Negyed évszázad után visszatér a luxusvonat Magyarországra: nem akárhová indulnak járatok az osztrákoktól - az ÖBB lépése alaposan átrajzolhatja a magyar vasúti térképet

Néhány napja jelentette be a december 13-ával életbe lépő 2026/2027-es menetrendjét az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB), aminek a legnagyobb újdonsága, hogy egy München és Budapest között Bécsen át közlekedő railjet-vonatpárjukat továbbküldik Kelet-Magyarországra, ezen belül is Miskolcig. A vonatpár az ÖBB, a MÁV, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) együttműködésében valósul meg. A fejlesztésről az elmúlt hónapokban állapodtak meg az osztrák partnerekkel, a hálózati fejlesztést a minisztérium finanszírozza az Országos Közlekedési Központ (OKK) és a MÁV felé. A vonat magyar szakaszán természetesen a magyar díjak és kedvezmények érvényesek, a határon túlra utazáshoz nemzetközi jegyet kell váltani – számolt be az Iho.hu.

Újraéleszt egy régi kapcsolatot az ÖBB/Fotó: Michael Fritscher / ÖBB / Facebook

Az ÖBB railjet minőségi, első- és üzleti osztályt is kínál majd

Az új összeköttetést a jelenlegi rjx67/62-es railjetek Miskolcig történő meghosszabbításával alakították ki. Az ÖBB menetrendi keresőjébe, a Scottyba feltöltött adatok szerint a Magyarországra tartó vonat menetrend szerint 13 óra 28-kor indul a müncheni főpályaudvarról (München Hauptbahnhof), a bécsi főpályaudvarról (Wien Hauptbahnhof) 17:40-kor startol, Budapest-Keletibe 20:35-kor érkezik és tíz perc múlva indul is tovább, hogy 22 óra 51-kor befusson a borsodi megyeszékhelyre. A szerelvény a miskolci éjszakázást követően reggel 7 óra 3-kor indul útnak a Tiszai pályaudvarról, a Keletiből 9:30-kor megy tovább, Bécsbe 12:20-kor, a sörfőváros Münchenbe pedig 16:34-kor lehet vele megérkezni. Vagyis a teljes, bő 900 kilométeres úton körülbelül kilenc és fél óra a menettartam, Bécs és Miskolc viszonylatában pedig cirka öt és negyed óra.

A lépéssel negyed századot követően újfent közvetlen vasúti összeköttetés valósulhat meg Miskolc, Bécs és München között – a kulcsszó az ismét, mivel az ezredforduló környékén az osztrák fővárosba két, a bajor fővárosba pedig egy járatpárral el lehetett jutni.

A Lehár Eurocity (EC40/41) a császárvárosból Sátoraljaújhelyig és vissza közlekedett az 1998/1999-es és az 1999/2000-es menetrendi években, a borsodi központ és az osztrák főváros között alig ötórás menettartammal. Ezen viszonylatot utoljára 2000. május 27-én járta a Lehár.