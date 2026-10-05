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Felcsillant a remény a magyar autósok előtt: esik az olaj ára, óriási készleteket szabadíthatnak fel a vésztartalékokból

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Az elmúlt hetek olajpiaci feszültsége után kedvező fordulat jöhet a magyar autósoknak: hétfőn csökkent a Brent és a WTI ára, miközben a G7-országok 100 millió hordó nyersolajat és dízelt készülnek felszabadítani stratégiai tartalékaikból. Ha a kínálat bővülése miatt csökken az olaj ára, az idővel a magyar kutakon is enyhülést hozhat.
VG
2026.10.05, 06:35
Frissítve: 2026.10.05, 06:45
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Enyhült a nyomás az olajpiacon hétfőn: esett a Brent és az amerikai WTI olaj ára, miután a G7-országok megállapodtak arról, hogy összesen 100 millió hordó nyersolajat és dízelüzemanyagot szabadítanak fel stratégiai tartalékaikból. Ez a magyar autósok számára is fontos, mert az elmúlt hetekben a közel-keleti háború miatt ismét jelentősen megdrágult a kőolaj, miközben itthon egyelőre nem emelkedtek tovább a benzin- és gázolajárak.

Felcsillant a remény a magyar autósok előtt: esik az olaj ára, óriási készleteket szabadíthatnak fel a vésztartalékokból
Felcsillant a remény a magyar autósok előtt: esik az olaj ára, óriási készleteket szabadíthatnak fel a vésztartalékokból / Fotó: DPA / AFP

A Brent hordónkénti ára hétfő hajnalban 66 centtel, 101,59 dollárra csökkent, míg a WTI 95 centtel, 90,12 dollárra esett. A múlt héten a Brent már visszaadta korábbi emelkedésének jelentős részét, az amerikai olaj pedig 1,6 százalékot veszített értékéből.

A fordulat a G7 pénteki döntésével jött: a világ legfejlettebb gazdaságai 100 millió hordó olaj és dízel felszabadításáról állapodtak meg a vésztartalékokból, emellett vállalták, hogy nem vezetnek be energiaexport-korlátozásokat. A lépést Donald Trump amerikai elnök is sürgette.

Több olaj érkezik a Közel-Keletről is

Nem csak a stratégiai készletek növelhetik a kínálatot. A szállítási adatok szerint a közel-keleti nyersolajexport szeptember utolsó hetének hét napjából négyen már meghaladta a háború előtti szintet, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat továbbra is támadások fenyegetik – írja a Reuters.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető elemzője szerint 

  • a stratégiai tartalékok megnyitása csökkentette az azonnali ellátási félelmeket, 
  • miközben a piac egyre inkább arra számít, hogy a szaúdi export is visszatér a háború előtti szinthez.

A kockázatok azonban nem tűntek el. A húszik közölték, hogy rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco létesítményeit Rijádban és Khurais térségében, bár Szaúd-Arábia ezt egyelőre nem erősítette meg. A jemeni, Szaúd-Arábia által támogatott kormány közben új hadműveletet indított a húszik által ellenőrzött területek visszafoglalására.

Az Aramco ezzel párhuzamosan váratlanul hatéves mélypontra csökkentette novemberi ázsiai olajárait. Az ING elemzői szerint a geopolitikai kockázatok miatt a Brent ettől még 100 dollár fölött maradhat.

Egyelőre kitartanak a magyar üzemanyagárak

Magyarországon pénteken sem változtak az üzemanyagárak . A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 636 forint, a gázolajé 709 forint literenként. A hazai árak több mint egy hete lényegében változatlanok, miközben a világpiacon komoly kilengések történtek. 

  • A Brent szeptember végén még 107 dollár felett járt, később 100 dollár alá is benézett, 
  • majd csütörtökön egyetlen nap alatt több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig ismét 102 dollár körül mozgott.

A magyar kutak eddig kivártak. Ebben szerepet játszik az is, hogy a hazai nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árak mozgása egyre kevésbé követi egymást közvetlenül, ezért egy-egy napi olajpiaci ugrásból nem következik automatikusan azonnali árváltozás a töltőállomásokon. A hétfői áresés ugyanakkor kedvezőbb irányt jelezhet. Ha a G7 stratégiai készletei valóban megjelennek a piacon, és közben a közel-keleti export is stabilizálódik, csökkenhet a korábbi hetek kínálati félelme. 

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