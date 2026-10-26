Történelmi lépésre készül Amerika: elárverezik az óceán mélyét, ilyenre még soha nem volt példa – Trump kellett ehhez is

Az amerikai kormány november 19-re tűzte ki az ország történetének első tengeri ásványkincs-kitermelési koncessziós árverését . Az Amerikai Szamoa közelében fekvő, összesen mintegy 127 500 négyzetkilométer tengerfenéket felölelő terület nyersanyagkitermelési szempontból két potenciálisan bányászható részre oszlik: a nagyobbik mintegy 66 ezer négyzetkilométer, a másik mintegy 61 500 négyzetkilométer. A koncessziók kikiáltási ára területenként 3 millió dollár, a kezdeti bérleti időszak pedig húsz év. A kereskedelmi kitermelés első öt évében a jogdíj a kitermelés értékének 2 százaléka lenne, ezt követően 5 százalékra emelkedne.

Az illusztrációs célú képen ásványi anyagokban gazdag, sötét felhőket kibocsátó mélytengeri hidrotermális kürtők az Atlanti-óceán középső térségében (2025) - a nyersanyagkitermelés fontos iparága lehet a mélytengeri bányászat

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A kijelölt területeken polimetallikus gumók (krumpli nagyságú, értékes ásványokat tartalmazó csomók) és vas-mangán-kéregképződmények találhatók, amelyek jelentős mennyiségű, az energiaátmenet és a modern ipar számára fontos fémet tartalmazhatnak. A szóba jöhető nyersanyagok között szerepel

a nikkel,

a kobalt, a réz és

a mangán.

Ezek az alapanyagok többek között az akkumulátorgyártásban, az elektromos járművek előállításában és az energetikai infrastruktúrában játszanak fontos szerepet. Az Egyesült Államok számára ezért a mélytengeri lelőhelyek nem csupán új bányászati lehetőséget, hanem stratégiai ellátásbiztonsági tartalékot is jelenthetnek.

A Trump-adminisztráció a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférést nemzetbiztonsági kérdésként kezeli, és az amerikai kitermelési kapacitások bővítésével igyekszik mérsékelni a kínai ellátási láncoktól való függőséget.

A mostani, a bányászat és a nyersanyagipar szempontjából történelmi jelentőségű árverés ennek a törekvésnek az egyik fontos állomása lehet.

A koncessziók megszerzése ugyanakkor nem jelent automatikus engedélyt az ipari bányászatra. A nyertes vállalatok első körben feltérképezési és környezeti felméréseket végezhetnek, a részletesebb kutatáshoz, a tesztkitermeléshez és a kereskedelmi célú bányászathoz azonban további szövetségi engedélyekre és környezetvédelmi vizsgálatokra lesz szükség.