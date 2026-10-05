Enyhült a nyomás az olajpiacon hétfőn: esett a Brent és az amerikai WTI olaj ára, miután a G7-országok megállapodtak arról, hogy összesen 100 millió hordó nyersolajat és dízelüzemanyagot szabadítanak fel stratégiai tartalékaikból. Ez a magyar autósok számára is fontos, mert az elmúlt hetekben a közel-keleti háború miatt ismét jelentősen megdrágult a kőolaj, miközben itthon egyelőre nem emelkedtek tovább a benzin- és gázolajárak.

Felcsillant a remény a magyar autósok előtt: esik az olaj ára, óriási készleteket szabadíthatnak fel a vésztartalékokból / Fotó: DPA / AFP

A Brent hordónkénti ára hétfő hajnalban 66 centtel, 101,59 dollárra csökkent, míg a WTI 95 centtel, 90,12 dollárra esett. A múlt héten a Brent már visszaadta korábbi emelkedésének jelentős részét, az amerikai olaj pedig 1,6 százalékot veszített értékéből.

A fordulat a G7 pénteki döntésével jött: a világ legfejlettebb gazdaságai 100 millió hordó olaj és dízel felszabadításáról állapodtak meg a vésztartalékokból, emellett vállalták, hogy nem vezetnek be energiaexport-korlátozásokat. A lépést Donald Trump amerikai elnök is sürgette.

Több olaj érkezik a Közel-Keletről is

Nem csak a stratégiai készletek növelhetik a kínálatot. A szállítási adatok szerint a közel-keleti nyersolajexport szeptember utolsó hetének hét napjából négyen már meghaladta a háború előtti szintet, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat továbbra is támadások fenyegetik – írja a Reuters.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető elemzője szerint

a stratégiai tartalékok megnyitása csökkentette az azonnali ellátási félelmeket,

miközben a piac egyre inkább arra számít, hogy a szaúdi export is visszatér a háború előtti szinthez.

A kockázatok azonban nem tűntek el. A húszik közölték, hogy rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco létesítményeit Rijádban és Khurais térségében, bár Szaúd-Arábia ezt egyelőre nem erősítette meg. A jemeni, Szaúd-Arábia által támogatott kormány közben új hadműveletet indított a húszik által ellenőrzött területek visszafoglalására.

Az Aramco ezzel párhuzamosan váratlanul hatéves mélypontra csökkentette novemberi ázsiai olajárait. Az ING elemzői szerint a geopolitikai kockázatok miatt a Brent ettől még 100 dollár fölött maradhat.