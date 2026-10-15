Tisztázta a norvég közmédia újságírója, mit kérdezett volna Magyar Pétertől, ha nem dobják ki a Parlamentből – „Csalódást kell okoznom”

A teljes hazai médián végigfutott a norvég közmédia esete a magyar kormányfővel. Rendhagyó módon nem annak az interjúnak a tartalma keltette fel a figyelmet, amiért az NRK európai tudósítója Budapestre utazott, hanem a körülményei. Másfél hete még mindig mindenki azt találgatja, valójában miért utasították el Magyar Péter munkatársai Zofia Paszkiewiczet. Magához az érintetthez fordultunk, és új részletek derültek ki a nem mindennapi ügyről.

A norvég közmédia és Magyar Péter: a sajtótükör Budapesten eltörött Fotó: Anadolu via AFP

Október 4-étől szaladt végig a magyar médián a beszámoló a szerencsétlen esetről, hogy aztán további hullámokat vessen. Az NRK előző nap tett közzé egy beszámolót stábjuk július végi fiaskójáról. Azért érkeztek a magyar parlamentbe, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel készítsenek interjút. Nagy reményekkel, hisz ez már sikerült a választási kampányban, amelyben a politikus azt ígérte, másképpen bánik majd a médiával, mint elődje.

Az interjúból nem lett semmi, sőt a cikk szerint azzal is megfenyegették őket, hogy ha tovább vegzálják telefonhívásokkal a kormányzati hivatalnokokat, az NRK sohasem fog interjút kapni, majd a kijáratnál még arra is megkérték őket, hogy töröljék a Magyar Péter ajtójánál készült felvételt.

A magyar sajtóba átkerült hírből még nagyobb perpatvar lett, amikor Magyar Péter személyesen cáfolta, hogy előre egyeztetett interjúról volt szó, és az újságírót hazugsággal vádolta meg.

Dehát miért? – forgathatjuk azóta is csodálkozva a kérdést.

A norvég közmédia és Magyar Péter – dehát miért pont velük történt ez?

Az, hogy újságírót visszautasítanak, különösen ha kritikusnak gondolják, nem egyszer történik meg, sőt Magyarországon egyre gyakrabban. Itt azonban egy olyan meglehetősen elfajult példával találkoztunk, amikor a norvég közmédia áll a másik oldalon, amelynek cikke egyébként nem kifejezetten barátian fogalmaz Orbán Viktor előző kormányfőt illetően. Miért történt ez, és pont így?

Ha ezt próbálnánk meg kitalálni, a történtek időbeli sorrendje üthet szöget a fejünkbe. Norvégia nem sűrűn kerül a magyar média figyelmének a középpontjába, most azonban napokon belül kétszer is megtörtént, két különböző témában.

A norvég cikk hónapokkal a leírt eset után, október 3-án jelent meg.

Pontosan egy héttel korábban, Szolnokon jelentette be Magyar Péter, hogy január 1-től bevezetik a vagyonadót, mégpedig a korábban emlegetettnél még szigorúbb feltételekkel.

Mi köze a vagyonadónak a norvégokhoz? Sok. Ez a vérbaloldali adófajta teljesen kikopott Európából Spanyolországon kívül – ahol eséllyel hamarosan szintén megbukik –, létezik viszont Norvégiában és Svájcban, nem baloldali, hanem az adórendszerbe a 19. század óta beépült hagyományos sarcként.