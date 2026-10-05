Nagyon határozott üzenetet kapott a Mol Horvátországból: már októbertől leválhatna Magyarország az orosz olajról – új szerződést akar a Janaf
A konfliktusok és a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak blokádjai által súlyosbított globális energiaválságról, valamint annak Horvátországra gyakorolt hatásairól nyilatkozott Stjepan Adanić, a Janaf igazgatótanácsának elnöke. Megerősítette, hogy a szerbiai NIS olajszállítási engedélyét a hónap végéig meghosszabbították, és bejelentette, hogy a magyar Mollal is tárgyalásokat kezdenek egy új szerződésről – írja az Index.hr.
A NIS engedélye az amerikaiakon múlik
Stjepan Adanić elmondta, hogy a Janafnál örülnek annak, hogy a szerb NIS olajszállítási engedélyét október végéig meghosszabbították, bár – mint fogalmazott – már hozzászoktak a hónapról hónapra fennálló bizonytalansághoz. „Ez nagyon fontos a Szerbiai Kőolajiparral (NIS) kötött szerződésünk teljesítése szempontjából. Nagyon örülünk és elégedettek vagyunk, és köszönjük a horvát kormánynak, hogy különösen nagy erőfeszítéseket tett az engedély megszerzéséért azokban a helyzetekben, amikor a NIS szankciók alatt állt” – mondta Adanić.
Hozzátette, hogy a JANAF-nak is vannak amerikai ügyvédei, akik az Egyesült Államok külügyminisztériumában képviselik és előmozdítják a vállalat érdekeit. Hangsúlyozta, hogy az engedélyekről végső soron az amerikai hatóságok döntenek. A döntéshez a Horvátországból, de különösen Szerbiából érkező információkat veszik figyelembe, elsősorban az NIS orosz tulajdonrészének értékesítéséről folyó tárgyalásokkal kapcsolatban.
Adanić emlékeztetett arra is, hogy nem ez volt az első alkalom, amikor a Janaf nem kapott engedélyt: tavaly októberben, novemberben és decemberben is hasonló helyzet alakult ki. „Ez hatással volt a Janaf működésére, de mi pénzügyileg erős, jól működő vállalat vagyunk, amely előre gondolkodik a jövőjéről, így ezeket a kieséseket egyszerűen pótolni tudtuk” – jelentette ki Adanić. Hozzátette, hogy az engedély hiánya bizonyos politikai és gazdasági problémákat is okozott Szerbiában.
Tárgyalások a Mol-lal egy új szerződésről
Hamarosan lejár a JANAF és a magyar Mol között érvényben lévő szerződés is. Adanić megerősítette, hogy a Mol tárgyalásokat folytat az NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Janafnak nincs befolyása erre a folyamatra.
„Ezt a Szerb Köztársaságnak és a NIS-nek kell lebonyolítania, akárcsak az NIS 56 százalékos tulajdonrészével rendelkező orosz tulajdonosoknak. Jelenleg a Mol az, aki meg akarja vásárolni ezt a részesedést. Hogy valóban megveszik-e, azt nem tudjuk, de ha megállapodnak, az ügyletet felül kell vizsgálni, és az amerikai Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatal (OFAC) jóváhagyására is szükség lesz” – ismertette az eljárást.
Az év közepén a Janaf és a Mol megállapodást írt alá kétmillió tonna kőolaj idei szállításáról, olyan tarifával, amelyet a magyar vállalat most már elfogadhatónak tart, noha korábban vitatta annak mértékét.
Mivel ez a szerződés hamarosan lejár, a Janaf a hónap közepére tárgyalásra hívta a Mol vezetését egy új megállapodásról.
„Felelős vállalatként előre kell gondolkodnunk azon, mi lesz jövőre a Mollal” – hangsúlyozta Adanić. „Azt javasoljuk, hogy a Mol valamennyi igényét mi elégítsük ki, a Janafon keresztül. A magyarországi és szlovákiai finomítókban mintegy 11 millió tonna nyersolajat dolgoznak fel évente. Már korábban is azt mondtuk nekik, és most is ezt fogjuk mondani, hogy teljes kapacitásunkat és infrastruktúránkat rendelkezésükre bocsátjuk ennek az olajnak a szállítására. Nemcsak 11 millió tonna, hanem ennél valamivel több olaj szállítására is képesek vagyunk” – magyarázta. Hangsúlyozta, hogy mindezt normál piaci áron kínálják, amely nem magasabb annál, mint amit a Mol jelenleg az Ukrajnán keresztüli szállításért fizet.
Horvátország biztonságos olajellátással rendelkezik
Adanić szerint Horvátország az olajellátás szempontjából kedvező helyzetben van. „Köszönöm a kormánynak és Plenković úrnak, aki megépíttette a krki LNG-terminált. Mi eközben korszerűsítettük a Jadranski naftovod (Janaf) bizonyos rendszereit, egy jól működő energetikai HUB-ot hoztunk létre Krkön, így most sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint egyes más országok” – mondta.
Úgy véli, Horvátország előre felmérte a kockázatokat és megelőző intézkedéseket tett, ezért most több irányból is elegendő gázhoz és olajhoz jut. Ez jelentős előny azokkal az országokkal szemben, amelyek egyetlen útvonaltól – például a Hormuzi-szorostól vagy a Vörös-tengertől – függnek.
Adanić cáfolta azokat a sajtóban megjelent híreket is, amelyek szerint Horvátország orosz olajjal kereskedne. „Ez nem igaz, teljes kitaláció. Nem tudom, miért terjesztik ezt a nyilvánosságban, hiszen reputációs szempontból árt nekünk, és azt a benyomást kelti, mintha Horvátország megsértené a szankciókat. Éppen ellenkezőleg: Horvátország minden szankciót betart, a Janaf pedig nem szállít orosz olajat, mert az szankciók hatálya alatt áll. 2022 óta egyetlen hajót sem fogadtunk egyik üzleti partnerünk számára sem – sem az INA, sem a NIS, sem a Mol részére” – szögezte le Adanić.
Elkerültük a legrosszabb forgatókönyvet?
Bár az olaj ára hordónként 100 dollár körül mozog, elemzők szerint a legrosszabb forgatókönyvek – amelyek 120–150 dolláros olajárat is jósoltak – egyelőre nem valósultak meg. „Az energiaárak tavasszal várt erőteljes emelkedése nem következett be. A világgazdaság ismét megmutatta jól ismert rugalmasságát: az energiához való hozzáférést részben a megújuló energiaforrásokba történő nagyobb beruházásokkal, részben pedig az energiaáramlások útvonalának megváltoztatásával sikerült biztosítani” – mondta Hrvoje Stojić, a Horvát Munkaadók Szövetségének vezető közgazdásza.
A piacot ugyanakkor továbbra is nyomás alatt tartják az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozások. Az európai embargó megtiltja az orosz kőolaj tengeri importját, Magyarország és Szlovákia azonban továbbra is ideiglenes mentességet élvez a szárazföldi Druzsba olajvezetéken keresztül történő ellátásra.
Kapitány István bemondta: Magyarország leválhat az orosz energiáról
Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter nemrégiben a Telexnek adott interjújában hosszan beszélt az orosz engergiahordozókról való leválásról. A tárcavezető nagyon jónak nevezte, hogy Magyarországnak két kőolajvezetéke van, szemben Ausztriával, ahol csak egy.
Az Adria olajvezetékről elkezdték a tárgyalásokat a horvátokkal és Mollal, hogy egészen biztos legyen az, hogy az olajvezeték teljes kapacitáson tud működni, ha szükség van rá.
Elárulta, hogy találkozott a horvát energiaügyi miniszterrel Luxemburgban, ahol nagyon sok mindent beszéltek meg. Kritizálta az előző kormányt, hogy megromlottak a horvát-magyar diplomáciai kapcsolatok, szerinte nem kellett volna ebbe a helyzetbe kerülni.
„Mi egyértelműen a magyar érdeket képviseljük, de meg kell találni a win-win szituációt, hogy mindkét félnek megfelelő legyen. Jó, hogy ha van egy semleges bróker, a magyar kormány tud abban segíteni, hogy üzlet alapon folyjanak a tárgyalások és semmilyen más téma ne keveredjen bele. Szakmailag jól vezetett vállalat” – fogalmazott a Molról a gazdasági és energetikai miniszter. Fontosnak nevezte, hogy konstruktív legyen a viszonya a Janaffal és a horvát kormánnyal.