Az Apple megépíti a jövő okosotthonát, a Vasemberé a minta: minden szobában velünk lehet az MI, de ehhez sokat kell fizetni
Több mint egy évtizede ígéri a technológiai ipar, hogy egyszer elég lesz megszólalnunk a lakásban, és az otthonunk elintézi helyettünk a többit. Az Amazon 2014-ben az Alexával indította el ezt a hullámot, a valóban önműködő okosotthon azonban sosem érkezett meg: túl sok alkalmazás, össze nem illő kütyük és beállítás kellett hozzá. Az Apple most a AI-ban látja a megoldást, és olyan rendszert épített a Siri köré, melyben a lakás különböző pontjain elhelyezett eszközökhöz egyszerűen beszélni lehet.
Ez az elképzelés már kísértetiesen hasonlít arra, amit a Vasember-filmekben láthattunk, hogy Tony Stark hogyan kommunikál JARVIS-szal, az AI-asszisztenssel, ami lényegében az egész házát felügyeli.
A rendszer központja a most bemutatott HomeView, egy 7 hüvelykes kijelzővel és hangszóróval felszerelt otthoni eszköz. Asztalra és falra szerelhető változatban is érkezik, felismerhet akár hat családtagot, és ennek megfelelően mutathatja az adott ember naptárát, üzeneteit vagy más személyes információit. FaceTime-hívásokra, zenehallgatásra és természetesen az okosotthon vezérlésére is használható.
Színre lép az új Siri
A lényeg azonban nem maga a kijelző, hanem az új Siri AI. Az eddigi okosotthonok egyik alapvető problémája az volt, hogy valójában nem voltak különösebben okosak. A felhasználónak kellett összekapcsolnia az eszközöket, automatizálásokat készítenie, külön alkalmazásokat telepítenie és utánajárnia annak, miért nem beszél egymással két különböző gyártó terméke. Az Axios szerint éppen ezt akarja eltüntetni az Apple:
az AI feladata lenne, hogy a háttérben összehangolja a különböző eszközöket, és a felhasználónak ne kelljen amatőr informatikussá válnia csak azért, mert okosizzót vagy termosztátot vásárolt.
Az Apple ehhez egy teljes Home Collectiont is felépít az LG-vel és a Schneider Electrickel. Kamerák, videókapucsengő, ajtózár, termosztátok és hőmérséklet-érzékelők kapcsolódhatnak ugyanahhoz a rendszerhez. Az Apple példája szerint az otthon már azelőtt elkezdheti beállítani a megfelelő hőmérsékletet, hogy a tulajdonos hazaérne, az ajtó pedig automatikusan kinyílhat a közeledésére.
Ha ehhez több HomeView vagy HomePod mini kerül a különböző helyiségekbe, a Siri gyakorlatilag a lakás minden pontján elérhetővé válhat. A konyhából meg lehet kérdezni, bezártuk-e az ajtót, a hálószobából lekapcsolható a nappali világítása, vagy egyetlen hangutasítással elindítható több összekapcsolt művelet.
Ez már sokkal közelebb áll ahhoz az okosotthonhoz, melyet az Alexa 2014-es indulásakor elképzelt az iparág.
Tony Stark élete azonban nem olcsó
Az Apple legnagyobb problémája ugyanakkor ugyanaz lehet, amely eddig is visszafogta az okosotthonokat: a technológia látványos, de egy átlagos háztartás számára könnyen túl drága.
Az új HomePod mini 2 további 149 dollár, vagyis mintegy 49 ezer forint. Egy HomeView és három HomePod mini már közel negyedmillió forintba kerülne, pedig ekkor még egyetlen lámpa, kamera, zár vagy termosztát sem lett okos.
Az új Apple Home Collection tovább emeli a tétet
- a videókapucsengő 249,95 dollárról,
- az intelligens ajtózár 349,95 dollárról,
- a termosztát pedig 199,95 dollárról indul.
Egy HomeViewból, három HomePod miniből, egy zárból, egy kapucsengőből és egy termosztátból álló rendszer amerikai listaáron már nagyjából félmillió forintnak megfelelő összeg lenne. Egy beltéri és egy kültéri kamerával együtt már a 650–700 ezer forintos nagyságrend közelébe kerülhet a hardver, és ebben még nincs benne a szerelés vagy egy komplett okosvilágítás kialakítása.
Gazdaságilag ezért nem biztos, hogy az Apple valóban a teljes lakosságot célozza. Sokkal inkább azt a hatalmas felhasználói bázist próbálhatja tovább bezárni saját ökoszisztémájába, amelynek már van iPhone-ja, Apple Watcha, Apple TV-je vagy Macje. Egy újabb otthoni eszköz nemcsak hardverbevételt jelent, hanem több iCloud-, Apple Music- és más szolgáltatás-előfizetést is hozhat.
Eddig az emberek nem rohantak az okosotthonért
Ez az Apple számára sem kockázatmentes fogadás. Az Axios által idézett Circana szerint az amerikai okoshangszórók dollárban mért forgalma 2024-ben 9, 2025-ben pedig további 7 százalékkal esett. A piac hosszú ideje inkább a technológia iránt különösen érdeklődők terepe, mint valódi tömegtermék.
Az Apple tehát nem egyszerűen az Amazonnal és a Google-lel versenyez. Azt kell bebizonyítania, hogy a generatív MI annyira egyszerűvé és hasznossá tudja tenni az okosotthont, hogy az emberek hajlandók legyenek több százezer forintot elkölteni rá, miközben az iPhone-jukon már most is ott van egy mesterségesintelligencia-asszisztens.
Magyarországról nézve ráadásul egyelőre csak távoli jövőről beszélünk. Az Apple közölte, hogy a HomeView nem kerül forgalomba az Európai Unióban, amíg a Siri AI nem érhető el itt az iOS-ben.