, ha ehhez engedélyt kap.

A Muse Charm ezt a rendszert teszi folyamatosan elérhetővé anélkül, hogy minden alkalommal elő kellene venni a telefont:

a kamerákkal például meg lehet mutatni valamit a Muse-nak, amely megpróbálhatja felismerni vagy értelmezni azt;

meg lehet kérdezni tőle, mi van előttünk;

rá lehet bízni egy vásárlás előkészítését;

üzenetek kezelését vagy egyszerűbb ügyintézést.

A Meta elképzelése lényegében az, hogy az MI használata ne külön feladat legyen, hanem folyamatosan jelen legyen a mindennapokban.

A Muse Charm legnagyobb problémája

A legnagyobb kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor a mesterséges intelligencia már nemcsak azt tudja, amit begépelünk neki, hanem egyre többet érzékelhet abból a fizikai környezetből is, amelyben mozgunk. A Meta az okosszemüvegeinél már tesztel egy „super sensing” néven emlegetett rendszert, amely folyamatosan érzékelheti a hangokat, és néhány másodpercenként képet készíthet arról, amit a viselő lát, és ezt megkapná a Muse is.

Ebben az esetben az AI élőben feldolgozhatja a kamera és a mikrofon jelét, felismerheti a tárgyakat, helyeket, embereket vagy beszélgetések részleteit, majd információt nyerhet ki belőlük.

A nyers kép akár azonnal törölhető, miközben a rendszer már megtanulta, hogy hol jártunk, mit láttunk vagy kivel találkoztunk. Ez nem egyszerű videózás, hanem folyamatos digitális térérzékelés és adatgyűjtés lehet, ami felvet fontos kérdéseket.