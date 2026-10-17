Negyed évszázad után visszatér a luxusvonat Magyarországra: nem akárhová indulnak járatok az osztrákoktól - az ÖBB lépése alaposan átrajzolhatja a magyar vasúti térképet
Néhány napja jelentette be a december 13-ával életbe lépő 2026/2027-es menetrendjét az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB), aminek a legnagyobb újdonsága, hogy egy München és Budapest között Bécsen át közlekedő railjet-vonatpárjukat továbbküldik Kelet-Magyarországra, ezen belül is Miskolcig. A vonatpár az ÖBB, a MÁV, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) együttműködésében valósul meg. A fejlesztésről az elmúlt hónapokban állapodtak meg az osztrák partnerekkel, a hálózati fejlesztést a minisztérium finanszírozza az Országos Közlekedési Központ (OKK) és a MÁV felé. A vonat magyar szakaszán természetesen a magyar díjak és kedvezmények érvényesek, a határon túlra utazáshoz nemzetközi jegyet kell váltani – számolt be az Iho.hu.
Az ÖBB railjet minőségi, első- és üzleti osztályt is kínál majd
Az új összeköttetést a jelenlegi rjx67/62-es railjetek Miskolcig történő meghosszabbításával alakították ki. Az ÖBB menetrendi keresőjébe, a Scottyba feltöltött adatok szerint a Magyarországra tartó vonat menetrend szerint 13 óra 28-kor indul a müncheni főpályaudvarról (München Hauptbahnhof), a bécsi főpályaudvarról (Wien Hauptbahnhof) 17:40-kor startol, Budapest-Keletibe 20:35-kor érkezik és tíz perc múlva indul is tovább, hogy 22 óra 51-kor befusson a borsodi megyeszékhelyre. A szerelvény a miskolci éjszakázást követően reggel 7 óra 3-kor indul útnak a Tiszai pályaudvarról, a Keletiből 9:30-kor megy tovább, Bécsbe 12:20-kor, a sörfőváros Münchenbe pedig 16:34-kor lehet vele megérkezni. Vagyis a teljes, bő 900 kilométeres úton körülbelül kilenc és fél óra a menettartam, Bécs és Miskolc viszonylatában pedig cirka öt és negyed óra.
A lépéssel negyed századot követően újfent közvetlen vasúti összeköttetés valósulhat meg Miskolc, Bécs és München között – a kulcsszó az ismét, mivel az ezredforduló környékén az osztrák fővárosba két, a bajor fővárosba pedig egy járatpárral el lehetett jutni.
A Lehár Eurocity (EC40/41) a császárvárosból Sátoraljaújhelyig és vissza közlekedett az 1998/1999-es és az 1999/2000-es menetrendi években, a borsodi központ és az osztrák főváros között alig ötórás menettartammal. Ezen viszonylatot utoljára 2000. május 27-én járta a Lehár.
A Bartók Béla Eurocity 1997 és 1999 között Debrecen és Frankfurt am Main között közlekedett, 1999 és 2001 között pedig Münchenig járt. A cívisvárosból indulva, Nyíregyházát, Tokajt, Miskolc-Tiszait, Füzesabonyt és a Keletit érintve haladt Bécsig, majd tovább a frankfurti vagy müncheni főpályaudvarig.
A minőségi, első- és üzleti osztályt is kínáló ÖBB railjet-járatpár a 80-as vonalon közlekedve Hatvanban és Füzesabonyban is meg fog állni, így átszállás nélkül teljesíthető lesz egy bécsi, müncheni, tatabányai, győri vagy mosonmagyaróvári utazás is, de Salgótarjánból, Gyöngyösről, Egerből vagy Tiszafüredről is csak egyetlen vonatváltásra lesz szükség.
A vonatot nem Budapesten fogják előkészíteni
A december közepétől újraéledő szolgáltatáshoz egy meglévő, jelenleg a Keletiben éjszakázó szerelvényt forgatnak be Miskolcig, vagyis a vonatot nem Budapesten, hanem a borsodi megyeszékhelyen fogják takarítani és előkészíteni. Kérdés, hogy ez többletvonat lesz-e, vagy kiváltja a jelenleg a Keletiből 20:25-kor induló, Miskolcra 22:31-kor érkező IC518-as Borsod IC-t. Mivel az ÖBB hazánkba bejáró railjetei zárt ingavonatok, ennek megfelelően a fordulóidejük is rövid, a Keleti pályaudvar elkerülése emiatt nem indokolt.
Az új összeköttetést nem befolyásolja a Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között a Déli körvasúton kialakult helyzet, mivel a vonat most is meglévő menetvonalat használna.
- Üröm az örömben, hogy a 80-as vonal nem épp a legjobb pályaállapotoknak örvend, Hatvan és Füzesabony között kis szakaszon lehet csak százhússzal menni, a pályasebesség többnyire nyolcvan és száz kilométer per óra között mozog.
- Másrészt a nagyon hosszú táv okán akár Németországban vagy Ausztriában, akár hazánkban összeszedhetnek késést a járatok, ebből kifolyólag a menetrendszerűség is kérdéses lehet.
Azok megnyugtatására, akik Debrecen és Nyíregyháza elérését hiányolják, továbbra is napi két vonatpár közlekedik a debreceni, 100-as vonalról Bécsbe. A végére csak egy szakmai kérdés maradt: milyen módon fogja a MÁV a railjet-szerelvény napi 364 kilométeres többletfutását kiegyenlíteni az ÖBB-nek?