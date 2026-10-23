Nem tudja már lekötni az előfizetőket a Netflix, azonnali és folyamatos inger kell mindenkinek: egyre többen mennek át a TikTok-ra és a Youtube-ra – tombolnak a befektetők, brutális kirúgások a cégnél
Évente közel 20 milliárd dollárt költ filmekre és sorozatokra, világszerte több mint 325 millió előfizetője van, mégis egyre idegesebbek a Netflix befektetői. A streamingóriás tőzsdei értéke a tavalyi csúcshoz képest mintegy 300 milliárd dollárral csökkent, miközben az egy előfizetőre jutó nézési idő visszaesett. Ma már nem az előfizetőkkel és a tartalom mennyiségével van probléma, hanem azzal, hogy a közönség figyelme folyamatosan csökken.
A Netflix korábban megváltoztatta a filmnézési szokásokat, és saját streamingplatformok építésére kényszerítette Hollywood nagy stúdióit. Most azonban a streamingháború egyik győztesének új kihívással kell szembenéznie: nem elég megszerezni az előfizetőket, folyamatosan meg is kell tartani a figyelmüket.
A Financial Times beszámolója szerint
a Netflix tőzsdei értéke 300 milliárd dollárral csökkent a 2025-ös rekordhoz képest.
Részvényeinek árfolyama több mint a felére esett, ami elsősorban a jövőbeli növekedéssel kapcsolatos befektetői várakozások romlását tükrözi.
Évi 20 milliárd dollár, mégis kevés az igazi világsiker
A Netflix sikerét évekig az olyan sorozatok alapozták meg, mint a Stranger Things, a Squid Game vagy a Bridgerton. Ezek nemcsak nézettek voltak, hanem kulturális eseménnyé váltak: új ügyfeleket vonzottak, a régieknek pedig okot adtak a maradásra. Egyre nehezebb azonban újabb hasonló produkciót találni. A rengeteg premierből kevés válik olyan produkcióvá, amely hetekre uralja a a nézetségi listákat vagy akár a nézők között is állandó téma marad. A Netflixnek továbbra is vannak kiugró sikerei, és jelentős nézettséget hoznak a nem angol nyelvű alkotások is.
A gond az, hogy a vállalat méretéhez és a ráfordításokhoz képest
a befektetők több tartós közönségkedvencet várnak.
A tartalomgyártás költséges kockázat: egy nagyszabású sorozatot évekkel a bemutató előtt finanszírozni kell, miközben a sikerét senki sem garantálhatja. A magasabb költségvetés tehát nem jelent automatikusan több nézési időt.
A Netflix saját adatai szerint 2026 első felében több mint 97 milliárd órányi tartalmat néztek világszerte, mindössze 2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez növekedés, de a platform méretéhez képest szerény. A Jefferies befektetési bank becslése még élesebben világít rá a problémára. Eszerint 2023 első felében egy Netflix-előfizető átlagosan havi 66 órát töltött a platformon, 2026 azonos időszakában viszont már csak 49-et – ez nagyjából 26 százalékos csökkenés. Tehát miközben a teljes globális nézési idő kissé emelkedik, az egy előfizetésre jutó használat hosszabb távon visszaeshet.
Ez gazdasági szempontból kulcskérdés: aki ritkábban nyitja meg a Netflixet, könnyebben dönthet úgy, hogy a következő áremelésnél lemondja az előfizetését. A reklámokkal működő csomagoknál pedig a kevesebb nézési idő kevesebb értékesíthető hirdetési lehetőséget is jelenthet. A figyelem nemcsak nézettségi mutató, hanem a jövőbeli bevétel egyik alapja.
Tele van versenytársakkal a streamingpiac
A Disney+, az HBO Max és az Amazon Prime Video mellett már a YouTube és a TikTok is a nézők idejéért küzd. Utóbbiak videóinak jelentős részét nem drága stúdiók, hanem független tartalomgyártók készítik. A Nielsen felmérése szerint 2026 júliusában az Egyesült Államok
- televíziós képernyőin eltöltött teljes idő 14,2 százaléka jutott a YouTube-ra,
- míg a Netflix részesedése 7,8 százalék körül alakult.
A TikTok elsősorban a mobilokon jelent kihívást, így a két szolgáltatás nézettsége nem közvetlenül összevethető, a jelenség mégis ugyanaz: a közönség figyelméért már nemcsak a hagyományos tévécsatornák és a streamingplatformok versenyeznek.
A YouTube számára ráadásul nem kell évente 20 milliárd dollárt elkülöníteni hollywoodi produkciókra ahhoz, hogy órákra lekösse a felhasználókat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a professzionális filmeknek és sorozatoknak nincs jövője, azt viszont igen, hogy a Netflixnek egyre drágább lehet minden újabb percnyi nézői figyelem.
Ezer ember távozott, a tartalomgyártás vezetését is lecserélték
A Netflixnél már szervezeti következményei is vannak a lassulásnak. Október közepén mintegy ezer alkalmazottat, a teljes munkaerő 6 százalékát bocsátották el. Ted Sarandos társ-vezérigazgató is elismerte, hogy jobban kellene teljesíteniük a nézői aktivitás növelésében. Az átalakítás tehát nemcsak költségcsökkentés: azt is újragondolják, mely produkciókat támogassák.
Csakhogy a pénzügyek alapján nehéz válságban lévő cégről beszélni.
A Netflix harmadik negyedéves bevétele 12,9 milliárd dollár volt, 12 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
A nettó nyereség 3,66 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi eredményhányad pedig 34,6 százalékra javult. A növekedés üteme ugyanakkor a tavalyi harmadik negyedévi 17,2 százalékról 11,8 százalékra lassult.
A társaság a legfrissebb gyorsjelentésében az idei év egészére 51,1 milliárd dolláros árbevételt vár, reklámbevételi előrejelzését azonban a korábbi mintegy 3 milliárdról 2,7 milliárd dollárra mérsékelte. Ezt a hirdetési termékek vártnál lassabb bevezetésével indokolta. A vállalat szerint ugyanakkor az előfizetők megtartása továbbra is erős, és a díjemeléseket is a várakozásainak megfelelően fogadják.
Nagy üzletet bukott a Netflix
A Netflix élő sportközvetítésekkel, reklámos csomagokkal, nemzetközi sorozatokkal és más szolgáltatóktól licencelt tartalmakkal próbál új nézőket elérni. Februárban még a Warner Bros. megszerzésére is pályázott, de a Paramount Skydance magasabb ajánlatára már nem licitált rá – ez az üzlet végül sikeresen meg is köttetett. Így egy jelentős film- és sorozatkönyvtár megszerzésének lehetősége is kicsúszott a kezéből.
Természetesen túlzás lenne olyan kijelentéseket tenni, hogy a Netfli a szakadék szélén van, de már nem elég újabb filmeket és sorozatokat bemutatnia: meg kell győznie az embereket, hogy ezeket valóban érdemes megnézni. A 300 milliárd dolláros tőzsdei értékvesztés is erre figyelmeztet. A vállalat egykor átformálta Hollywoodot; most azt kell bizonyítania, hogy a közönség figyelmét is meg tudja tartani.