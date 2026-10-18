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Korlátozhatják az okosszemüvegek használatát: egyre nagyobb a felháborodás az új technológia miatt – Norvégia lépéseket tett

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Norvégia szigorú korlátozásokat vezethet be. A hatóságok attól tartanak, hogy az okosszemüvegekkel bárkit észrevétlenül megfigyelhetnek, lefényképezhetnek vagy videóra vehetnek.
Werderits Ivett
2026.10.18, 21:57
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Norvégiában hamarosan számos nyilvános helyen megtilthatják az okosszemüvegek használatát. A kormány ideiglenes tilalmat tervez, miután egyre több aggodalom merült fel a kamerával és mesterséges intelligenciával felszerelt eszközök adatvédelmi kockázatai miatt. A korlátozás többek között parkokra, strandokra, bevásárlóközpontokra, iskolákra, egészségügyi intézményekre és edzőtermekre is kiterjedhet – számolt be róla a The Guardian.

okosszemüvegek
Norvégiában korlátozhatják a Magyarországon is kapható okosszemüvegek használatát a nyilvános helyeken / Fotó: Ying Tang via Reuters 

Az új generációs szemüvegek segítségével a viselőjük úgy készíthet fényképeket, videókat vagy hangfelvételeket, hogy arról a környezetében tartózkodók nem feltétlenül szereznek tudomást és a döntéssel pontosan ezt szeretnék elkerülni Norvégiában.

Torgeir Micaelsen norvég digitalizációs miniszter szerint komoly veszély forrás lehet, ha az emberek olyan helyzetekben is megfigyelhetővé válnak, amelyekben korábban biztonságban érezték magukat.

A tervezett szabályozás ugyanakkor nem jelentene teljes tiltást. Az okosszemüvegek magáncélú használata továbbra is megengedett maradna bizonyos körülmények között. A norvég kormány mielőbb a parlament elé terjesztené a javaslatot, miközben szakértői csoport dolgozik a hosszú távú szabályozáson.

Egyre népszerűbbek, de egyre több problémát okoznak az okosszemüvegek

A piac egyik legismertebb szereplője a Meta, amely Ray-Ban és Oakley márkanév alatt is kínál ilyen eszközöket. A készülékekkel nemcsak fényképezni és videózni lehet, hanem telefonhívásokat indítani, zenét hallgatni és mesterséges intelligencián alapuló funkciókat használni.

A Meta 2023 eleje óta legalább kilencmillió Ray-Ban okosszemüveget értékesített.

A népszerűség növekedésével azonban az adatvédelmi aggályok is egyre hangsúlyosabbá váltak. Franciaországban egy gyermekvédelmi szervezet idén mintegy húsz olyan bejelentést kapott, amelyben nőket a tudtuk nélkül filmeztek kamerával felszerelt szemüvegekkel. Több esetben a felvételek később a közösségi médiában is megjelentek.

Más országokban is korlátozzák a használatukat

Norvégia nincs egyedül az okosszemüvegekkel kapcsolatos aggodalmaival. Az Egyesült Királyságban már több étterem, vendéglátóhely és mozi is korlátozta az eszközök használatát. A mozik esetében nemcsak a személyiségi jogok védelme, hanem az illegális filmfelvételek készítése is szerepet játszik.

Az Egyesült Államokban szintén több helyen vezettek be korlátozásokat, elsősorban a bíróságokon. Kaliforniában ugyanakkor a kormányzó nemrég megvétózott egy olyan törvényjavaslatot, amely büntette volna az engedély nélküli felvételek készítését bizonyos helyszíneken.

A Meta hangsúlyozza, hogy szemüvegein egy jól látható fényjelzés figyelmeztet a felvételkészítésre. A vállalat szerint a jelzőfényt nem lehet kikapcsolni, és a kamera sem működik, ha azt letakarják vagy manipulálják.

A norvég kezdeményezés mindenesetre újabb kérdést vet fel. Miközben a technológia egyre több lehetőséget kínál, hogyan biztosítható, hogy az emberek a mindennapokban továbbra is megőrizhessék a magánszférájukat és a biztonságukat?

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Meta
Ray-Ban Meta
okosszemüveg
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