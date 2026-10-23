Nem tudja már lekötni az előfizetőket a Netflix, azonnali és folyamatos inger kell mindenkinek: egyre többen mennek át a TikTok-ra és a Youtube-ra – tombolnak a befektetők, brutális kirúgások a cégnél

Évente közel 20 milliárd dollárt költ filmekre és sorozatokra, világszerte több mint 325 millió előfizetője van, mégis egyre idegesebbek a Netflix befektetői. A streamingóriás tőzsdei értéke a tavalyi csúcshoz képest mintegy 300 milliárd dollárral csökkent, miközben az egy előfizetőre jutó nézési idő visszaesett. Ma már nem az előfizetőkkel és a tartalom mennyiségével van probléma, hanem azzal, hogy a közönség figyelme folyamatosan csökken.

A Netflix bemutatja: a 300 milliárd dolláros probléma – hiába a rengeteg film és sorozat, ha a nézők egyre kevesebbet ülnek a képernyő előtt / Fotó: Mijansk786

A Netflix korábban megváltoztatta a filmnézési szokásokat, és saját streamingplatformok építésére kényszerítette Hollywood nagy stúdióit. Most azonban a streamingháború egyik győztesének új kihívással kell szembenéznie: nem elég megszerezni az előfizetőket, folyamatosan meg is kell tartani a figyelmüket.

A Financial Times beszámolója szerint

a Netflix tőzsdei értéke 300 milliárd dollárral csökkent a 2025-ös rekordhoz képest.

Részvényeinek árfolyama több mint a felére esett, ami elsősorban a jövőbeli növekedéssel kapcsolatos befektetői várakozások romlását tükrözi.

Évi 20 milliárd dollár, mégis kevés az igazi világsiker

A Netflix sikerét évekig az olyan sorozatok alapozták meg, mint a Stranger Things, a Squid Game vagy a Bridgerton. Ezek nemcsak nézettek voltak, hanem kulturális eseménnyé váltak: új ügyfeleket vonzottak, a régieknek pedig okot adtak a maradásra. Egyre nehezebb azonban újabb hasonló produkciót találni. A rengeteg premierből kevés válik olyan produkcióvá, amely hetekre uralja a a nézetségi listákat vagy akár a nézők között is állandó téma marad. A Netflixnek továbbra is vannak kiugró sikerei, és jelentős nézettséget hoznak a nem angol nyelvű alkotások is.

A gond az, hogy a vállalat méretéhez és a ráfordításokhoz képest

a befektetők több tartós közönségkedvencet várnak.

A tartalomgyártás költséges kockázat: egy nagyszabású sorozatot évekkel a bemutató előtt finanszírozni kell, miközben a sikerét senki sem garantálhatja. A magasabb költségvetés tehát nem jelent automatikusan több nézési időt.

A Netflix saját adatai szerint 2026 első felében több mint 97 milliárd órányi tartalmat néztek világszerte, mindössze 2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez növekedés, de a platform méretéhez képest szerény. A Jefferies befektetési bank becslése még élesebben világít rá a problémára. Eszerint 2023 első felében egy Netflix-előfizető átlagosan havi 66 órát töltött a platformon, 2026 azonos időszakában viszont már csak 49-et – ez nagyjából 26 százalékos csökkenés. Tehát miközben a teljes globális nézési idő kissé emelkedik, az egy előfizetésre jutó használat hosszabb távon visszaeshet.