Tisztázta a norvég közmédia újságírója, mit kérdezett volna Magyar Pétertől, ha nem dobják ki a Parlamentből – „Csalódást kell okoznom”
A teljes hazai médián végigfutott a norvég közmédia esete a magyar kormányfővel. Rendhagyó módon nem annak az interjúnak a tartalma keltette fel a figyelmet, amiért az NRK európai tudósítója Budapestre utazott, hanem a körülményei. Másfél hete még mindig mindenki azt találgatja, valójában miért utasították el Magyar Péter munkatársai Zofia Paszkiewiczet. Magához az érintetthez fordultunk, és új részletek derültek ki a nem mindennapi ügyről.
Október 4-étől szaladt végig a magyar médián a beszámoló a szerencsétlen esetről, hogy aztán további hullámokat vessen. Az NRK előző nap tett közzé egy beszámolót stábjuk július végi fiaskójáról. Azért érkeztek a magyar parlamentbe, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel készítsenek interjút. Nagy reményekkel, hisz ez már sikerült a választási kampányban, amelyben a politikus azt ígérte, másképpen bánik majd a médiával, mint elődje.
Az interjúból nem lett semmi, sőt a cikk szerint azzal is megfenyegették őket, hogy ha tovább vegzálják telefonhívásokkal a kormányzati hivatalnokokat, az NRK sohasem fog interjút kapni, majd a kijáratnál még arra is megkérték őket, hogy töröljék a Magyar Péter ajtójánál készült felvételt.
A magyar sajtóba átkerült hírből még nagyobb perpatvar lett, amikor Magyar Péter személyesen cáfolta, hogy előre egyeztetett interjúról volt szó, és az újságírót hazugsággal vádolta meg.
Dehát miért? – forgathatjuk azóta is csodálkozva a kérdést.
A norvég közmédia és Magyar Péter – dehát miért pont velük történt ez?
Az, hogy újságírót visszautasítanak, különösen ha kritikusnak gondolják, nem egyszer történik meg, sőt Magyarországon egyre gyakrabban. Itt azonban egy olyan meglehetősen elfajult példával találkoztunk, amikor a norvég közmédia áll a másik oldalon, amelynek cikke egyébként nem kifejezetten barátian fogalmaz Orbán Viktor előző kormányfőt illetően. Miért történt ez, és pont így?
Ha ezt próbálnánk meg kitalálni, a történtek időbeli sorrendje üthet szöget a fejünkbe. Norvégia nem sűrűn kerül a magyar média figyelmének a középpontjába, most azonban napokon belül kétszer is megtörtént, két különböző témában.
- A norvég cikk hónapokkal a leírt eset után, október 3-án jelent meg.
- Pontosan egy héttel korábban, Szolnokon jelentette be Magyar Péter, hogy január 1-től bevezetik a vagyonadót, mégpedig a korábban emlegetettnél még szigorúbb feltételekkel.
Mi köze a vagyonadónak a norvégokhoz? Sok. Ez a vérbaloldali adófajta teljesen kikopott Európából Spanyolországon kívül – ahol eséllyel hamarosan szintén megbukik –, létezik viszont Norvégiában és Svájcban, nem baloldali, hanem az adórendszerbe a 19. század óta beépült hagyományos sarcként.
Norvégia vagyonadója – kormányoldalon nem kedvenc téma
Csakhogy az utóbbi években botrány után botrányt keltett a szigorítása Norvégiában, ahonnan százával költöztek el a dúsgazdagok főleg pont Svájcba, ahol a vagyonadó mértéke jelképes, különösen bizonyos kantonokban. Svájc pont ezért nem jó a sokkal súlyosabb magyar vagyonadóval való összehasonlításra. Norvégia jó lenne, csakhogy ott meg botrányos. Amiről bőségesen be is számolt a magyar média a bejelentés óta – de csak a nem kormányoldali része, a többiek tulajdonképp hallgattak.
Mindezt felidézve már nem tűnik elképzelhetetlennek, hogy ebbe a kellemetlen összehasonlításba nem akart belemenni a magyar kormánypárt az NRK-interjú visszautasításakor. Ami ugyan jóval a vagyonadó és részletei hivatalos bejelentése előtt történt, de a Budapestre érkező norvég újságírók már bőven tudhattak róla, hiszen Magyar Péter egyik fő választásikampány-ígérete volt.
Kézenfekvőnek látszott tehát megkérdezni magát az újságírót, a vagyonadó is szerepelt-e a Magyar Péternek szánt kérdések között, és erről esetleg tudtak-e a kormányfő munkatársai, netán megsejthették-e? (Az utóbbira könnyű a válasz: természetesen megsejthették.)
"Csalódást kell okoznom"
Meg is kérdeztük Zofia Paszkiewiczet, aki az NRK európai tudósítójaként keresztül-kasul beutazgatja a kontinenst, és Budapest csak egy ritka állomása volt. Kérdésünkre ezt a választ kaptuktőle:
Szívesen segítenék, de sajnos csalódást kell okoznom. Nem a vagyonadóról terveztem beszélni Magyar Péterrel, hanem Magyarországnak az Európai Unióhoz, Ukrajnához és Oroszországhoz fűződő viszonyáról, valamint arról, milyen tervei vannak a magyarországi sajtószabadság javítására.
Tehát azt most már tudjuk, mit kérdezett volna az újságíró, ha ebből még mindig nem derül is ki, mi okozta a meglepő konfliktust (habár a témák közül a média kezelése már az NRK cikke előtt is felvetett komoly kritikákat).
Azt azonban így sem tudjuk, mit gondolhattak Magyar Péter munkatársai, miről érdeklődhet majd az újságíró. A kormány indokolta már a norvég közmédia megkeresésének elutasítását: azzal, hogy a miniszterelnök rendkívül elfoglalt, illetve azt is vitatta, hogy egyáltalán szó volt előre egyeztetett interjúról.