Ezt eddig elhallgatták: kiderült a debreceni BMW- és a kecskeméti Mercedes-gyár féltve őrzött titka, bedühödtek a németek – kiszúrták a külföldi dolgozókkal teli repülőgépeket
Több milliárd eurót fektettek be a németek Magyarországon. A BMW itt építette fel legújabb autógyárát, a Mercedes pedig megduplázza magyarországi termelési kapacitását. Egy dolog azonban nem stimmel. Hétről hétre, hétfőnként több tucat BMW-s munkatárs száll repülőre Magyarország felé. Az egyik legfontosabb feladatuk, hogy helyben enyhítsék a szakképzett munkaerő hiányát. A repülőjáratok a német autóipari vállalatok egyik mulasztásának bizonyítékai – írja a Handelsblatt.
Németek képzik a magyar munkatársakat
A BMW nincs egyedül ezzel a problémával. Más gyártóktól is azt lehet hallani, hogy nehéz megfelelően képzett munkatársakat találni Magyarországon. A konkurens Mercedesnél is sok német munkatárs képzi a magyar csapatot.
A német autógyártók felső vezetői az elmúlt években igyekeztek elhallgatni a magyarországi jelenlét ezen aspektusát, hiszen több milliárd eurót fektettek be az országban. Sokkal többet beszéltek
- az olcsóbb energiáról,
- az alacsonyabb adókról és járulékokról,
- valamint mindenekelőtt az olcsóbb munkaerőről.
Mindez a régió mellett szól – különösen Németországgal összehasonlítva. De önmagában mindez nem elég ahhoz, hogy autókat gyártsanak a németek szerint.
Ha nincs az ipari termelés, már rég földbe állt volna a magyar gazdaság
Évek óta nem látott növekedést produkált a magyar ipar: augusztusban 8,7 százalékkal bővült az ipari termelés. Az elmúlt években elindított nagyberuházások, mint a debreceni BMW és kecskeméti Mercedes-gyár fejlesztése éppen most fordul termőre.
A KSH közlése szerint a turizmus valóssággal földbeállt, a nyár végén, a főszeszonban 11 százalékkal csökkent a vendégek száma, ekkora zuhanást a covid óta nem látott a szektor, ami megerősíti, hogy az ágazat borzasztóan megszenvedi az erős forintot. Közben a külkereskedelmi egyenleg 2023-as energiaválság óta nem látott 1 milliárd eurós deficetet produkált. És ott van még az építőipar, amely szabályosan összeomlott pár hónap leforgása alatt: míg márciusban 2 százalék fölött bővült, mostmár közel 10 százalékos mínuszban van. A nemzetgazdaság főbb ágazatai közül kizárólag az ipar az egyetlen, amelynek látványosabb a teljesítménye.
Bár a részletes adatokat csak később teszi közzé a KSH, annyit már most elárult, hogy a növekedés fontos támaszát a járműgyártás és az elektronikai szektor biztosította. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ipari statisztikákban is kezd megjelenni a debreceni BMW-gyár termelésének felfutása. Az üzem az elmúlt hónapokban kapcsolt látványosan magasabb fokozatba, annyira népszerű az ott gyártott iX3 elektromos modell, hogy nem győzi a megrendelések teljesítését, emiatt ősz eleje óta már három műszakban termel. Emellett a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése is lendületet adhatott az ágazatnak, az új gyártóegységet Magyar Péter jelenlétében júliusban adták át.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a kommentárjában azt emelte ki, hogy az ipar egyértelműen növekedési pályára tudott állni, ugyanakkor óriási meglepetésnek nevezte az adatokat, a mostaninál sokkal kedvezőtlenebb adatot lehetett várni.