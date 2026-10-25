Nem mindennapi gazdasági tervvel állt elő Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök: kriptovaluták és blokklánc-technológia segítségével kerülné meg az Izraelt esetlegesen sújtó nemzetközi szankciókat. Az elképzelés azonban heves ellenállást váltott ki, az izraeli jegybank egyenesen megvalósíthatatlannak tartja, több mint száz közgazdász pedig súlyos gazdasági következményektől tart. A vita mindössze két nappal az izraeli parlamenti választás előtt robbant ki.

Kriptóval játszaná ki a szankciókat Netanjahu: saját jegybankja és több mint száz közgazdász is nekiment a tervének / Fotó: AFP

Kriptovaluták segítségével védené meg Izrael gazdaságát az esetleges nemzetközi szankcióktól Benjamin Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök pénteken, a Channel 10 televíziónak adott interjújában beszélt arról, hogy kormánya már készül egy olyan helyzetre, amelyben a nemzetközi korlátozások az izraeli bankrendszert is érinthetik.

A Reuters beszámolója szerint Netanjahu úgy fogalmazott, hogy ilyen esetben alternatív gazdasági és fizetési megoldásokra lenne szükség.

Amikor az újságíró konkrétan a kriptovaluták alkalmazásáról kérdezte, megerősítette, hogy erre is gondolt, és a blokklánc-technológiát szintén lehetséges eszközként említette.

Az izraeli kormányfő kijelentése nem előzmény nélküli. Nagy-Britannia, Franciaország és Kanada szeptemberben bejelentette, hogy megtiltaná a megszállt Ciszjordánia izraeli telepeiről származó termékek importját. Az intézkedések Izrael telepespolitikáját célozzák, de a miniszterelnök már szélesebb körű gazdasági szankciók lehetőségével is számol.

Az izraeli jegybank szerint nem működne a terv

Netanjahu elképzelését szokatlanul éles kritikával fogadta az izraeli jegybank, amely közölte: a kriptovaluták nem jelentenek működő megoldást a nemzetközi szankciók megkerülésére. A központi bank szerint Izraelnek inkább a legfontosabb kereskedelmi partnereivel fennálló gazdasági kapcsolatait kellene megőriznie, és olyan politikát folytatnia, amely megelőzi a korlátozások bevezetését.

Vasárnap több mint száz közgazdász, köztük a jegybank korábbi vezetői, Jacob Frenkel volt jegybankelnök és több Nobel-díjas szakember közös levélben figyelmeztetett a veszélyekre. A szakértők szerint

a szankciók megkerülésére épülő gazdaságpolitika visszafoghatná a külföldi befektetéseket,

növelhetné a munkanélküliséget, és súlyosan ronthatná Izrael nemzetközi gazdasági megítélését.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Iránhoz és Oroszországhoz hasonlóan szankcionált országok példája alapján a gazdasági elszigetelődés az életszínvonal visszaesésével és az állam biztonsági kiadásainak finanszírozási nehézségeivel járhat.