Washingtonhoz fordul a szerb NIS, ami nagyon nem jó hír a Mol-nak
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár – közölte a vállalat szombaton.
A NIS közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat zavartalan működése, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac megfelelő üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.
Az Amerikai Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A korlátozások feloldása érdekében tárgyalások kezdődtek az orosz tulajdonrész értékesítéséről.
Elárulta a Mol, mi történt az évszázad olajüzletével − erre senki nem számított
Újabb információ látott napvilágot az évszázad olajüzletéről. Kedden röppent fel a hír, miszerint a Mol és NIS közötti tárgyalások hamarosan lezárulhatnak, azonban a magyar vállalat tisztázta a helyzetet. A megállapodás hatással lehet Szerbia energiabiztonságára, valamint geopolitikai jelentőséggel is bír.
Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere kedden bejelentette, hogy a szerbiai NIS olajipari vállalat többségi tulajdonosai és a Mol megállapodtak az orosz tulajdonrész adásvételéről. Szerb sajtóértesülések szerint a szerződést aláírták, azonban a magyar társaság árnyalta a képet.
Nem történt olyan változás a tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatnunk kellene. Új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk az irányadó szabályok szerint − közölte a Mol a Világgazdasággal.
Washingtonból most tettek pontot a Mol-NIS ügylet végére? – az amerikai közeledés a magyar olajcég történelmi felváráslását is végleg eldönthette
Végül helyi üzletemberek veszik át a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait a Mol helyett. A 19 benzinkutat eddig a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A töltőállomások többsége Erdélyben található és nyáron még arról szóltak a hírek, hogy a nagy NIS-felvásárlás részeként a magyar olajtársaságé lesznek az egységek.
Nem így lett, ez pedig üzenettel bír a szerbiai finomító felvásárlására nézve is, tűnhet úgy, hogy egyre távolabb kerül a pancsovai üzem felvásárlása a Moltól. Erre erősítenek rá az Amerikából érkezett hírek és a szerb államfő is.
„Úgy gondolom, hogy az oroszok fontos kérdésekben már megállapodtak a Mol-lal. Talán csak néhány, a jövőt érintő részlet maradt hátra” – jelentette ki Aleksandar Vucic. A szerb elnök ugyanakkor nem zárta ki, hogy Moszkva végül Washingtonnal is tárgyalásokat kezd az olajvállalat tulajdonviszonyainak rendezéséről. „Még azt sem zárnám ki, hogy az amerikaiaknak adják el” – mondta Vucic.
A két nagyhatalom kapcsolatában fontos fejlemény, hogy Washington nemrég lépést tett Moszkva felé azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök napokkal azelőtt elengedte az orosz fosszilis tüzelőanyag-eladásokkal kapcsolatos további szankciókat, hogy azok hatályba léptek volna a múlt hónapban aláírt törvényjavaslat értelmében.
Az ügy azonban még nem zárult le, ugyanis komoly politikai ellenállásba ütközött Trump alig két hete bejelentett orosz–amerikai dízelmegállapodása. Republikánus és demokrata képviselők közösen terjesztettek be törvényjavaslatot, amely megsemmisítené az orosz üzemanyag importjára adott elnöki felmentést, és megakadályozná a hasonló szankciós könnyítéseket.