Az Apple megépíti a jövő okosotthonát, a Vasemberé a minta: minden szobában velünk lehet az MI, de ehhez sokat kell fizetni

Több mint egy évtizede ígéri a technológiai ipar, hogy egyszer elég lesz megszólalnunk a lakásban, és az otthonunk elintézi helyettünk a többit. Az Amazon 2014-ben az Alexával indította el ezt a hullámot, a valóban önműködő okosotthon azonban sosem érkezett meg: túl sok alkalmazás, össze nem illő kütyük és beállítás kellett hozzá. Az Apple most a AI-ban látja a megoldást, és olyan rendszert épített a Siri köré, melyben a lakás különböző pontjain elhelyezett eszközökhöz egyszerűen beszélni lehet.

Az Apple megépíti a jövő okosotthonát, Tony Stark mintájára: minden szobában velünk lehet az AI, de ehhez sokat kell fizetni / Fotó: CFOTO via AFP

Ez az elképzelés már kísértetiesen hasonlít arra, amit a Vasember-filmekben láthattunk, hogy Tony Stark hogyan kommunikál JARVIS-szal, az AI-asszisztenssel, ami lényegében az egész házát felügyeli.

A rendszer központja a most bemutatott HomeView, egy 7 hüvelykes kijelzővel és hangszóróval felszerelt otthoni eszköz. Asztalra és falra szerelhető változatban is érkezik, felismerhet akár hat családtagot, és ennek megfelelően mutathatja az adott ember naptárát, üzeneteit vagy más személyes információit. FaceTime-hívásokra, zenehallgatásra és természetesen az okosotthon vezérlésére is használható.

Színre lép az új Siri

A lényeg azonban nem maga a kijelző, hanem az új Siri AI. Az eddigi okosotthonok egyik alapvető problémája az volt, hogy valójában nem voltak különösebben okosak. A felhasználónak kellett összekapcsolnia az eszközöket, automatizálásokat készítenie, külön alkalmazásokat telepítenie és utánajárnia annak, miért nem beszél egymással két különböző gyártó terméke. Az Axios szerint éppen ezt akarja eltüntetni az Apple:

az AI feladata lenne, hogy a háttérben összehangolja a különböző eszközöket, és a felhasználónak ne kelljen amatőr informatikussá válnia csak azért, mert okosizzót vagy termosztátot vásárolt.

Az Apple ehhez egy teljes Home Collectiont is felépít az LG-vel és a Schneider Electrickel. Kamerák, videókapucsengő, ajtózár, termosztátok és hőmérséklet-érzékelők kapcsolódhatnak ugyanahhoz a rendszerhez. Az Apple példája szerint az otthon már azelőtt elkezdheti beállítani a megfelelő hőmérsékletet, hogy a tulajdonos hazaérne, az ajtó pedig automatikusan kinyílhat a közeledésére.