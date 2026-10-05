Nagyon határozott üzenetet kapott a Mol Horvátországból: már októbertől leválhatna Magyarország az orosz olajról – új szerződést akar a Janaf

A konfliktusok és a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak blokádjai által súlyosbított globális energiaválságról, valamint annak Horvátországra gyakorolt hatásairól nyilatkozott Stjepan Adanić, a Janaf igazgatótanácsának elnöke. Megerősítette, hogy a szerbiai NIS olajszállítási engedélyét a hónap végéig meghosszabbították, és bejelentette, hogy a magyar Mollal is tárgyalásokat kezdenek egy új szerződésről – írja az Index.hr.

A szerbiai NIS olajszállítási engedélyét a hónap végéig meghosszabbították/Fotó: NIS

A NIS engedélye az amerikaiakon múlik

Stjepan Adanić elmondta, hogy a Janafnál örülnek annak, hogy a szerb NIS olajszállítási engedélyét október végéig meghosszabbították, bár – mint fogalmazott – már hozzászoktak a hónapról hónapra fennálló bizonytalansághoz. „Ez nagyon fontos a Szerbiai Kőolajiparral (NIS) kötött szerződésünk teljesítése szempontjából. Nagyon örülünk és elégedettek vagyunk, és köszönjük a horvát kormánynak, hogy különösen nagy erőfeszítéseket tett az engedély megszerzéséért azokban a helyzetekben, amikor a NIS szankciók alatt állt” – mondta Adanić.

Hozzátette, hogy a JANAF-nak is vannak amerikai ügyvédei, akik az Egyesült Államok külügyminisztériumában képviselik és előmozdítják a vállalat érdekeit. Hangsúlyozta, hogy az engedélyekről végső soron az amerikai hatóságok döntenek. A döntéshez a Horvátországból, de különösen Szerbiából érkező információkat veszik figyelembe, elsősorban az NIS orosz tulajdonrészének értékesítéséről folyó tárgyalásokkal kapcsolatban.

Adanić emlékeztetett arra is, hogy nem ez volt az első alkalom, amikor a Janaf nem kapott engedélyt: tavaly októberben, novemberben és decemberben is hasonló helyzet alakult ki. „Ez hatással volt a Janaf működésére, de mi pénzügyileg erős, jól működő vállalat vagyunk, amely előre gondolkodik a jövőjéről, így ezeket a kieséseket egyszerűen pótolni tudtuk” – jelentette ki Adanić. Hozzátette, hogy az engedély hiánya bizonyos politikai és gazdasági problémákat is okozott Szerbiában.

Tárgyalások a Mol-lal egy új szerződésről

Hamarosan lejár a JANAF és a magyar Mol között érvényben lévő szerződés is. Adanić megerősítette, hogy a Mol tárgyalásokat folytat az NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Janafnak nincs befolyása erre a folyamatra.