Magával ránthatja a mélybe az EU egyik legerősebb gazdaságát a német autóipar: egyre kevesebb a pénz a beszállítóknál – ez a magyar üzemeket is érintheti

Egyre látványosabban gyűrűzik tovább a német autóipar válsága Európa beszállítói hálózatában. Az olasz alkatrészgyártóknál nőnek a készletek, lassulnak a kifizetések és egyre több pénz ragad bent a működésben. Németország az olasz autóipari beszállítók legfontosabb vevője: ha a német gyárak kevesebbet termelnek, rögtön kevesebb alkatrészre is van szükségük. Ez pedig elérheti Magyarországot is, hiszen a hazai járműipar jelentős része ugyancsak német gyártókhoz és beszállítói láncaikhoz kapcsolódik.

A német autóipar magával rántja Olaszországot: fogyni kezdett a pénz az olasz beszállítóknál – ez a magyar üzemeket is érintheti / Fotó: AFP

Olaszországban már a számokon is látszik a nyomás. A járműalkatrész-gyártás augusztusban 20,9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazat 2024-ben még 2134 vállalatot, mintegy 168 ezer dolgozót és 55,5 milliárd eurós árbevételt jelentett, vagyis messze nem elhanyagolható iparágról van szó.

A beszállítók helyzetét az is nehezíti, hogy több pénzt kell hosszabb időre lekötniük.

Az átlagos készletezési idő három év alatt 63 napról 78 napra nőtt, a vevőktől érkező pénzre pedig 85 helyett már átlagosan 89 napot kell várni.

A teljes készpénz-konverziós ciklus 41 napról 50 napra hosszabbodott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cégek egyre több tőkét kénytelenek finanszírozni saját forrásból vagy hitelből, miközben éppen most kellene hatalmas összegeket beruházniuk az elektromos hajtásokhoz, elektronikához és szoftverekhez kapcsolódó technológiákba – írja az Allianz Trade friss elemzése.

A német autóipar problémája gyorsan terjed

Az olasz autóipar különösen ki van szolgáltatva a környező országoknak: Olaszország alkatrészexportjának több mint 80 százaléka Európában talál vevőre, elsősorban Németországban, Franciaországban és Spanyolországban. A német autógyárak gyengülése ezért szinte azonnal továbbterjed az olasz beszállítókra.

Németországban pedig valóban komoly a baj:

a Volkswagen kínai kiszállításai az év első kilenc hónapjában 30 százalékkal estek,

miközben a vállalat szeptemberben jelentősen rontotta kilátásait, és már globálisan mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésével számol. A konszern 2026-ra legfeljebb 1 százalékos üzemi eredményhányadot vár, ezért most az amerikai piac felé próbál menekülőutat találni.