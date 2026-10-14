Európa beteg embere megelégelte Kína térnyerését: Merz egyenesen Brüsszelre gyakorolna nyomást – ez már rég nem csak az autóiparról szól

Németország azt akarja elérni, hogy az Európai Unió mielőbb importkvótákat vezessen be további kínai termékekre, miután Brüsszel már megállapodott Pekinggel a hibrid autók behozatalának korlátozásáról. A berlini kormány szerint azonban az európai ipart fenyegető kínai verseny jóval túlmutat az autógyártást folyamatosan érő kihívásokon, ezért átfogóbb kereskedelmi intézkedésekre van szükség.

A németek azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság még az év végéig konkrét javaslatokkal álljon elő / Fotó: Andy.LIU

A Bloomberg.hírügynökségnek nyilatkozó, az egyeztetéseket ismerő források szerint Friedrich Merz német kancellár kormánya elsősorban

a vegyiparban,

a gépgyártásban,

a gyógyszeriparban

vezetne be újabb korlátozásokat. Berlin azt szeretné, hogy az Európai Bizottság még az év végéig konkrét javaslatokkal álljon elő.

Az úgynevezett védintézkedések lehetővé teszik az Európai Unió számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben az import hirtelen megugrása veszélyezteti az európai termelőket.

A német kezdeményezés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az ország gazdasága évek óta komoly szerkezeti problémákkal küzd. A korábban Európa gazdasági motorjának számító Németország iparát egyszerre sújtják a magas energiaköltségek, a gyenge kereslet és az egyre erősebb nemzetközi verseny. A kínai gyártók térnyerése különösen érzékenyen érinti azokat az iparágakat, amelyek hagyományosan a német export meghatározó pilléreinek számítanak.

Már az autóiparban is megszületett az első korlátozás, a németek üdvözlik a döntést

Az Európai Unió és Kína a múlt héten egy 16 pontos megállapodást kötött, amely a kereskedelem és a beruházások mellett az exportellenőrzésre és a szellemi tulajdon védelmére is kiterjed. A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy az Európai Unió évente legfeljebb 350 ezer kínai hibrid autó behozatalát engedélyezné. Az intézkedés az európai autógyártók számára jelenthet könnyebbséget, amelyek egyre nehezebben tudnak versenyezni az olcsóbb kínai modellekkel.

Berlin üdvözölte a megállapodást, de a német kormány szerint ez csupán az első lépés lehet a Kínával szembeni kereskedelmi egyensúly helyreállításában. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági ügyekért felelős biztosa kedden szintén arról beszélt, hogy a kínai importtal kapcsolatos problémák nem korlátozódnak az autóiparra.

Egyértelmű, hogy ezek a gazdasági és kereskedelmi egyensúlytalanságok nem csupán az autóipart érintik

– fogalmazott a biztos Bangkokban, hozzátéve, hogy más ágazatokban is folytatni kell a munkát.