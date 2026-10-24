Washingtonhoz fordul a szerb NIS, ami nagyon nem jó hír a Mol-nak

Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár – közölte a vállalat szombaton.

Hónapok óta húzódik a NIS felvásárlása, és még mindig nem tudni, mi lesz a vége / Fotó: Adam Radosavljevic

A NIS közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat zavartalan működése, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac megfelelő üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.

Az Amerikai Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A korlátozások feloldása érdekében tárgyalások kezdődtek az orosz tulajdonrész értékesítéséről.

Elárulta a Mol, mi történt az évszázad olajüzletével − erre senki nem számított

Újabb információ látott napvilágot az évszázad olajüzletéről. Kedden röppent fel a hír, miszerint a Mol és NIS közötti tárgyalások hamarosan lezárulhatnak, azonban a magyar vállalat tisztázta a helyzetet. A megállapodás hatással lehet Szerbia energiabiztonságára, valamint geopolitikai jelentőséggel is bír.

Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere kedden bejelentette, hogy a szerbiai NIS olajipari vállalat többségi tulajdonosai és a Mol megállapodtak az orosz tulajdonrész adásvételéről. Szerb sajtóértesülések szerint a szerződést aláírták, azonban a magyar társaság árnyalta a képet.

Nem történt olyan változás a tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatnunk kellene. Új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk az irányadó szabályok szerint − közölte a Mol a Világgazdasággal.

Washingtonból most tettek pontot a Mol-NIS ügylet végére? – az amerikai közeledés a magyar olajcég történelmi felváráslását is végleg eldönthette

Végül helyi üzletemberek veszik át a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait a Mol helyett. A 19 benzinkutat eddig a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A töltőállomások többsége Erdélyben található és nyáron még arról szóltak a hírek, hogy a nagy NIS-felvásárlás részeként a magyar olajtársaságé lesznek az egységek.