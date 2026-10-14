Európa beteg embere megelégelte Kína térnyerését: Merz egyenesen Brüsszelre gyakorolna nyomást – ez már rég nem csak az autóiparról szól
Németország azt akarja elérni, hogy az Európai Unió mielőbb importkvótákat vezessen be további kínai termékekre, miután Brüsszel már megállapodott Pekinggel a hibrid autók behozatalának korlátozásáról. A berlini kormány szerint azonban az európai ipart fenyegető kínai verseny jóval túlmutat az autógyártást folyamatosan érő kihívásokon, ezért átfogóbb kereskedelmi intézkedésekre van szükség.
A Bloomberg.hírügynökségnek nyilatkozó, az egyeztetéseket ismerő források szerint Friedrich Merz német kancellár kormánya elsősorban
- a vegyiparban,
- a gépgyártásban,
- a gyógyszeriparban
vezetne be újabb korlátozásokat. Berlin azt szeretné, hogy az Európai Bizottság még az év végéig konkrét javaslatokkal álljon elő.
Az úgynevezett védintézkedések lehetővé teszik az Európai Unió számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben az import hirtelen megugrása veszélyezteti az európai termelőket.
A német kezdeményezés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az ország gazdasága évek óta komoly szerkezeti problémákkal küzd. A korábban Európa gazdasági motorjának számító Németország iparát egyszerre sújtják a magas energiaköltségek, a gyenge kereslet és az egyre erősebb nemzetközi verseny. A kínai gyártók térnyerése különösen érzékenyen érinti azokat az iparágakat, amelyek hagyományosan a német export meghatározó pilléreinek számítanak.
Már az autóiparban is megszületett az első korlátozás, a németek üdvözlik a döntést
Az Európai Unió és Kína a múlt héten egy 16 pontos megállapodást kötött, amely a kereskedelem és a beruházások mellett az exportellenőrzésre és a szellemi tulajdon védelmére is kiterjed. A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy az Európai Unió évente legfeljebb 350 ezer kínai hibrid autó behozatalát engedélyezné. Az intézkedés az európai autógyártók számára jelenthet könnyebbséget, amelyek egyre nehezebben tudnak versenyezni az olcsóbb kínai modellekkel.
Berlin üdvözölte a megállapodást, de a német kormány szerint ez csupán az első lépés lehet a Kínával szembeni kereskedelmi egyensúly helyreállításában. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági ügyekért felelős biztosa kedden szintén arról beszélt, hogy a kínai importtal kapcsolatos problémák nem korlátozódnak az autóiparra.
Egyértelmű, hogy ezek a gazdasági és kereskedelmi egyensúlytalanságok nem csupán az autóipart érintik
– fogalmazott a biztos Bangkokban, hozzátéve, hogy más ágazatokban is folytatni kell a munkát.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi hiánya szeptemberben rekordot jelentő 34,8 milliárd dollárra emelkedett. Az uniós vezetők attól tartanak, hogy a kínai állami támogatásokkal előállított, alacsony árú termékek további térnyerése fokozatosan kiszoríthatja az európai gyártókat saját piacaikról.
Merz és Macron közösen gyakorolna nyomást Brüsszelre
A német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel együtt igyekszik elérni, hogy az uniós állam- és kormányfők politikai felhatalmazást adjanak az Európai Bizottságnak a szigorúbb kereskedelmi intézkedések kidolgozására. A kérdés a csütörtöki brüsszeli uniós csúcstalálkozón is napirendre kerül, ahol
a vezetők a Kínával szembeni kereskedelmi hiány mérséklésének lehetőségeiről tárgyalnak.
A két vezető a csúcstalálkozó margóján külön egyeztetést is folytathat az európai autóipar megsegítéséről. A Bloomberg értesülései szerint körvonalazódik egy kompromisszum, amelyben Franciaország engedményeket tehetne a belső égésű motorok fokozatos kivezetésének ügyében, cserébe Németország enyhítene az európai termékek előnyben részesítését célzó, úgynevezett „Buy European” követelményekkel szembeni ellenállásán. Az egyik illetékes szerint jó esély van arra, hogy Merz és Macron már a héten bejelentsen egy közös megállapodást.